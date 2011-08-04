Ремонт Театральной: третий за 37 лет

По замыслу реконсрукторов сумчане должны здесь гулять и любоваться фонтанами...
Театральная площадь ремонтируется за свои 37 лет уже третий раз, но не сразу, а частями. Похоже, что впереди сумчан ожидает еще, как минимум, пара этапов.
О нынешней реконструкции, которая проводилась с апреля по сентябрь 2017 года и была прервана только для празднования Дня города (зарытые ямы снова разрыли и продолжили ремонт сетей), рассказал начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов - заказчик реконструкции.
- Как и было запланировано, на Театральной площади мы завершили первый этап работ, который начали еще в начале лета, - сказал он. – Сначала заменили трубы теплосети, потом сделали евродворы в трех высотках на Кондратьева, 4, 6 и 8, дорогу вдоль площади, пешеходную зону, поставили лавочки, фонари. Всего освоено 6 миллионов из 13,4, выделенных на площадь.
- Почему поменяли рисунок тротуарной плитки, который был по проекту?
- Этому проекту уже лет 5. Мы взяли его за основу, посмотрели, как бы это выглядело – вышиванка при помощи метровых бетонных плит. Даже залезали на 14-этажку, чтобы посмотреть. Посмотрели, не понравилось. И приняли решение сделать более креативно.
- Есть нарекания на лавочки, не так поставили…
- Знаю. Там по проекту 45 лавочек, мы поставили 30. Можем доставить. Вообще мы думали, что люди будут сидеть и смотреть на фонтан, когда его сделаем. Кроме того, мое личное мнение - нужно очистить зеленую зону от этих берез и ив, они там совершенно не нужны.
- Откуда такие креативные фонари? Таких в Сумах еще не было?
- Из каталога.
- Кто выбирал?
- Я. В проекте же просто освещение. А уже на месте определяемся, какой лучше фонарь поставить.
- Что будет во втором пусковом комплексе?
- Займемся фонтанами и недопереложенной частью площади.
- Уже определились, какими они будут?
- Есть несколько вариантов. Согласно проекту, по которому работаем сейчас, мы засыпаем чаши фонтанов, делаем там клумбы, а новый фонтан, длиной почти 120 м и шириной 3 м, будет там, где сейчас зеленая зона. Это плоскостной фонтан, как на Покровской площади, только гораздо больше. Есть вариант использовать нынешние чаши фонтанов, но он намного дороже. До весны, думаю, будем решать.
- С кем?
- С мэром.
- Были разговоры о том, чтобы отдать фонтаны и помещения под ними неким инвесторам…
- Разговоры были. Если скажут отдать, отдадим. Пока я не вижу желающих.
- А что касается проекта музейного квартала с использованием помещений под фонтанами под выставки и стеклянными куполами над ними?
- Я видел этот проект. Но его стоимость – около 50 миллионов – нас останавливает. Если найдут деньги, тогда будем решать.
- А что с плиткой, которая лежит позади театра?
- Эта территория не входит в проект. Это территория театра.
- То есть нас ждет еще одна часть реконструкции?
- Наверное, когда-нибудь.
- Получается, что на Театральной площади уже три вида тротуарной плитки только в пешеходной зоне плюс эти бетонные большие.
- Получается так.
- А что с судом по вопросу оспаривания результатов тендера?
- Я всегда говорил: у меня своя работа, у прокуратуры своя. Суды идут, мы работаем. Ходим на заседания, даем показания. Идет нормальный процесс…
- А если все-таки суд станет на сторону прокуратуры?
- Объявим новый тендер… Ясно, что никто не будет переделывать сделанное.
Художники и активисты, выступающие за продолжение реконструкции Театральной площади как центра искусства, провели необычную акцию
Общественный фонд «Сумы» совместно со Студией Данченко провели воскресный вечер в стиле североамериканских индейцев «Indian summer». Для этого внутри неработающих фонтанов соорудили символические вигвамы из темной материи.
Мероприятие состоялось на Театральной площади 10 сентября.
«Во-первых, индейская культура очень древняя и очень интересная. И наша акция посвящена ознакомлению с культурой североамериканских индейцев. А во-вторых, это сделано в поддержку проекта сумского активиста Вадима Кузьмича по созданию здесь центра современного искусства. То есть за то, чтобы на Театральной появились выставочные залы, проводились мастер-классы», - рассказала волонтер Студии Данченко Татьяна Дудка.
Начали мероприятие с мастер-класса по рисованию пальцами, который провела Татьяна.
Желающие рисовали натюрморт, составленный из плодов северной Америки: тыквы, перца чили, синего баклажана и кукурузы.
Также действовала выставка из двух десятков фотопейзажей Северной Америки.
Прохожие могли погадать и узнать свою судьбу у костюмированной индейской колдуньи, роль которой исполнила поэтессы Ольга Бражник.
«Все желающие могут вытянуть из сумки листок с предсказанием. У меня есть специальная «Индейская книга судьбы» с индейским гороскопом, благодаря которому по дате рождения можно узнать, кем ты являешься согласно этому индейскому гороскопу», - рассказала Ольга.
Посетители могли сфотографироваться в костюмах индейцев, коллекцию которых показала Наталья Дубовая. Здесь были реконструированы одежда, украшения, оружие и предметы быта коренных жителей Дакоты.
Театральная площадь появилась на месте бывшего жилого квартала. С севера была ограничена Красной площадью (сейчас Покровская), с запада – улицей Кирова (Г.Кондратьева), с юга – Первомайской (ул. Академическая), с востока – короткой (около 200 метров) улицей Гагарина (бывшая Кустовская), проходящей по бровке вдоль городского парка.
Квартал был занят по периметру преимущественно одноэтажными ветхими жилыми домами. Из старой застройки осталось два интересных сооружения – здание бывшего банка (Покровская площадь, 1) и дом на противоположном углу (на улице Кондратьева, 2), занимаемый краеведческим музеем.
Идея создания пространственной композиции Театральной площади принадлежит архитекторам Киевского научно-исследовательского и проектного института градостроительства В.М. Орехову, А.В. Барабаш, Н.П. Войцеховскому. Они в 60-х годах разработали проект детальной планировки центральной части города. Новая площадь связала исторический центр с парком культуры и отдыха над Пслом.
Южную часть площади, прилегающую к ул. Академическая, занимает массивное здание театра, построенное в 1978-1980 годах (авторы Сергей Слипец, Андрей Чорнодид, Михаил Лушпа), перед которым со стороны Покровской площади был разбит сквер с газонами, цветниками, декоративными группами деревьев. Здесь доминировала обширная система фонтанов, уютные уголки отдыха. С западной стороны площади было выстроено три 14-этажных жилых дома башенного типа, обращенные фасадами на парк и Псел. Они как бы обрамляют площадь и создают вместе с театром законченный градостроительный ансамбль.
Пешеходная часть площади покрыта крупными бетонными плитами, движение транспорта по ней было перекрыто (до недавнего времени там тоже пешеходная зона, но на знак мало кто обращал внимание). С восточной стороны площадь раскрыта на городской парк.
Любителей искусства у входа в театр встречает бронзовый Михаил Щепкин – талантливый актер и режиссер, который бывал на Сумщине. Памятник поставили в 1989 году. Его автор – Анатолий Смелый. С памятником тоже вышла не очень приятная история. Спустя 23 года автор заявил, что ему так и не заплатили за работу, и собирался увезти скульптуру в Россию, где живет и работает. Однако после первых своих претензий он больше не высказывался. Вероятно, все же заплатили…
Первую реконструкцию Театральной площади начали еще в 2012 году, когда ремонтировали Театр им. Щепкина по инициативе бывшего губернатора Юрия Чмыря. Тогда замостили плиткой небольшую часть площади - непосредственно перед зданием.
В 2015 году была снята часть плит между клумбами и газоном, рядом с фонтанами. Их увезли на полигон ТБО для строительства дороги. Вместо больших метровых плит положили маленькую тротуарную.
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