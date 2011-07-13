КП «Горсвет»: что (не)светит Сумам в этом году Текущих планов у коммунального предприятия «Горсвет» - на 35 млн грн, а имеется всего 7,5

Если в прошлом году на капремонт городского освещения было выделено 11 млн грн, то в этом – ноль. На закупку светодиодных светильников - 4 млн грн, на данный момент – ничего. Запасов тоже нет. Об этом рассказал директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко на пресс-конференции 22 марта.

Тьма бюджетная

По сути, повторяется хорошо отработанная сумскими чиновниками схема: сначала планируем минимум бюджетных средств, а затем нераспределенный остаток делим в ручном режиме, согласно т.н. титульным спискам, которые сами же и формируем. На старте прошлого года в горбюджете для КП «Горсвет» было предусмотрено всего 7 млн грн, затем довели до 16.

В этом году, по словам Эдуарда Велитченко, тендер на обслуживание города был проведен на 35 млн грн. Однако финансирование текущих расходов ограничивается 7,5 млн грн т.е. в пять раз меньше.

- Денег пока нет, но мы ждем. Думаю, будут добавлять, - говорит директор КП. - На технику деньги пока не выделены. Закупать в этом году ничего не будем. А техника нам очень нужна - ямобур и кран-манипулятор. В прошлом году для установки опор мы нанимали фирму-субподрядчика. Если бы у нас была своя техника, мы бы сами ставили – это, конечно, дешевле для города.

По данным Э.Велитченко, аварийных опор очень много – около 60. Замена одной силами ФЛП Бицак обходится около 5 тыс. грн. Возможно, придется убирать аварийные опоры, прокладывая кабель под землей.

- И самое главное – материалы, купленные в этом году, уже заканчиваются. К 1 мая у нас останутся одни лампочки накаливания. Т.е. мы уходим в 90-е, если не будут выделены средства на закупку новых светодиодных светильников, - предупреждает директор КП «Горсвет», при этом отмечая, что, к счастью, на светодиодные светильники цена падает каждый месяц, т.к. технологии совершенствуются, на рынке работает несколько отечественных производителей. Сейчас один новый светильник стоит около 1000 грн. Если на сессии что-то выделят, будем сразу ставить. У нас 1 млн грн в год идет на материалы. По-честному, это ничего. В прошлом году много материалов ушло на восстановление кабеля, поврежденного после урагана.

Э.Велитченко показывает список улиц, где требуется капитальный ремонт внешнего освещения.

- Проекты капремонта на бумаге есть, а денег для них нет, - сетует директор. - У нас не освещены Роменская, Белопольская, Курская. Очень много дыр. К примеру, на ул.Брянская в конце вообще нет освещения. А это безопасность наших людей. Поэтому мы стараемся максимально осветить все, что можно.

Мы разработали много капитальных проектов. Они готовы и ждут старта. В проектах есть три фонтана. Мы разработали план внешнего освещения частного сектора, чтобы перейти от лампочек накаливания на светодиодные светильники. Сделали расчеты по всем детсадам, школам и больницам по наружному освещению (сколько надо опор, светильников и пр.). Приняли участие в разработке программы «Безопасный город» - подсчитали, сколько нужно камер, линий… Надеюсь, в этом году начнем выполнять эту программу. К этому есть все предпосылки. Будем выполнять монтажные работы – разводить оптику и устанавливать камеры.

Впервые мы взялись за обслуживание электроустановок школ, детсадов. Делаем все лабораторные измерения. Еще взялись за озвучивание городских мероприятий (колонки, микрофоны и пр). Т.е. беремся за любую работу, которую могут выполнять наши специалисты. Главное, чтобы она была оплачиваемой.

Мы не находимся на балансе у города, т.е. нам город зарплату не платит. Мы берем подряды, выполняем их, зарабатывая деньги. На этот год у нас планы грандиознейшие, но все зависит от финансирования.

В свете прошлогодних достижений

Как сообщил Эдуард Велитченко, в прошлом году сумма финансирования работ предприятия составила около 16 млн грн. На праздничную иллюминацию пошло 1,4 млн грн. На капремонт городского освещения департаментом инфраструктуры было выделено 11 млн грн. Работы проведены по улицамТруда, Шапоренко, Кондратьева, Добровольной, Нижнесыроватской, Металлургов, Ремесленной, Горького.

- Особое внимание уделили переходу на экономное для города LED освещение. В прошлом году было выделено 4 млн. грн. для закупки LED светильников, которые максимально расставили по частному сектору. Мы вместе с департаментом инфраструктуры составили план работ – разделили город на части, по каждому сектору было ответственное лицо, и пошли по улицам. Четко соблюдая список, около 60 районов «закрыли» светодиодными светильниками, - сообщил директор. - Всего установили 1300 светодиодных светильников, из них 28% в частном секторе, при этом работающие старые светильники переставляли на места, где вообще света не было, поэтому как таковой экономии нет, но освещенных участков в городе стало больше.

Из новшеств прошлого года Э.Велитченко отметил освещение пешеходных переходов - на пр.Лушпы, улицах Петропавловской, Белопольском шоссе; световое оформление Художественного музея им.Н.Онацкого. А также обслуживание фонтанов («Купальщица» в Парке им.Кожедуба, «Европейский») и в сквере на Покровской (верхний и нижний).

- Впервые за 10 лет предприятие приобрело две автовышки. Купили рабочий инструмент. Отремонтировали четыре кабинета, душевые и раздевалки для электромонтажников, - перечисляет директор достижения прошлого года. - Наладили систему контроля и управления: установили камеры видеонаблюдения на предприятии и камеры слежения по городу. Установили систему GPS-контроля за нашей техникой – теперь видим, где находится наша техника и как выполняются работы. Мы сделали систему инвентаризации опор. Каждую опору можем инвентаризировать по GPS координатам. Внедрили контроль заявок, поступающих на предприятие. Они записываются в онлайн-режиме, и мы стараемся выполнять их в течение двух недель. Уже внедрили, но еще не поставили систему записи звонков в диспетчерскую службу, чтобы не было нареканий: мол, я звонил, а вы не приехали.

- Я считаю, за год сделано немало. Можно было и больше. Будем стараться, - пообещал Э.Велитченко, приурочив свой отчет к годовщине пребывания в должности директора КП «Горсвет».

Cправка: В Сумах 16 тыс. светоточек, 600 км воздушных и около 110 км подземных линий. В КП «Горсвет» работает 52 человека. Диспетчерская служба предприятия функционирует круглосуточно. Контактные телефоны: 610-814, (050)4078535.