Тарифы растут: мнение несогласных игнорируется Монополисты продавливают повышение тарифов на 2018 год: 23 ноября НКРЭКУ намерено принять новые тарифы для сумчан на тепло, электоэнергию и воду.

Самый большой резонанс в Сумах имела эпопея утверждения тарифов на тепло и горячую воду для ООО «Сумытеплоэнерго».

Последнее обсуждение?

Последнее обсуждение 14 ноября длилось почти три часа. Участниками его были более ста человек, почти половина из которых — тепловики. В течение первого часа представителя НКРЭКУ не слушали, пытаясь в очередной раз сорвать мероприятие, необходимое монополисту и НКРЭКУ по процедуре пересмотра тарифов. Однако руководитель сектора НКРЭКУ в Сумской области Константин Безносохин с помощью руководства «Сумытеплоэнерго» все­таки смог добиться внимания, чтобы зачитать проект решения, подготовленный Нацкомиссией.

Надо отметить, что К.Безносохин сообщил сумчанам очень важную информацию. Во-­первых, как оказалось, городские и областные власти имеют очень серьезное влияние на составляющие тарифа. Следовательно, несут полную ответственность за качество услуг и их стоимость. Так, ОГА согласованы шесть показателей: объемы отпуска тепловой энергии котельными, объемы транспортировки, потери при транспортировке сетями, нормы удельных потерь топлива, электроэнергии на производство и транспортирование 1 Гкал тепловой энергии.

Теперь о роли городских властей в поднятии тарифа. Как сообщил представитель НКРЭКУ, горсоветом согласованы или утверждены 11 (!) документов и показателей (см. справку). Кроме того, представитель НКРЭКУ перечислил поступившие замечания и предложения: от ОО «Агентство городского развития», Максима Корниенко, Александра Соколова и ПАО «Сумское НПО». Вот и все! А где же обещанное на заседании «круглого стола» обращение сумской мэрии с просьбой рассмотреть возможность применения альтернативной методики расчета, по которой, как утверждают сумские общественные эксперты, можно не только не повышать тарифы, а даже их снизить. Отсутствие обращения из мэрии удивило общественных активистов даже больше, чем тот факт, что все поступившие из Сум предложения и замечания были проигнорированы Нацкомиссией.

Слушает да ест…

Напомним: трижды обсуждение тарифов было сорвано и переносилось. Судебный спор общественных активистов с «Сумытеплоэнерго», можно ли считать общественные слушания состоявшимися и их протоколы неподдельными, продолжается. Заммэра Сум Александр Журба на заседании НКРЭКУ 13 октября назвал расчеты тарифов, поданные «Сумытеплоэнерго», обосно­ванными, ссылаясь на результаты экспертизы, заказанной самими тепловиками.

Мэр Александр Лысенко, в начале тарифной эпопеи громко заявлявший: «Тарифы должны быть прозрачными, и мы никогда не пойдем на поводу у монополиста» — ни на одном из общественных слушаний не был.

— По проекту новая стоимость гигакалории составит 1366 гривен, 1 куб горячей воды — 80 гривен. До этого горячая вода была 65 гривен за куб, 1 гигакалория — 1180 гривен. За 1 квадратный метр будет 38 гривен вместо 32», — сообщил директор ООО «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин.

При этом руководство предприятия не скрывало своего удовлетворения результатом: все этапы процедуры остались позади, кроме одного — принятия постановления НКРЭКУ. Сумчане же на практике убедились в отсутствии у них права голоса в диалоге с монополистом, назвав «общественные слушания» фарсом, цирком и пустой тратой времени. Ведь процедура не предусматривает даже принятия решения путем голосования в конце слушаний.

Тепловики в протоколе отметили, что сумчане одобрили повышение тарифов. Возможно, и одобрили, но весьма своеобразно — выкриками «Воры!»

— Это было снова потерянное время. Реальной информации на сегодня не существует. Я ему (К.Безносохину. — Ред.) не верю. Оно не подтверждено. Всегда все должно подтверждаться. А это зря потраченное время», — говорит председатель Союза энергетического сервиса Украины Александр Бойко.

— Мэр пообещал направить письмо в НКРЭКУ, но не сделал. Зачитали, какие письма поступили. От мэрии ни одного письма. В который раз меня это разочаровало. Вроде бы прислушивается, а по факту делает то, что уже запланировано. Поэтому по теплу все было спланировано заранее, — заявил представитель ОО «Жилищный эксперт» Алексей Пархомчук.

«Каким образом арендатор целостного имущественного комплекса, целенаправленно доводящий теплосети до состояния металлолома, влияет на деятельность мэра — можно только догадываться ... А вот то, что городские власти «не идут на поводу у монополиста» звучит, как минимум, смешно, — написал представитель Общественной экспертной комиссии по вопросам бюджета и соцэкономразвития Максим Корниенко в ФБ. — Очень важно понять каждому потребителю: городские власти имеют очень серьезное влияние на размер тарифа на теплоснабжение и несут полную ответственность за качество услуг. И когда в следующий раз кто­либо из городских чиновников будет рассказывать вам о том, что они абсолютно ни при чем, это все злой волк с НКРЭКУ спускает сверху неподъемные тарифы, знайте: вам врут!»