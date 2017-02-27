Пять веских причин хранить деньги в банке ® Перемены в банковской системе, главная из которых - национализация ПриватБанка, заставили вкладчиков серьезно задуматься о судьбе своих сбережений - снимать деньги с депозита или нет, какой банк надежней, чего ждать в 2017 году…

Принять правильное решение рядовым вкладчикам поможет элементарная грамотность. Разобравшись в сути перемен, взвесив реальные плюсы и минусы, отбросив страшилки и мифы, проанализировав ситуацию в стране, мы насчитали, как минимум, пять веских аргументов в пользу банков.

1. Уходить в кэш не логично

Не логично забирать депозиты сейчас, когда государство сделало два важных шага для укрепления банковской системы: во-первых, ликвидировав больше 10 рискованных (неплатежеспособных) финансовых учреждений; во-вторых, взяло на себя полную ответственность за самый крупный украинский банк, национализировав ПриватБанк. В результате, доля активов государственных банков Украины увеличилась до 52% от активов всей банковской системы. В таких условиях оздоровления банковской системы правильней ставить вопрос: какой банк выбрать? Да и ответ становится очевидней.

В последние годы острая конкурентная борьба на рынке обслуживания физических лиц велась в основном между Ощадбанком и ПриватБанком. Первый привлекал клиентов государственными гарантиями, второй – инновационными технологиями. Теперь два эти преимущества объединились в огромном государственном банке. Выходит: национализация ПриватБанка для рядовых граждан стала, по сути, позитивным событием.

Опасения относительно возможного «тотального контроля» государства через доступ к банковской информации абсолютно безосновательны. Законы Украины «О банках и банковской деятельности», где четко прописан термин «банковская тайна» и «О защите персональных данных» одинаково гарантируют неприкосновенность информации каждому клиенту банковского учреждения, независимо от формы собственности. Так что по части защиты информации – без перемен.

2. Сегодня - деньги, завтра - бумажки

Самый проигрышный вариант - снять деньги с депозита и хранить их в гривнах. По официальным данным НБУ, в прошлом году инфляция достигла 12% (для сравнения: в 2015 году потребительские цены выросли на 43,3%). Прогнозируемый индекс инфляции в 2017 году – 8,1 %. Даже уменьшенные процентные ставки по депозитам с лихвой перекрывают темпы обесценивания гривны и даже выводят вкладчика в плюс.

А если успеть воспользоваться сегодняшними предложениями банков, то можно «зафиксировать» действующую процентную ставку на весь последующий период - месяц, полгода или год.

3. Кошелек или жизнь

Конечно, жизнь дороже денег. Но лучше сохранить и то, и другое, поэтому не стоит держать деньги «под матрасом». С учетом роста преступности в стране, хранить сбережения дома намного опасней, чем в банке. Об этом красноречивей всего говорят сводки полиции.

Злоумышленников не останавливают ни бронированные двери, ни системы сигнализации, ни злые собаки во дворе, ни люди в доме. О таких преступлениях мы слышим часто, об их раскрытии и задержании преступников намного реже. А кто слышал о том, что жертвам вернули деньги? Даже если преступление правоохранителям удается раскрыть, то утраченные деньги, как правило, не возвращаются.

4. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь

Времена высоких пассивных доходов уходят в прошлое. По мнению финансовых аналитиков и экспертов, ключевой тенденцией 2017 года в банковском секторе станет постепенное снижение процентных ставок по депозитам.

Конечно, вкладчикам это не понравится. Украинский вкладчик, в отличие от европейского, привык к тому, что банк не только сохраняет сбережения и компенсирует потери, связанные с инфляцией, а еще и позволяет неплохо зарабатывать на вкладах.

Когда банк начинает необоснованно повышать процентные ставки по депозитам – это один из косвенных показателей неблагополучия (оттока средств) и повод для волнения вкладчиков. В то время как уменьшение процентной ставки – признак честности банка перед клиентом. Разве плохо, когда партнер обещает то, что реально может?!

5. Нет альтернативы

Несмотря на уменьшение доходности от депозитов, более привлекательных альтернатив сохранить семейный бюджет у граждан Украины на данном этапе, по сути, нет. Да и в 2017 году не предвидится. А «наличка» под рукой - большой соблазн потратить ее по пустякам.

Конечно, деньги можно вложить в крупную покупку - недвижимости, автомобиля или драгметаллов. Квартиру, к примеру, можно сдавать в аренду. Но при срочной необходимости ничто из перечисленного не превращается в дензнаки так быстро, как депозит.

К сведению:

Доверяй, но проверяй

Государственные гарантии, честные ставки, отсутствие альтернативы вложения, криминогенная и экономическая ситуация в стране объективно делают банковскую форму сбережения денег наиболее приемлемой. Но прежде чем класть деньги на депозит, клиент хочет быть уверен, что он их заберет в срок и в полном объеме.

Наибольшим доверием украинских вкладчиков всегда пользовались государственные банки и крупные банки с иностранным капиталом. Однако «украинские дочки» крупных европейских финучреждений ориентированы преимущественно на корпоративных клиентов, а обслуживание физлиц – «не их конек». Таким образом, приоритетный список при выборе банка фактически не велик и возглавляют его два крупнейших государственных финансовых учреждения, с которыми, как прогнозируют эксперты, проблем в 2017 году не предвидится. И это главное!

Информация о всех банках, работающих в Украине, находится в открытом доступе, ее можно найти на официальном сайте НБУ или финансовом портале Минфин. Здесь можно посмотреть финансовый результат банков, с которым они вступили в 2017-ый год; получить актуальную информацию о текущем статусе проблемных банков.

«Горячая линия по вопросам гарантирования вкладов физических лиц»

0800 308-108 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины).