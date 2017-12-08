Качественный посевной материал – залог хорошего урожая Одной из ключевых отраслей экономики Украины является сельское хозяйство. Как показывает статистика, весьма успешным и перспективным направлением для аграриев стало выращивание сои.

За последний год Украина поднялась на восьмое место в мировом рейтинге производства сои, собрав рекордный урожай за время своей независимости.

Такое внимание к данной культуре не случайно – соя имеет широкие возможности применения: это продукт питания для человека, экологическое биотопливо, корм в животноводстве и др.

Основой успеха в выращивании сои является качественный посевной материал, адаптированный под определенные требования к конечному продукту и условиям выращивания.

На Сумщине есть компания, ориентированная на производстве посевного материала. Научно-производственное предприятие «Агробиопродукт» имеет положительный опыт развития в данной отрасли.

Приоритетным направлением деятельности компании является разработка и выведение новых сортов сои в сотрудничестве с ведущими селекционерами в Украине и за рубежом. Селекционная деятельность предприятия осуществляется совместно с научными учреждениями страны - Институтом кормов и сельского хозяйства Подолье НААН, ННЦ «Институт земледелия НААН» и др.

Благодаря научной поддержке и технической базе компании, успешно проводятся селекционно-семеноводческие работы по созданию и поддержке новых сортов сои, выращиванию селекционного материала, патентованию научных достижений.

Работы по культивированию посадочного материала проходят на экспериментальных участках НПП «Агробиопродукт» с последующим анализом его сортовых составляющих. Результатом совместной научно-практической деятельности является создание новых сортов сои - Герцогиня, Золотое Руно и Слобожанка, которые на данный момент проходят регистрацию и государственное сортоиспытание.

Селекционная деятельность НПП «Агробиопродукт» плодотворно развивается благодаря тесным партнерским отношениям с Агрофирмой «Берегиня - Агро». Это элитное семеноводческое хозяйство в Сумской области, которое специализируется на выращивании сои высоких репродукций, подсолнечника и зерновых культур на собственных землях.

Технический потенциал агрофирмы позволяет сотрудничать с сельхозпроизводителями региона. «Берегиня Агро» осуществляет переработку, очистку агропродукции, доведение ее до семенных кондиций не только собственного производства, но и приобретенную со стороны. Такую возможность дает семенной завод, который находится на базе предприятия.

Качественную сохранность посевного материала обеспечивает Краснопольское хлебоприемное предприятие, которое также предоставляет полный спектр услуг элеваторного комплекса: прием, размещение, хранение, переработку зерна, семян зерновых, масличных и других культур.

Техническое оснащение сертифицированной лаборатории позволяет в краткие сроки определить качество зерна при приеме и отпуске, а компетентность и многолетний опыт сотрудников гарантирует сохранение качественных характеристик продукции. Отлаженная система приемо-отправочных путей оперативно осуществит отгрузку и отправку товара до пункта назначения. Общая вместимость зернохранилищ ООО «Краснопольское ХПП» составляет 26,7 тыс. тонн.

Взаимодействие предприятий - партнеров дает возможность сельхозпроизводителям быть уверенными в будущем урожае.

Контакты ООО "НПП "Агробиопродукт":

Отдел продаж: (044) 422-21-95, (066) 315-48-87

E-mail: agrobp@i.ua

Сайт: http://zernosumy.com

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