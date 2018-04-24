Комунальне БТІ – лідер на ринку послуг технічної інвентаризації В травні на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради комунальне підприємство “Сумське міське БТІ” СМР звітувало про виконання фінансового плану за 2017 рік.

Головна мета діяльності комунального підприємства – це задоволення потреб мешканців міста у якісних послугах технічної інвентаризації, оцінці нерухомого майна, підготовці документів для приватизації житла, реєстрації будинкових книг, створення та надання інформації про технічний стан будівель, споруд та їх власників.

Основні види діяльності комунальне БТІ здійснює в умовах конкурентного ринку. Послуги технічної інвентаризації в місті надають близько 40 суб’єктів господарської діяльності, а незалежну оцінку виконують біля 70 підприємців.

При формуванні річного портфелю замовлень наше підприємство, з об’єктивних причин, не може розраховувати на великі замовлення, що виконуються за бюджетні кошти.

Існуюча система цінових аукціонів не дозволяє перемогти в них господарюючим суб’єктам, що працюють якісно, платять податки та зарплату відповідно до законодавчих вимог.

Яку б ціну не запропонувало наше підприємство, завжди знайдеться спрощенець, якій згоден працювати за нижчу. Тому мільйонні замовлення на проведення інвентаризації, що фінансуються з місцевого бюджету, отримують приватники.

Зменшення ціни послуги нижче собівартості - завжди зниження якості, несплата податків, зарплата в конверті. Недосконалість законодавства, відсутність контролю з боку держави за всіма етапами виконання бюджетних замовлень стимулює розвиток недобросовісної конкуренції, запускає процес негативного відбору, коли перемагають не кращі, а гарно пристосовані. Така тенденція з часом приведе до катастрофічних наслідків в економіці держави.

Незважаючи на незначний обсяг замовлень, що фінансувалися з бюджету (менше 5%) комунальне БТІ традиційно є найбільшим виконавцем послуг технічної інвентаризації у місті, законодавцем цін та термінів виконання замовлень.

У 2017 році у комунальному БТІ працювало 24 фахівця. Протягом року виконано 3711 замовлень, отримано дохід 2,7 млн. грн., сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів – 1,3 млн. грн.!

Враховуючи велику додану вартість у собівартості послуг, що надаються, підприємство має найбільше податкове навантаження на працюючого серед комунальних підприємств міста.

Середня зарплата на підприємстві – 5 825 грн., що є четвертим показником серед 17 комунальних підприємств міста.

Прибуток підприємства склав 132 тис. грн. – 5 місце в рейтингу комунальних підприємств.

За звітний період скарг на роботу підприємства не надходило.

Протягом року було надано понад 3 тис. безкоштовних консультацій з питань технічної інвентаризації, оцінки нерухомого майна, приватизації житла.

Отримано 295 вхідних документів, на які надано 147 відповідей (49,8%), інші 148 листи прийнято до відома.

Крім того отримано 28 звернень громадян, на які були надані відповіді у встановлені терміни.

Підприємство продовжувало роботу по створенню сучасного архіву електронних креслень нерухомості міста. На даний час створена електронна база даних налічує більше 10 тис. креслень.

Недовиконання планового показника чистого доходу більш пояснюється відсутністю сучасної методики планування в умовах цілковитої невизначеності інформації про стан попиту та пропозиції нерухомості в місті, показників інфляції, наслідків діяльності конкурентів та інших параметрів необхідних для якісного планування.

Майбутнє підприємства ми бачимо в подальшому підвищенні якості обслуговування клієнтів, застосуванні сучасних інформаційних каналів для залучення споживачів наших послуг.

Борис Афанасьєв, директор КП “Сумське міське БТІ” СМР

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