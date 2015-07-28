Программа субсидирования обновилась. Как Сумы готовятся к монетизации Кабмин обновил программу жилищных субсидий: часть неиспользованной субсидии в результате экономии газа и электричества для индивидуального отопления (и только!) можно будет получить на руки.

Денежную сумму до 700 грн субсидиантам обещают перечислить в сентябре на личный банковский счет или выплатить через почтовое отделение «Укрпочты». До июня поставщики услуг - «Сумыгаз Сбыт» и «Сумыоблэнерго» - должны были сформировать списки потребителей-субсидиантов, которые экономили. Экономия горячей воды пойдет в госбюджет.

Не надо спешить

- Перечисление части неиспользованной субсидии будет осуществляться на основе личного заявления получателя, поданного до 1 сентября текущего года, - сообщила начальник управления предоставления государственной социальной помощи департамента социальной защиты населения Сумского горсовета Ирина Лагиренко на брифинге 31 мая.

По ее словам, сейчас сумчанам, надеющимся на монетизацию, не стоит проявлять активность и ехать в департамент. В организациях-поставщиках – «Сумыгаз Сбыт» и «Сумыоблэнерго» - составляют списки на перерасчет части неиспользованной субсидии - в эквиваленте, не превышающем стоимости (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) 100 куб. метров природного газа или стоимости 150 кВт/часов электроэнергии. Когда списки будут готовы, департамент социальной защиты населения Сумского горсовета уведомит жильцов, имеющих право на выплату. И уже тогда надо будет написать заявление.

По данным ООО «Сумыгаз Сбыт», сейчас снимаются фактические показания, программисты занимаются расчетами. Из свыше 19 тыс. лицевых счетов субсидиантов в перерасчет попал 14 тысяч.

- Думаю, все будет рассчитано своевременно и данные в департамент социальной защиты подадим в срок, - говорит начальник отдела расчетов ООО «Сумыгаз Сбыт» Ирина Дунаева.

По данным «Сумыоблэнерго», всего 17 потребителей-субсидиантов имеют право на денежное перечисление неиспользованной субсидии.

Субсидии валом, платите по полной

Ирина Лагиренко сообщила, что сегодня департамент проводит работу по назначению жилищной субсидии на следующий период без обращения граждан. С мая текущего года автоматически надо пересчитать 75636 жилищных субсидий. Поэтому гражданам, уже получающим субсидию, повторно в департамент обращаться не надо. Исключение – изменения в данных - о них надо сообщать ежемесячно документально (в виде заявления или заполнения бланков).

И.Лагиренко советует сумчанам в этом месяце оплатить всю сумму, указанную в платежке, а субсидия поступит позже без дополнительных обращений, и оплата будет компенсирована – с мая. Надо только подождать. Причина задержки – отсутствие информации Государственной фискальной службы о доходах за весь необходимый период.

Ирина Лагиренко отметила: для привлечения к программе жилищных субсидий максимального количества жителей города в департаменте обеспечен постоянный прием граждан. С начала текущего года по вопросу оформления жилищных субсидий обратилось 10516 семей города, из них впервые - 2234. Подали заявления по почте - 1473 (в том числе электронной - 327).

В мае принято 995 обращений (в день - около 100 заявлений). В среднем размер субсидии в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 68%: с 1177 до 1722 грн.

Другие изменения

Ирина Лагиренко рассказала и о других новшествах в программе жилищных субсидий.

1. Дополнен перечень жилищно-коммунальных услуг, подлежащих возмещению за счет субсидии, услугой на транспортировку и распределение газа.

2. Увеличена социальная норма жилья для нетрудоспособных граждан – с 1 мая она составляет 75 кв.м на домохозяйство (раньше было 48,87 кв.м для домохозяйств, состоящих из одного человека, и 62,52 кв.м – из двух).

3. Изменены сроки расчета дохода – среднемесячный совместный доход будут рассчитывать за четыре квартала, предшествующие месяцу, с которого назначается субсидия, а не за предыдущий календарный год, как было раньше.

4. Изменен порядок расчета доходов неработающим пенсионерам: если на момент обращения за субсидией пенсионер декларирует отсутствие в последнем учетном месяце других доходов, кроме пенсии, в совместный доход идет размер пенсии за этот месяц. При назначении субсидии на следующий период не будут учитываться доходы в виде зарплаты и доходы от предпринимательства, если такое лицо было неработающим пенсионером на конец расчетного периода.

5. Отопительный сезон для домохозяйств, использующих газ или электроэнергию для индивидуального отопления, будет считаться с 16 октября по 15 апреля, а не, как раньше, с 1 октября по 30 апреля.

6. Расширены полномочия комиссии исполкома, которая может принимать решения о назначении субсидии в случаях не предусмотренных Кабмином. Финансирование таких субсидий должно осуществляться за средства местного бюджета.

7. Изменен порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг получателями субсидий, у которых нет приборов учета услуги на централизованное отопление.

8. Упрощен порядок возврата чрезмерно выплаченной субсидии, вследствие подачи ложных данных или не уведомлении об изменениях состава зарегистрированных лиц, их социального статуса, перечня потребляемых услуг, условий их предоставления, поставщиков, сокрытии покупки товаров или услуг на сумму свыше 50 тыс. грн и пр. Субсидиант будет возвращать деньги по требованию органа, назначившего субсидию, либо возврат будет осуществляться путем снятия соответствующих сумм с личных счетов получателей субсидий на предприятиях-поставщиках жилищно-коммунальных услуг.

9. При наличии просроченной свыше двух месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг субсидия на следующий срок будет продолжена, если на протяжении двух месяцев гражданин документально подтвердит оплату задолженности или заключения договора о ее реструктуризации. В ином случае - с месяца, в котором гражданин подтвердит уплату задолженности или заключение договора реструктуризации.

Перемены произошли на основании внесенных правительством изменений в Постановление «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» (26.04.2017).