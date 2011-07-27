C «ProZorro» коррупции в госзакупках стало меньше, но схемы хитрее В Сумах при мониторинге государственных закупок найти нарушения стало очень трудно, но кто ищет, тот найдет: в поле зрения антикоррупционных экспертов попал Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой.

Об этом рассказали эксперты общественной организации «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко и Олеся Горяйнова на пресс-конференции 23 мая.

По словам Виктора Бобыренко, первая хитрость нечистых на руку чиновников при проведении бюджетных закупок – уменьшение сумм до уровня допороговых путем дробления лота на несколько частей. К примеру, управление ЖКХ Ахтырского горсовета услугу по ремонту дороги закупало отдельными участками по 1,3 - 1,4 млн. грн. каждый. В результате все заказы получила одна харьковская фирма.

- Дотендерные закупки мы тоже будем проверять. Электронные системы «Е-Data» и «ProZorro» позволяют это делать. Все необходимые документы для анализа там есть, - говорит В.Бобыренко.

Вторая схема, когда «свой» участник торгов занижает цены до нереального уровня (даже ниже цены производителя) и выигрывает. Если данный продукт по такой низкой цене купить невозможно, вполне логичны подозрения в подмене предмета закупки.

Бывают варианты, когда поставщик выигрывает тендер по одной цене, а буквально через пару дней дополнительными договорами стоимость поставляемой продукции или услуг пересматривается в сторону увеличения.

Все три перечисленные выше схемы эксперты «Бюро анализа политики» обнаружили при мониторинге закупок продуктов питания для сумских кадетов. Сейчас в Государственном лицее-интернате с усиленной военно-физической подготовкой им. Харитоненко работает прокуратура. Изъяты образцы масла в столовой и отправлены на экспертизу. Должностным лицам учебного заведения придется объяснить, что именно закупалось для лицеистов под видом сливочного масла. Причем по первому договору с поставщиком (от 1 апреля 2017 года) по очень низкой цене 55,13 грн. за килограмм. Но уже через месяц в результате заключения множества дополнительных соглашений цена выросла на 80%. Стоимость масла поставляемого ФЛП Радченко Александр Иванович составила 97,64 грн. за килограмм, т.е. выше рыночной и выше предложенной другими участниками торгов.

Как выяснили в «Бюро», остальные продукты питания (овощи, сыр, рыбу, молочные продукты и пр.) до конца 2017 года в лицей будет поставлять ФЛП Гуща Ирина Николаевна. Примечательно, что данное юрлицо было зарегистрировано 15 марта 2017 года. А уже через полмесяца (2-3 апреля) учебное учреждение сделало у новичка одновременно десять закупок на общую сумму в 1,2 млн. грн. При этом стоимость каждой из них не превышала порог в 200 тыс. грн. Все десять раз единственным участником и победителем стала ФЛП Гуща Ирина Николаевна. К примеру, яйца в лицей будут поставляться по 27 грн. за десяток, в то время как в супермаркетах и на рынке в два раза дешевле.

Практикуется еще одна распространенная схема, названная В.Бобыренко «халатиком с перламутровыми пуговицами» - когда тендерные условия прописываются под «своего» поставщика. Так военная часть в Роменском районе при закупке печенья указала, что данное кондитерское изделие должно быть в форме грибочков, таким образом отсекая всех «ненужных» производителей этого продукта.

Как рассказала Олеся Горяйнова, «Бюро анализа политики» уже пять лет занимается исследованием госзакупок на предмет коррупционной составляющей, ежегодно расширяя географию. За это время было выявлено почти полтысячи разного рода нарушений.

- С введением системы «ProZorro» в августе прошлого года коррупционные схемы стали носить иной характер. В связи с этим мы будем обучать экспертов работе в новых условиях, - говорит О.Горяйнова.

В.Бобыренко отмечает, наряду с общественными активистами и журналистам постепенно главными инсайдерами и помощниками при выявлении махинаций в госзакупках становятся бизнесмены. Бизнес начинает понимать, что можно податься на тендер и выиграть.

В то же время эксперт убежден, что прокуроры регулярно мониторят сайт «Бюро анализа политики». Несколько схем даже попали под уголовное расследование, но за пять лет не было ни одного судебного случая, не говоря уже о наказании по статьям уголовного кодекса. Максимум – административная ответственность. Эксперт припомнил два случая увольнения с должности – начальника управления образования Конотопского горсовета и начальника управления молодежи Харьковской облгосадминистрации.

- Уголовными делами наши расследования заканчиваются редко, но шум, вызванный обнародованием результатов, может порядком подпортить репутацию чиновников. Некоторые сомнительные тендеры отменяются. Это дает экономию бюджетных средств, - резюмирует общественный активист.

- На фоне Харькова Сумы выглядят хорошо, а вот до Люблина (ведь мы же должны равняться на Европу) нам еще очень далеко, - отмечает эксперт.