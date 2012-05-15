Новые cумские автобусы: производитель - отечественный, капитал – российский Автобусы средней вместимости марки «Атаман», приобретаемые КП «Электроавтотранс» за бюджетные деньги производятся на ПАО «Черкасский автобус», которым управляет белизский оффшор в интересах российского правительственного банка

Коммунальный перевозчик в прошлом году приобрел пять таких автобусов, в этом - тендер на поставку четырех единиц завершился тоже в пользу черкасских автобусов.

«Легкая жизнь» российским активам

В Едином госреестре юрлиц мы поинтересовались конечным бенефициаром ПАО «Черкасский автобус». Как выяснилось, предприятием управляет ООО "Компания по управлению активами «Изи лайф» (в переводе с английского – «легкая жизнь»), бенефициарные владельцы которой зарегистрированы в центральноамериканском оффшоре Белиз. Если верить Forbes.ua, в 2011 году «Изи лайф» отсудило «Черкасский автобус» в пользу «Проминвестбанка», который с 2009 года принадлежит «Внешэкономбанку» (ВЭБ - банк правительства РФ). В то время представители «Внешэкономбанка» объясняли Forbes.ua свою украинскую экспансию так: «Вхождение «Внешэкономбанка» в капитал ПИБа было направлено… на восстановление экономического влияния России на постсоветском пространстве».

Производство автобусов малого класса «Богдан» на агрегатной базе Isuzu на черкасском заводе было организовано в 1999 году. Именно оттуда начиналась автомобильная корпорация «Богдан» Петра Порошенко, однако из-за долга перед «Проминвестбанком» в 2011 году предприятие перешло в собственность банка. К тому моменту основное производство «Богданов» было перенесено на Луцкий завод (чтобы вернуться в сегмент автобусов малого класса, начался их выпуск на агрегатной базе Hyundai). А «Проминвестбанк» возобновил выпуск автобусов под торговой маркой «Ataman».

Выбор без выбора?

Аукцион по закупке четырех автобусов средней вместимости прошел в системе ProZorro 1 марта. Заявки на участие в аукционе подали две фирмы из Черкасс: ЧП «Аймакс-ГРУПП» и ООО «Автоград-2007», которые предложили одинаковые автобусы – «Атаман» модели А092Н6, производства ПАО «Черкасский автобус». В результате трех раундов ООО «Автоград 2007» на 20 тыс. грн снизило начальную цену за четыре автобуса до 8 млн 420 тыс грн, в то время как ЧП «Аймакс-ГРУПП» остановилось на первоначально предложенной цене – 8 млн 430 тыс грн.

Тендерный комитет КП «Электроавтотранс» 3 марта объявил победителем ООО «Автоград-2007». Единственным критерием отбора стала цена. И это логично, поскольку иного отличия у двух предложений не было и, как отмечается в обсуждении данного тендера в ProZorro, и не могло быть, т.к. требования якобы были выписаны под конкретную марку, конкретного производителя, что может являться нарушением Закона Украины «О публичных закупках». Об этом говорится в комментарии от имени ООО «Лада-сервис» (Полтава):

«…Вами, как Заказчиком, без какого-либо обоснования в Приложении № 3 документации указаны определенные конструктивные особенности предмета закупки, которые являются исключительно характеристиками конкретной марки автобуса, конкретного производителя, а именно автобуса марки «Атаман», и исключают наличие любого эквивалента. Следовательно, исключают участие любых других участников, возможно с более выгодными предложениями, которые привели бы к экономии и эффективному использованию бюджетных средств. В техническом задании не ясны и не обоснованы требования к габаритам автобуса, а именно: длина – не более 8300 мм. Потенциальным участником может быть предложен автобус, являющийся более дешевым, технологичным и экономичным в эксплуатации с количеством мест, как указано в техническом задании или больше, но длиннее 8300мм. Наличие системы курсовой устойчивости (EVSC) и антипробуксовочной системы (ASR) есть только исключительно у автобуса марки «Атаман», что тоже исключает наличие любого эквивалента. Ссылаясь на вышеизложенное, при предоставлении нами характеристик, лучших чем все характеристики автобуса, это может быть формальным поводом для дисквалификации участника, внесшего более выгодное предложение…»

КП «Электроавтотранс»: хотим как лучше

В тендерном комитете КП «Электроавтотранс» уверяют, что указанным требованиям соответствуют на только автобусы черкасского завода:

«КП СГС «Электроавтотранс», как заказчик вышеупомянутых открытых торгов, не имеет дискриминационных намерений относительно возможных участников процедуры закупки. Во исполнение требований ч. 2 ст. 22 ЗУ «О публичных закупках» тендерная документация содержит информацию о необходимых технических, качественных и количественных характеристиках предмета закупки, в том числе соответствующую техническую спецификацию (технические требования). Вместе с тем данные технические требования не содержат ссылки на конкретную торговую марку или фирму, патент, конструкцию или тип предмета закупки, источник его происхождения или производителя.

В рамках финансирования мы хотим приобрести наиболее качественную технику, которая позволит максимально выполнять наши задачи, при этом обеспечивая высокую производительность и экономичность в эксплуатации, а также безопасность пассажиров при перевозке.

При этом все пункты технических требований нацелены на всех участников, имеющих достаточный опыт и возможность поставки техники с лучшими техническими характеристиками, высоким показателем надежности, длительным сроком эксплуатации и высокой производительностью в соответствии с нашими задачами» - говорится в ответе коммунального предприятия.

По техусловиям каждый из четырех автобусов должен быть новым и рассчитан, как минимум на 22 сидячих места, общей вместимостью 52 пассажира; с автономным отоплением; габаритами не больше: длина - 8300 мм, ширина - 2400 мм, высота - 3000 мм; класс двигателя не ниже Euro-5, объем не менее 5 л, дизель. Механический откидной трап для инвалидной коляски - обязательное условие. Также должен быть цифровой звуковой информатор - автоматический и через микрофон; электронные светодиодные лобовые, боковые и задние указатели. Место водителя должно быть оборудовано кондиционером. Также обязательны прибор GPS и видеокамера, которая должна охватывать весь салон с опцией записи и сохранения видеоинформации, как минимум, 7 дней. Кроме того, поставщик обязан организовать обучение по ремонту и обслуживанию автобуса. Согласно тендерной документации, цвет автобусов должен быть комбинированным - красным и белым и согласовываться с заказчиком после подписания договора.

Автобус, который готов поставить победитель тендера, соответствует всем перечисленным требованиям. Гарантия, как и требуют техусловия - 24 месяца или 100 тыс. км пробега со времени доставки.

На заседании депутатской комиссии по транспорту (временной контрольной комиссии по деятельности КП "Электроавтотранс") 5 марта депутаты горсовета резко раскритиковали работу коммунального перевозчика, в частности тендерного комитета. У них возникли вопросы: зачем при закупке троллейбусов и автобусов в техусловиях увеличивается количество мест под одного производителя, почему выбираются нестандартные цвета и пр.? Ведь любые особые требования сокращают количество предложений и завышают стоимость.