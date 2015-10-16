Как жильцы пятиэтажки взяли кредит и что из этого вышло Кредитная история одного сумского дома

В доме на 100% заменили все окна, как в подъездах, так и в квартирах.

«Злагода» - первое в Сумах общество совладельцев многоквартирных домов (ОСМД, українською - ОСББ), взявшее кредит в банке. Что из этого вышло, рассказала председатель правления общества совладельцев дома на ул. Прокофьева Валентина Калюжная.

Пятиэтажный дом построен в конце 80-х годов прошлого столетия. Его жильцы одни из первых в Сумах в 2000 году создали ОСМД.

ОСМД больше, чем жэк

Валентина Калюжная, председательствующая в «Злагоде» с 2006-го года, отмечает: при одинаковой квартплате ОСМД может сделать для дома намного больше, чем жэк, а с кредитованием по государственным и городским программам - и подавно. С 1 сентября прошлого года тариф - 2 грн за кв метр плюс кредит. До этого платили 1 гривну и, в отличие от соседнего дома с таким же тарифом, могли ремонтировать крышу, подъезды, благоустраивать двор. Теперь проводят в доме энергоэффективные мероприятия.

- На зарплате у нас три человека: дворник – 3200 грн, сантехник – 500 грн и электрик – 600 грн. Председатель работает на общественных началах, - отмечает В.Калюжная.

До выхода на пенсию она работала начальником финотдела «Насосэнергомаш», поэтому, хорошо разбираясь в финансовых вопросах, может все просчитать и доходчиво объяснить жильцам. А это немаловажно, т.к. многие люди опасаются кредитных обязательств и не верят в действенность поддержки ни по государственным, ни по местным программам. О возможности кредитования ОСМД, председатель узнала на семинаре несколько лет назад. Теперь о том, как воспользоваться имеющимися программами, она рассказывает журналистам на организованном горсоветом выездном брифинге, наглядно демонстрируя результаты работы и делясь планами на будущее.

Какие суммы взяты

Первый кредит на сумму 104 тыс. грн. ОСМД «Злагода» взяло в 2015 году. За эти средства были заменены и утеплены сети теплоснабжения и горячей воды. Компенсация от государства тогда составила 53 тыс. грн.

- Пока мы не получили компенсации, я не спала - не ела, т.к. я же жильцам обещала, - вспоминает Валентина Даниловна о первом опыте кредитования по государственной программе.

По ее словам, плата по кредиту за замену труб составляет до 1 тыс. грн с квартиры.

В июне этого года объединение совладельцев взяло второй кредит - для замены окон во всем доме на сумму 598 тыс. грн. Часть кредита - 300 тыс. грн. - 17 июля уже компенсировало государство. Теперь владельцы квартир будут возвращать тело кредита в размере 298 тыс. грн., а горсовет в этот срок по своей программе поможет ОСМД выплачивать проценты. Жильцы в течение трех лет при распределении оставшейся суммы кредита на каждую квартиру должны будут выплатить по 1091 грн 70 коп. Т.е. ежемесячно каждой квартире придется платить по 30,33 грн.

- Дальше мы стали нажимать на городские власти, чтобы они дали средства по программе софинансирования 70 на 30, и получили полмиллиона на индивидуальный тепловой пункт (ИТП). До 70 процентов этой суммы - средства городского бюджета, 30 процентов – деньги ОСМД. На свои 30%, а это 150 тыс грн., мы тоже будем оформлять кредит. За теплопункт придется выплатить по 750 грн. с квартиры в течение трех лет. Думаю, это вполне под силу. Не надо бояться: пока государство дает деньги, надо создавать себе блага и экономить на коммунальных платежах, - считает В.Калюжная и признается: хотя решение ОСМД обязательно для всех, как правило, есть пара-тройка квартир в доме, которые не платят, накапливая долги. Остальные понимают необходимость вложений в модернизацию дома, направленную на энергосбережение, рассчитывая в дальнейшем экономить средства на оплате жилищно-коммунальных услуг.

Это будет первое в Сумах ОСМД, где установят индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Да и во всей Украине таких пока не много.

- Сейчас в доме три теплопункта и три счетчика. Все это заменим одним ИТП. Во-первых, будет экономия на обслуживании – один вместо трех. Во-вторых, современное оборудование ИТП будет регулировать подачу теплоносителя в зависимости от погодных условий, - рассказывает Валентина Калюжная во время осмотра подвала дома.

В одном из подвальных помещений обращаем внимание на аккуратно складированные старые окна. Председатель объясняет, что из них думают сделать оранжереи. Валентина Даниловна рассказала, что, побывав недавно в Киеве, загорелась идеей установить во дворе спортплощадку (как в столице). «Я ее даже сфотографировала, и я буду не я, если мы не сделаем у себя такую. А еще, если не умру, поставим на крыше солнечные батареи», - говорит она, с оптимизмом поглядывая вверх.

Что сделано

Если зимние сады на козырьках подъездов и солнечные батареи на крыше – пока только в мечтах (как и обещанный в подарок городским головой «евродвор» при условии полного выполнения работ по программе), то остальные энергосберегающие идеи в «Злагоде» либо уже воплощены в жизнь, либо в процессе воплощения.

- На первый кредит (104 тыс. грн) мы утеплили трубы, сделали тепловые узлы, установив манометры, задвижки, счетчики тепла и воды. Экономия сразу стала очевидной. Подъезды, где не было счетчиков, платили в два раза больше. За четыре месяца затраты на модернизацию вернулись. Сейчас в доме три теплопункта и три счетчика. Теперь все это заменим одним современным ИТП, - говорит В.Калюжная, показывая модернизированную раньше систему теплоснабжения.

За кредитные средства, взятые в этом году (598 тыс. грн.), поменяли окна во всех квартирах и на лестничных клетках. На вопрос, как удалось достичь договоренности со всеми жильцами, ведь в доме живут люди с разным достатком и представлением о комфорте, председатель отмечает: «Надо говорить с людьми – все раскладывать по полочкам. Прежде чем было принято решение, я побывала в каждой квартире, с некоторыми жильцами разговор длился несколько часов».

Сейчас в доме идет ремонт подъездов. Для сравнения председатель сначала приглашает в более или менее приличный подъезд, где ОСМД было создано 17 лет назад («Злагода» начиналась с трех подъездов), а затем в один из двух подъездов соседнего дома с облупленной штукатуркой, который обслуживал жэк, а в начале нынешнего года жильцы присоединились к ОСМД «Злагода». Видно невооруженным глазом: наследство от жэка требует большего объема ремонтных работ. «Здесь в подъездах не было батарей. А в подвале вообще все плавает. Страшно туда и идти, - говорит Валентина Даниловна. - В феврале я их взяла. Просятся еще несколько домов, но я отказываю, т.к. работы много, могу не потянуть».

Еще один потенциальный кредитор

Советник городского головы по вопросам взаимодействия с ОСМД Роман Гученко отметил, что это не единственный опыт сотрудничества объединения совладельцев и городской власти. Объединению совладельцев «Сумы, Мира 34», с апреля этого года приступившему к управлению своим домом, горсовет выделил средства на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, ОСМД начали собирать средства для участия в программе 70/30. Деньги (общая сумма проекта - 360 тыс. грн) будут направлены на энергоэффективные мероприятия: установление ИТП с автоматическим погодным регулированием, замену окон в подъездах и капитальный ремонт системы электроснабжения. Как и «Злагода», на свою часть средств ОСМД по решению общего собрания намерено взять кредит.

Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи уже удовлетворила обращение ОСМД «Сумы, Мира 34». Осталось решение постоянной комиссии по вопросам планирования социально-экономического развития, бюджета, финансов, развития предпринимательства, торговли и услуг, регуляторной политики.

Кроме того, в прошлом году жильцы дома подали свой проект на установку детской площадки в рамках общественного (партиципаторного) бюджета, набрав необходимое количество голосов от сумчан.

Программы или схемы?

Городские власти Сум уверяют, что готовы поддерживать жильцов многоэтажек, создающих ОСМД и заботящихся о своем жилье. По данным заместителя городского головы Александра Журбы, в настоящее время на стадии создания находится еще три ОСМД. В текущем году в городской казне на капитальный ремонт домов, где жильцы организовались в ОСМД, предусмотрено 12,8 млн грн, а по программе 70/30 – 1,5 млн грн.

- Сегодня городская власть действительно помогает созданным ОСМД. Кто обращается, получает помощь. Хочется верить, что у нас будут четкие правила получения помощи. Сейчас никто не понимает, по какому принципу выделяются деньги, - говорит Роман Гученко, выражая надежду на скорейшую доработку городских программ.

Получается, что за современным, можно сказать «европейским», подходом сумчан к обновлению своих домов снова-таки скрываются коррупционные риски ручного регулирования денежных потоков. Кому давать финансирование, а кому нет, решают чиновники по своему усмотрению. А вслед бюджетному финансированию навязываются «свои» подрядчики.