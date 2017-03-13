Вопрос на полмиллиона: кто, куда и как передвигается по городу

В городском бюджете-2018 на эти цели заложено 450 тыс. грн. Сумчанам-респондентам (ориентировочно 5 тыс. человек) придется потратить до 40 минут своего времени. Если исследование состоится – это будет прецедент, т.к. отдельно такие опросы ни в одном городе Украины еще не проводились. Только в составе более масштабных стратегических задач. И это логично: полученные данные ценны не сами по себе, а как минимум для создания новой транспортной модели, где муниципальный и частные операторы делят рынок цивилизованно.
Специалист в области транспортного планирования и моделирования, представитель немецкой компании A + S Consult GmbH Forschung und Entwicklung в Украине, руководитель проекта разработки транспортной модели Киева, участник общего с World Bank проекта Sustainable Urban Transport Study по изучению и оптимизации общественного транспорта в Киеве Дмитрий Беспалов утверждает: за такие деньги (450 тыс. грн) можно нанять самую лучшую социологическую компанию в Украине. К примеру, по его данным, исследование, в котором было задействовано 3 тыс. респондентов, проведенное в Киеве в 2017 году Киевским международным институтом социологии (КМИС), обошлось в 250 тыс. грн. Для Сум достаточно привлечь около 5 тыс. респондентов.
Дмитрий Беспалов в рамках «круглого стола» на тему «Транспортная модель Сум: как сделать перевозки удобными для жителей города», организованного сумскими общественными активистами в конгресс-центре СумГУ 22 декабря, поделился опытом изучения мобильности в других городах.
- Чтобы планировать транспорт, нужны данные хорошего качества, - считает эксперт. – Украинские города не знают, сколько людей пользуется общественным транспортом, индивидуальным, являются велосипедистами и пешеходами. Транспорт в лучшем случае планируется тактически, т.е. тушатся пожары. В то время как необходимо стратегическое планирование и выстраивание приоритетов. При этом пешеход – первый приоритет, индивидуальный транспорт – последний.
Как рассказал Д.Беспалов, в немецких городах с 1981 года опросы по транспорту проводятся регулярно, чтобы проследить динамику. В Киеве было проведено два исследования – в 2015 (в телефонном режиме опрошено 30 тыс. респондентов) и 2017 годах (выборка составила 3 тыс. человек). Уже первое дало интересные и во многом неожиданные результаты. А второе показало динамику, к сожалению, неутешительную. Если в 2015 году 27% поездок было на индивидуальном транспорте, то в 2017-ом стало 32%. На 1 тыс. жителей столицы приходится 300 автомобилей. И в ближайшие годы тенденция роста сохранится. Рост количества индивидуальных авто связывают с неудобством передвижения по городу общественным транспортом и «еврономерами».
- Это катастрофа. Она связана с деградацией общественного транспорта, - говорит эксперт, советуя Сумам не ограничиваться единичным изучением мобильности, поскольку степень эффективности власти в сфере транспорта можно проследить только в динамике, анализируя индикаторы. – К примеру, в Киеве цель – сократить количество поездок на индивидуальном транспорте до 25 %. Исследование само по себе бесполезно – это как МРТ без лечения. Результаты исследования должны стать инструментом, с помощью которого люди, принимающие решение, видят реальную ситуацию. Ведь у нас чиновники не ездят в общественном транспорте.
Более того, член исполкома, начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко отметил, что и у предыдущего, и у нынешнего руководства города в транспортном вопросе существует конфликт интересов, т.к. мэров связывают с маршруточным бизнесом.
- В этом году Госпродпотребслужба провела проверку общественного транспорта и составила больше полусотни протоколов, которые направили городскому голове. Там нарушения, влекущие за собой серьезные меры – вплоть до разрыва договоров на обслуживание пассажиров. Прошло полгода – ничего не изменилось, - говорит В.Моисеенко.
Член исполкома Олег Тетерка вообще не видит необходимости в таком исследовании, считая, что выделенные на него немалые средства можно было бы потратить более рационально.
За действующую в городе с 2011 года транспортную схему сумчане должны благодарить Харьковский институт транспорта и городских чиновников. Ее почти сразу начали корректировать. В городе постоянно вводятся новые маршруты, но количество петиций и жалоб по транспортным вопросам говорит о том, что проблема не решается. Одни просят ввести новые маршруты, другие требуют продлить старые…
Представительница отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета Инна Чирка заверила: опасения общественных активистов насчет заказа исследования в том же учреждении в ручном режиме безосновательны, т.к. суммы свыше 200 тыс. грн должны выставляться на тендер. Задача заказчика, коим является отдел транспорта, - компетентно прописать техническое задание.
- Будем стараться прописать все детали. Со следующего года начнем над этим работать. За первый квартал, думаю, пройдем подготовительный этап, - пообещала чиновница, отметив, что единственной угрозой срыва решительных намерений городских властей провести исследование может быть несостоявшийся тендер, если не наберется двух участников. – Когда получим результаты исследования, будем разрабатывать транспортную схему – сами или с привлечением других специалистов. Основная наша цель – создать транспортную модель.
Д.Беспалов предостерегает Сумы от повторения ошибки Черновцов: там разослали горожанам письма в надежде получить хотя бы 17 % ответов, в итоге из 2 тыс. анкет вернулись считанные единицы. Анкетирование онлайн тоже не вариант, его нельзя считать репрезентативным. Для маленьких городов лучше всего - face to face.
При этом эксперт советует не тянуть со сроками, а постараться успеть уличный опрос провести в апреле, т.к. в этот период можно получить наиболее адекватную картину: широко представлены все участники движения (пешеходы, велосипедисты, пассажиры общественного и частного транспорта, автомобилисты). Если не получится в апреле, таким же благоприятным для анкетирования месяцем является октябрь. В транспортном отделе больше склоняются к октябрю. Когда сумчане смогут принять участие в соцопросе и в какой форме он будет проходить, станет ясно после проведения тендера.
Сумские общественные активисты, конечно, за апрель, поскольку считают: транспортному отделу не стоит изобретать велосипед, а надо из Интернета взять за основу аналогичные техусловия и адаптировать под Сумы. Если не успеют к апрелю, то только по вине чиновников.
- Проблема в том, что от исследования мобильности и пассажиропотока нет никаких юридических последствий – нет прописанных законодательно норм (таких, как в строительстве, например). Но это предусматривает политическую ответственность власти, - отмечает Д.Беспалов. – Это социсследование предусматривает очень длинную анкету. Отвечая на вопросы, людям придется потратить около 40 минут своего времени. Нужно качественно прописать вопросы, нужны профессиональные социологи.
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