Экономика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:35290

Первые пошли: сумские ОСМД начали брать кредиты на модернизацию домов

В доме на ул.Мира,34 ОСМД работает меньше года, а жильцы уже видят существенные преимущества самостоятельного распоряжения финансами и отказа от услуг жэка.

Благодаря созданию общества совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), жильцы старенькой панельной пятиэтажки на Химике получили льготный банковский кредит на энергосберегающие мероприятия – замену окон в подъездах, модернизацию системы отопления и электроснабжения. Кроме того, городской бюджет раскошелился на 300 тысяч на капитальный ремонт крыши с водостоком, замену канализационных труб и системы водоснабжения. Пока таких активных и решительных ОСМД в Сумах всего два (о достижениях ОСМД «Злагода» на ул.Прокофьева, которое первым в городе взяло банковский кредит, воспользовавшись государственной и городской программами компенсации, мы писали в августе этого года в статье «Как жильцы пятиэтажки взяли кредит и что из этого вышло»). Остальные не спешат, в то время как лучшие времена для бюджета города проходят: вслед за децентрализацией финансов идет децентрализация обязательств. Значит, с каждым годом возможности городской казны помогать ОСМД будет все меньше. Хотя в следующем году и государственная, и местные программы льготного кредитования для ОСМД остаются в силе, в том числе и 100-процентное возмещение процентов по «теплым» кредитам.

Долго запрягали, но быстро едем

Наш корреспондент побывала в доме №34 по ул.Мира в субботу, 9 декабря. Несмотря на выходной день, здесь полным ходом идет установка пластиковых окон в подъездах (новенькие тамбурные двери уже стоят). Как признал председатель ОСМД «Сумы, ул.Мира,34» Сергей Адамович, сотрудничество с горсоветом шло не так гладко, как хотелось бы, поэтому работы, которые можно было спокойно выполнить летом, к сожалению, приходится делать зимой в авральном порядке.

- В доме три подъезда, 60 квартир, общая площадь 2780 кв.м. ОСМД «Сумы, ул.Мира,34» было создано в ноябре прошлого года. Заработало с 1 марта 2017 года, поскольку была небольшая волокита с жэком, - рассказывает председатель. - На первом же собрании мы приняли решение взять льготный кредит в банке на самые необходимые мероприятия по дому. Это замена электрики (она была в аварийном состоянии – в некоторых квартирах была реальная угроза пожара), установка пластиковых окон и тамбурных дверей в подъездах и ИТП. Весной написали заявление в горсовет об участии в программе 70 на 30. Горсовет в течение всего лета непонятно чем занимался. Дотянули до последнего – до первых холодов. Положительное решение мы получили в начале октября. И сейчас только благодаря сравнительно теплой погоде мы имеем возможность что-то делать. Пока плюсовая температура на улице, можем менять окна и устанавливать индивидуальный тепловой пункт (ИТП с балансировочными клапанами на каждый стояк). Все работы по нашему дому сделаны буквально в последний месяц. Т.е. лето мы прождали, а сейчас «долго запрягали, но быстро едем».

Льготное кредитование: что почем

С банком у ОСМД, по словам С.Адамовича, никаких проблем не возникло.

- Буквально через полторы-две недели с момента обращения мы получили положительное решение банка о выделении кредита, - продолжает председатель. - Если все посчитать: теплопункт, окна, электрика, которую мы полностью заменили, - вышло около 1 тыс. грн на квартиру. Это не такая уж большая сумма, за которую жильцы получили возможность капитально отремонтировать все самое необходимое в доме.

Общий кредит мы взяли на 108 тыс. грн - это 30 процентов общей суммы. Все остальное нам компенсирует городской бюджет и государство. Брали на пять лет, но, в связи с компенсацией, выплатим всю сумму за два года. Проценты погашает горсовет, поэтому мы отдаем только тело кредита – сколько брали, столько и отдаем.

За два года мы выплатим этот кредит и будем брать новый. Думаю, жильцы поддержат, т.к. надо утеплить фасад дома пенопластом, покрасить, и наш дом будет абсолютно не хуже, чем новострой, а может, даже лучше.

Сейчас ежемесячная плата составляет 4,50 грн из расчета на 1 кв м площади квартиры (раньше было 2,56 грн). Из этих 4,50 взнос на содержание дома – 3,25, ремонтный фонд - 15 копеек и фонд капитального ремонта (замена окон, установка ИТП) – 1 грн, которая идет на погашение кредита.

Договорились делать приличное жилье

- Главное – мы начали, - считает С.Адамович. - Сначала было тяжело. Не все хотели, многие боялись. Некоторые были готовы бороться за тот жэк, с которым они работали, т.к. их больше устраивало постоянство, чем желание что-то менять. В последние три месяца у нас было три неплательщика, сейчас остался только один, который не платит, не потому что не хочет, а действительно не может. Вот это и есть показатель. Этот путь не самый легкий. Создать ОСМД – это одно, но чего-то добиться от нашей власти – совсем другое, т.к. эта бюрократическая машина не позволяет быстро что-то делать. Только благодаря активности наших людей, большой поддержке Ассоциации ОСМД «Сумщина» мы смогли в кратчайшие сроки многое сделать. Поэтому рекомендую сумчанам, которые зашли в такой же тупик, как и наш дом, обращаться в Ассоциацию за бесплатной помощью, создавать свои общества совладельцев и не бояться идти вперед, делая из своего дома приличное жилье, а не жить, извините за выражение, в бомжатниках.

Доводы скептиков, что в старых «хрущевках» хоть с ОСМД, хоть с жэком – все равно толку не будет, Сергей Адамович, считает несостоятельными.

- Многие говорили, что создание ОСМД в таком стареньком доме, где живет много пенсионеров, невыгодно. Наш дом построен в 1963 году. У нас 40 субсидиантов и восемь льготников. Тем не менее мы меньше чем за год смогли сделать все самое необходимое по дому и дальше будем только улучшать, - уверен председатель. – Взносы у нас 3,25 грн. с квадратного метра. Сейчас это немного больше, чем у жэка, но мы видим результат. До этого жэку платили 2,56. Деньги шли непонятно куда. Я в этом доме живу 15 лет и не увидел ничего. Мы сами ремонтировали подъезды, сами ремонтировали двери, подвалы и т.п. Сейчас все деньги реально идут на улучшение дома.

Кроме того, в 2016 году мы написали проект в рамках партиципаторного бюджета, попросили всех жильцов подписаться за него, и в результате благодаря нашей общей активности в этом году у нас во дворе появилась большая детская площадка.

А как там у соседей?

В соседних домах-ровесниках, обслуживаемых жэком, ситуация к лучшему пока не меняется: продуваемые ветрами подъезды, старая крыша, постоянно забивающаяся канализация, пожароопасная электропроводка, проблемная система отопления…

- Вот в 36-ом доме на счету 40 тыс. грн. Все, что они сделали за эти деньги, поставили три водосточные трубы. На этом все закончилось, - рассказывает Сергей Адамович и для наглядного сравнения приглашает в подъезд дома напротив (ул.Мира,36).

Символ бесхозяйственности нас ждал сразу у входа. Чтобы стоки из постоянно забивающейся канализации не попадали в квартиры на первом этаже, канализационная труба выведена прямо в подъезд. Причем вместо заглушки ее заткнули обрубком бревна. И о каком теплосбережении может идти речь, когда из-за зловония двери подъезда приходится держать открытыми?!

- Недавно забилась дворовая канализация где-то на ул.Римского-Корсакого и вот это все пошло в подъезд. Аварийную водоканала ждали дней пять. Говорили: мы вас записали, но у нас нет свободных машин, - вспоминает Сергей Адамович.

По словам председателя Ассоциации ОСМД «Сумщина» Романа Гученко, в этом доме по примеру соседей в ноябре этого года тоже создали свое ОСМД.

- Жильцы дома на ул.Мира, 36 (каждый индивидуально) в конце года потребуют от жэка сделать перерасчет и вернуть деньги, - говорит Р.Гученко. - Другой пример - ул. Мира, 34: ОСМД работает меньше года и сколько уже сделано! При этом у них на счету на сегодня 22 тыс. грн.

Справка:

Бесплатную информационную поддержку при создании ОСМД и в процессе его работы можно получить в Ассоциации ОСМД «Сумщина». Контактные телефоны: 050 152 11 35, (0542) 61-84-51. E-mail:aosbb.sumy@gmail.com; https://www.facebook.com/aosbb.sumy

Экономика Коммуналка Кредиты ОСББ ОСМД
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