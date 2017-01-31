В Сумах презентовали первые проекты общественного бюджета На дворе вторая половина сентября, а из 17 проектов локального и общегородского масштаба готовы только два локальные, причем самые нетрудоемкие и наименее финансово затратные

Сроки реализации многих общественных инициатив сорваны. Кроме того, городские чиновники заявляют о просчетах с деньгами: к выделенным в этом году 5 млн грн для завершения работ по проектам горожан не хватает еще, как минимум, 1,5 млн.

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На данный момент городской голова и его подчиненные отчитались перед громадой о готовности двух объектов. Спортивная площадка с тренажерами у дома № 51в на ул. Ильинская обошлась в 37,5 тыс. грн. А показанная журналистам во время выездного брифинга 15 сентября с участием городского головы Александра Лысенко детская площадка во дворе дома № 25 на ул. Харьковская - около 71 тыс. грн. Из этой суммы 14 тыс. грн - стоимость работ по установке качелей, горки, песочницы-домика и двух лавочек. Как рассказала автор проекта Валентина Соболь, оборудование она выбирала по каталогу, результатом осталась довольна, т.к. детям площадка нравится. Правда, одна из мам рассказала журналистам, что жильцам самим пришлось вкапывать качели, но Валентина Соболь заверила в обратном: на объекте работала бригада из шести человек.

Жильцы посчитали нужным сохранить на площадке старую скамейку, а также наряду с новой песочницей, где могут поместиться всего один-два ребенка, было решено оставить прежнюю деревянную коробку для песка. К сожалению, чистота завезенного жэком песка оставляет желать лучшего.

Валентина Соболь решила не останавливаться на достигнутом, подав в этом году проект на обустройство парковки, а в следующем хочет инициировать создание спортивной площадки, оборудованной тренажерами. Об этом она поведала А.Лысенко.

- Хорошо, что у нас есть инициативные сумчане, которые не остаются сторонними наблюдателями, а сами берутся за дело улучшения инфраструктуры их двора или микрорайона. Таких людей мы будем поддерживать и в дальнейшем. И, как было обещано, на следующий год заложим в городской казне на реализацию проектов общественного бюджета больше средств. Поэтому призываю активных сумчан становиться еще активнее, неактивных брать пример с первых, потому что это реальная возможность повлиять на благоустройство в своем дворе, на своей улице или в городе в целом, - отметил городской голова А.Лысенко.

Затем он поехал осматривать спортивную площадку на Ильинской. Эти две общественные инициативы реализовывал департамент инфраструктуры Сумского горсовета.

Зоны (без) ответственности департамента инфраструктуры

Как сообщил начальник отдела благоустройства департамента инфраструктуры Роман Рябоконь, остальные пять проектов, которыми занимается данное структурное подразделение, в настоящее время в работе. Одна из инициатив должна быть воплощена до конца сентября. Остальные - в начале ноября.

При этом по некоторым проектам уже прошли сроки выполнения работ. К примеру, давно минул июнь-июль, указанный в проекте обустройства детской и спортивной площадок и уличного освещения между домами № 34 и 36 на ул. Мира на «Химике», стоимость которого – 219,6 тыс. грн. Поджимают сроки (июль-сентябрь) реализации проекта обустройства зоны отдыха вокруг озера по ул. Седова на Барановке, стоимостью 358,2 тыс. грн. А также проекта обустройства веретеновского родника, стоимостью 60 тыс. грн.

Как сообщил А.Лысенко, пляж и зона отдыха у водоема в Анновке (смета локального проекта – 252 тыс. грн) и сквер возле озера на Дуровщине (смета общегородского проекта 652 тыс. грн) будут завершены в месячный срок. Если строители уложатся, то проектные сроки (июль-октябрь) по данным объектам удастся соблюсти. Но, по словам мэра, возникла проблема нехватки денег –примерно 1,5 млн. грн, т.к. часть проектов оказалась с заниженной суммой финансирования. Поэтому на ближайшей сессии планируют поставить вопрос о выделении дополнительных средств. При этом А.Лысенко сетует на неискушенность авторов проектов в сметных вопросах, однако уместно отметить, что все проекты-победители прорабатывались чиновниками горсовета, и пенять на сумчан за просчеты по меньшей мере безответственно.

Как (не) успевает УКС и другие

Реализацией других шести проектов, ставших победителями прошлогоднего отбора, занимается управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета, двух – коммунальное учреждение «Агенція промоції «Суми», одного - управление образования и науки.

По линии УКСа продолжается обустройство зоны отдыха на Добровольной, хотя по плану этот объект стоимостью 376 тыс. грн надо было ввести в эксплуатацию до 1 августа. А по двум спортплощадкам - у дома № 154/2 на ул. Г.Кондратьева и во дворе домов №№ 23, 25 на улице Новоместенской, домов №№ 19, 21, 23, 25 по проспекту Т.Шевченко - до 30 августа должны были быть составлены акты выполненных работ, 23 сентября площадки должны быть введены в эксплуатацию.

Кроме того, управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета отвечает за реализацию общегородских проектов-победителей. Обновление стадиона и создание места для отдыха с освещением и благоустройством территории школы № 5 (Барановка), оцененное в 492 тыс. грн, должно быть реализовано до 23 сентября. Как и проект «Спортивные площадки для мини-футбола, бадминтона для детей и молодежи в парке «Сказка», стоимостью 406 тыс. грн.

Кроме того, есть еще один локальный проект в с. Песчаное: «Реконструкция стадиона с обустройством ограждения и трибун» стоимостью в полмиллиона гривен.

Ответственный за его реализацию (срок выполнения работ - июнь-октябрь) - Песчанский сельсовет.

«Агенція промоції «Суми» до 30 сентября должна обеспечить изготовление и размещение информационных табличек на памятниках архитектуры в рамках проекта своего руководителя Людмилы Фесенко.

- Работы по всем объектам будут выполнены до конца года, - заверил А.Лысенко.

Справка: На реализацию проектов следующего года в городском бюджете планируется выделить 6 млн грн. Горожане подали 66 проектов. Сейчас все они проходят предварительную оценку и рассматриваются в исполнительных органах горсовета.