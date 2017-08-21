В Сумском НПО состоялись торжества по случаю Дня машиностроителя 24 сентября коллектив ПАО «Сумское НПО» вместе с другими представителями машиностроительной отрасли Украины отмечает свой профессиональный праздник. Накануне этого дня в объединении чествовали лучших сотрудников за их усердный труд. Различные награды получили почти полтысячи заводчан.

«События последних лет испытывают нас на прочность разными способами, но не сломаться помогает вера людей в предприятие и собственные силы. Благодаря тем, кто умеет держать удар, искать и находить выход, удается преодолевать преграды. Следовательно, сумские машиностроители заслуживают самых высоких наград и искренних поздравлений», – отметил, давая старт торжествам, генеральный директор ПАО «Сумское НПО» Алексей Цымбал.

Продолжая собрание, руководитель объединения вместе с председателем профсоюза «Машметалл» Иваном Совгирой вручили награды тем, кто имеет наиболее значимые заслуги перед предприятием. Речь идет о высшем внутризаводском звании – «Почетный машиностроитель СНПО». Оно было введено в 70-х годах прошлого века и с тех пор присвоено 140 выдающимся представителям трудового коллектива.

В этом году данную уважаемую плеяду пополнили пятеро легендарных людей. Среди них – стерженщик ручной формовки Николай Лазебный, который, встав на машиностроительную стезю, триумфально идет по ней вот уже почти 40 лет.

Присоединился к нему и слесарь механосборочных работ Павел Денисенко, которого по праву считают мастером на все руки и поручают самые ответственные производственные задачи, зная, что он никогда не подведет.

Следующий обладатель высокого титула – Илья Карпычев, являющийся одним из наиболее профессиональных экономистов завода. Составили им компанию еще две известные личности – многократные олимпийские чемпионы Владимир Голубничий и Александр Шапаренко, хорошо известные на предприятии, в городе, стране и мире в целом. Трудовая дорога каждого из них начиналась именно в Сумском НПО, и, несмотря на время, прошедшее с тех пор, легенды спорта не забывают свое машиностроительное прошлое и искренне болеют за судьбу объединения.

Гораздо больше заводчан причислены к числу ветеранов СНПО. Этот статус получили 25 женщин, посвятивших предприятию 20 лет, и 55 мужчин, проработавших в объединении по 25 лет. К тому же обогатилась новыми именами и Галерея почета, к которой добавлены 89 сотрудников индивидуально и в составе бригад. В благодарность за образцовую работу руководитель предприятия и председатель профсоюза вручили ценные подарки 33 работникам, 142 – награждены почетными грамотами, 136 – объявлена благодарность.

На мероприятии чествовали не только отдельных людей, но и целые семьи, на долгие годы связавшие свои судьбы с заводом. Так, официальный статус трудовой династии, который до сих пор имели 32 семьи сумских машиностроителей, получили еще три, каждая из которых начинала работать здесь с деда-прадеда, а потом передавала производственную эстафету детям и внукам. Среди них самый продолжительный общий трудовой стаж имеет семья Скачедуб-Манько. Ее представители посвятили предприятию 221 год. Немного меньше на счету нескольких поколений Киричек-Наталич – 173 года. Семейство Татариновых вчетвером сумело не только достичь столетнего рубежа работы, но и пересечь его с показателем 111 лет, и это далеко не предел.

С отличиями по случаю профессионального праздника прибыли на торжества представители органов областной и местной властей.

Заместитель председателя Сумской ОГА Ирина Купрейчик адресовала сумским машиностроителям искренние поздравления и вручила почетные грамоты за подписью главы области Николаю Золотухину и Валерию Мирошниченко, а также благодарности от главы Сумщины Сергею Геращенко и Виктории Литвиненко.

Подобные поощрения – только уже от Сумского областного совета – получили в свою очередь четверо заводчан. В частности, грамот удостоены Владимир Картавченко и Наталья Концевич, для Александра Козупицы и Владимира Литвиненко были заготовлены благодарности.

Городские власти тоже не осталась в стороне. От имени главы областного центра грамоты получили Вячеслав Гапченко, Светлана Олейник, Сергей Сыромятников, Андрей Квасов, а вот Диане Кириченко и Жанне Минаковой достались ценные подарки от руководителя Сум.

Не забыла о празднике и Федерация работодателей Украины, которая подготовила почетную грамоту и адресовала ее Сергею Ткачеву.

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