Громадяни мають вчитись контролювати витрати місцевих бюджетів (видео) З метою допомогти громадянам і владі на місцях ефективніше співпрацювати Інститутом суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) була розроблена серія відеороликів “Контролюй бюджет власними руками”.

За три роки дії закону про децентралізацію в Україні з’явилось 665 об’єднаних територіальних громад. Згідно з загальноєвропейською практикою проведення адміністративно-територіальних реформ, це один із рекордних показників за кількістю створених ОТГ протягом короткого проміжку часу. Але подібна швидкість об’єднання не гарантує усвідомлення громадянами повною мірою відповідальності, що виникає внаслідок цього кроку. Необхідно вчитись формуванню ефективних бюджетів, контролю їх виконання, публічному звітуванню за використання бюджетних коштів. З метою допомогти громадянам і владі на місцях ефективніше співпрацювати Інститутом суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) була розроблена серія відеороликів “Контролюй бюджет власними руками”.

Зі змінами бюджетного кодексу в кінці 2014 року місцеві бюджети почали отримувати все більше і більше грошей у своє розпорядження. За даними Держказначейства, доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) зросли з 101,1 млрд грн у 2014 р. до 207,23 млрд грн у 2017 р. (відповідно до плану) і, згідно з прогнозами, наступного року цей показник може скласти 250,38 млрд грн. Окрім доходів, збільшились і видатки. Так, у 2014 р. загальні видатки місцевих бюджетів склали 225,63 млрд грн, у 2017 р. заплановано 504,7 млрд грн, а прогноз на 2018 р. на рівні 520,72 млрд грн.

«На місцевому рівні залишається більша частина податку на доходи фізичних осіб та частина акцизів. Також у розпоряджені місцевої громади гроші з податку за нарухомість, туристичний збір, адміністративні послуги, доходи від оренди комунального майна та плата за користування деякими природними ресурсами, — уточнює керівник економічних програм ІСЕД Ярослав Жаліло. — Очевидно, що зростання обсягів бюджетних коштів на місцях має стати поштовхом і для більш відповідального ставлення громадян до контролю формування та виконання місцевих бюджетів».

Зараз в Україні на всіх рівнях триває процес формування бюджетів на наступний рік, які необхідно затвердити до 25 грудня. У бюджетному процесі передбачена участь не лише чиновників, але і громадян. Так, місцева влада зобов’язана публічно звітувати за ефективність використання бюджетних коштів перед громадою, отже, має і планувати бюджет відкрито та ефективно, а громадяни, в свою чергу, мають використовувати своє право вносити власні пропозиції щодо бюджетного забезпечення потреб громади або реалізації суспільно корисних проектів. Це ідеальна картинка, яка, за словами експертів ІСЕД, не завжди відповідає дійсності.

“Громадяни мають низьку обізнаність щодо бюджетного процесу та часто не розуміють, які місцеві проблеми розв’язує місцева влада, а з якими питаннями та вимогами звертатись до центральної. Також немає усвідомлення, що бюджетні кошти — це їхні гроші, адже з кожної гривні в бюджеті 70 копійок складають гроші платників податків”, — уточнила радник з комунікацій ІСЕД Марина Дадінова, керівник проекту «Контролюй бюджет власними руками».

Інститут суспільно-економічних досліджень (ІСЕД) створив серію соціальних роликів “Контролюй бюджет власними руками”. Кожен з них відповідає на різні запитання і пояснює громадянам, звідки беруться гроші у бюджетах, звідки фінансуються різні потреби громадян і громади на місцях, як знайти інформацію про використання бюджетних коштів і як можно вплинути на формування місцевих бюджетів.

“Ці ролики допоможуть громадянам бути більш ефективними у своїх діях. Наприклад, коли люди дізнаються, що підручники до місцевої школи купує міська рада, то саме до неї будуть апелювати для вирішення цієї проблеми, а не збиратимуть десять тисяч підписів під петицією до Кабінету Міністрів, щоб уряд розібрався з проблемою місцевого рівня», – пояснює пані Дадінова.