Как Служба занятости будет избавляться от профессиональных безработных Первоочередная цель Центра занятости в процессе реформирования - как можно скорее трудоустроить безработного, а не держать его на учете, выплачивая пособие.

- Если человек теряет работу и не может трудоустроиться на протяжении 90 дней, он начинает деградировать. И наша первоочередная цель - как можно быстрее трудоустроить человека, - сказал заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко, посетивший с рабочим визитом Сумы 13 июня. Он привел интересную мировую закономерность: если уровень безработицы увеличивается на 1%, то на 8% растет уровень преступности. Чиновник центрального аппарата рассказал о грядущих новшествах в системе трудоустройства и подбора персонала, а также назвал умирающие и самые востребованные в будущем профессии.

На кого (не) стоит учиться

По словам заместителя председателя Государственной службы занятости, такие профессии, как бухгалтер, юрист, менеджер, продавец, в ближайшее время не будут востребованы на рынке труда. Те, кто сейчас учится этим профессиям, в будущем могут стать безработными.

- На кого сегодня пойти учиться: юрист, экономист, менеджер, бухгалтер? Один американский стартап разработал платформу, которая полностью убивает профессию бухгалтера и юриста, - говорит С.Кравченко. - Что будет через 5-10 лет с профессией бухгалтера и юриста? Через 15 лет могу точно сказать: уже будут онлайн-юристы, а сам юрист окажется не нужен как единица. Т.е. один юрист сможет обслуживать не одну тысячу граждан, а 10-15 тысяч. Каждый сегодня сам создает себе возможности, понимая, что может пойти на другие специальности, которые будут популярны. Это, к примеру, биоинженер, биотехнолог, медик, инженер, IT-шник. Также будут востребованы люди, занимающиеся творчеством, дизайнеры.

Начали с роликов о Цукерберге

По словам С.Кравченко, первоочередное внимание Служба занятости должна уделять профориентации, чему, по его мнению, могут помочь видеоролики с историями успеха.

- Каждый человек, который сегодня не знает, куда ему пойти, с чего начать, как выбрать профессию, должен начать с профориентации. С вопроса: «Кем я хочу быть?» Тогда появляется любимая работа, любимые хобби на этой работе и эта работа станет лучшей, - считает чиновник. - Мы запустили ряд видеороликов: девять уже транслируются по телеканалам – это разные истории жизни, успеха. На самом деле таких роликов 20, они доступны по ссылке.

К примеру, история Марка Цукерберга – человека, не имевшего высшего образования, однако создавшего Фейсбук. Мы привели пример архитектора Захи Кадид и пр.

Государственная служба занятости начала общенациональную информационную кампанию по профессиональной ориентации абитуриентов и старшеклассников, которая поможет молодым людям определиться с наиболее подходящей для них профессией. Тестирование своих способностей и склонностей к той или иной профессии можно бесплатно пройти в любом из 550 Центров занятости по всей Украине. Для прохождения тестирования не нужно никаких предварительных приготовлений. Специалист центра подберет необходимый тест, который длится от 30 до 180 минут. По его завершении посетитель получает информацию, помогающую определить область профессиональной деятельности, которая наиболее подходит человеку.

Кроме того, как рассказал С.Кравченко, в Госслужбе занятости создали мультсериал, где каждый мультфильм рассказывает о поэтапном поиске работы.

– Простые шаги для простого гражданина Украины, имеющего семью, которую надо кормить. Мы полностью прописали его историю успеха – 24 серии, - объясняет чиновник. - Следующий сериал «Как стать самозанятым», который будет выпущен на украинском и английском языке, – это совместный проект с Израилем.

Электронный рынок труда

- Реформа Службы занятости состоит в улучшении электронных сервисов, - объясняет С.Кравченко. - Мы работаем над созданием онлайн-площадки, где каждый человек мог бы предложить свои услуги, показывая собственные достижения.

К нам очень много обращается людей, которые хотят начать собственное дело. Кто сегодня в стране может рассказать, как это правильно сделать? Где взять идею, как организовать предпринимательскую деятельность? У нас почему-то все думают, что предпринимательская деятельность начинается исключительно с денег. Если у вас есть миллионы, но нет идеи, ничего не начнется. Мы хотим этому научить людей. Это пригодится, учитывая, что большинство специалистов, занимающихся рынком труда в мире, говорят, что через 10 лет 80 процентов занятого населения будут самозанятыми (фрилансерами).

С одной стороны, зачем работодателю держать бухгалтера, если его услуги нужны раз в три месяца. С другой – как бухгалтеру продать свои услуги? Вот для этого и нужна он-лайн площадка, где бы работник и работодатель могли найти друг друга. В этом суть реформы.

Реформа Службы занятости также нацелена на подбор персонала. Кто сегодня честно осуществляет качественный подбор персонала в Украине? Частные агентства, которые берут 1500-1800 грн за то, что подбирают нового претендента, который увольняется через месяц, и вы, как бизнесмен, теряете деньги?

Мы, как служба, хотим предоставлять работодателю в первую очередь качественный подбор персонала. Безусловно, большое количество людей, приходящих в Центр занятости, не хотят работать, не хотят переучиваться. Но мы делаем все возможное. И внедрение дистанционного обучения – это первый шаг к тому, чтобы каждый человек повышал свою квалификацию.

Бесплатное онлайн-образование

- Суть реформы еще и в постоянном переобучении на протяжении всей жизни. Это приоритет. Если вы будете постоянно переучиваться, не столкнетесь с таким явлением, как безработица, - продолжает С.Кравченко. - С безработицей сталкиваются люди, не умеющие учиться. В то время как дополнительные знания увеличивают шансы на трудоустройство как в Украине, так и за рубежом.

У нас есть категория людей 45+-люди, не знающие своих возможностей, не верящие в собственные силы, не имеющие поддержки семьи и с другими проблемами. Они могут учиться, получить дополнительную специальность, могут трудоустроиться. У меня есть один хороший пример: женщина из Мелитополя, которая в 53 года освоила компьютер, за год выучила английский, и сегодня она помогает сингапурской компании в продвижении на рынке. Я желаю вам всем учиться всю жизнь, иметь на это силы и энергию.

Чиновник советует учиться дистанционно, слушая лучших лекторов мира на площадке TED (Technology Entertainment Design) или онлайн-курсы на платформе «Prometheus» (действует в США, сегодня ею активно пользуются Китай и Украина), а также воспользоваться дистанционными курсами английского языка на базе онлайн-платформы «Lingva.Skills».

- Обучение на нашей площадке абсолютно бесплатное для всех, - подчеркнул С.Кравченко. - Если человек хочет найти работу, он будет работать. А если хочет ходить в Центр занятости и писать жалобы на то, что не так трудоустраивают… Когда в прошлом году мы изменили регламент работы с гражданами и начали трудоустраивать людей, то у меня было десятка два обращений на правительственную горячую линию – жаловались почти на все Центры занятости: мол, центры занятости предлагают работу! Представляете, насколько приучили людей к социальной помощи. Почему те, кто всю жизнь работают, не получая помощи от Центра занятости, должны содержать тех, кто стоит на учете, делая это профессионально. Есть категория профессиональных безработных. Сегодня возник вопрос: что с ними делать дальше? Если человек потерял работу, надо сделать все, чтобы как можно скорее ее найти.

Cправка: Министерство социальной политики Украины совместно с Международной организацией труда готовят дорожную карту для эффективного реформирования Службы занятости. Инициатива предусматривает прежде всего превращение службы в активного посредника и регулятора на рынке труда. С этой целью действует экспертная рабочая группа по наработке предложений по улучшению результатов работы. Готовится соответствующий законопроект.