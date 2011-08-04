Ремонт Театральной: третий за 37 лет Ко Дню города завершили так называемый первый пусковой комплекс реконструированной Театральной площади

По замыслу реконсрукторов сумчане должны здесь гулять и любоваться фонтанами...

Театральная площадь ремонтируется за свои 37 лет уже третий раз, но не сразу, а частями. Похоже, что впереди сумчан ожидает еще, как минимум, пара этапов.

О нынешней реконструкции, которая проводилась с апреля по сентябрь 2017 года и была прервана только для празднования Дня города (зарытые ямы снова разрыли и продолжили ремонт сетей), рассказал начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов - заказчик реконструкции.

Первый пошел

- Как и было запланировано, на Театральной площади мы завершили первый этап работ, который начали еще в начале лета, - сказал он. – Сначала заменили трубы теплосети, потом сделали евродворы в трех высотках на Кондратьева, 4, 6 и 8, дорогу вдоль площади, пешеходную зону, поставили лавочки, фонари. Всего освоено 6 миллионов из 13,4, выделенных на площадь.

- Почему поменяли рисунок тротуарной плитки, который был по проекту?

- Этому проекту уже лет 5. Мы взяли его за основу, посмотрели, как бы это выглядело – вышиванка при помощи метровых бетонных плит. Даже залезали на 14-этажку, чтобы посмотреть. Посмотрели, не понравилось. И приняли решение сделать более креативно.

- Есть нарекания на лавочки, не так поставили…

- Знаю. Там по проекту 45 лавочек, мы поставили 30. Можем доставить. Вообще мы думали, что люди будут сидеть и смотреть на фонтан, когда его сделаем. Кроме того, мое личное мнение - нужно очистить зеленую зону от этих берез и ив, они там совершенно не нужны.

- Откуда такие креативные фонари? Таких в Сумах еще не было?

- Из каталога.

- Кто выбирал?

- Я. В проекте же просто освещение. А уже на месте определяемся, какой лучше фонарь поставить.

Что дальше

- Что будет во втором пусковом комплексе?

- Займемся фонтанами и недопереложенной частью площади.

- Уже определились, какими они будут?

- Есть несколько вариантов. Согласно проекту, по которому работаем сейчас, мы засыпаем чаши фонтанов, делаем там клумбы, а новый фонтан, длиной почти 120 м и шириной 3 м, будет там, где сейчас зеленая зона. Это плоскостной фонтан, как на Покровской площади, только гораздо больше. Есть вариант использовать нынешние чаши фонтанов, но он намного дороже. До весны, думаю, будем решать.

- С кем?

- С мэром.

- Были разговоры о том, чтобы отдать фонтаны и помещения под ними неким инвесторам…

- Разговоры были. Если скажут отдать, отдадим. Пока я не вижу желающих.

- А что касается проекта музейного квартала с использованием помещений под фонтанами под выставки и стеклянными куполами над ними?

- Я видел этот проект. Но его стоимость – около 50 миллионов – нас останавливает. Если найдут деньги, тогда будем решать.

Еще не конец

- А что с плиткой, которая лежит позади театра?

- Эта территория не входит в проект. Это территория театра.

- То есть нас ждет еще одна часть реконструкции?

- Наверное, когда-нибудь.

- Получается, что на Театральной площади уже три вида тротуарной плитки только в пешеходной зоне плюс эти бетонные большие.

- Получается так.

- А что с судом по вопросу оспаривания результатов тендера?

- Я всегда говорил: у меня своя работа, у прокуратуры своя. Суды идут, мы работаем. Ходим на заседания, даем показания. Идет нормальный процесс…

- А если все-таки суд станет на сторону прокуратуры?

- Объявим новый тендер… Ясно, что никто не будет переделывать сделанное.