Круг субсидиантов сужается

С июля сумчане станут получать платежки согласно требованиям новой Программы жилищных субсидий, начавшей действовать с 1 мая.
Если в домохозяйстве есть люди, не проживающие там больше 60 дней или трудоспособные неработающие, жилищная субсидия назначаться не будет. И это только одно из множества ограничений, прописанных в новом постановлении Кабмина №848.
Что ждет получателей жилищной субсидии, кто и как на нее может претендовать, а также кому следует обратиться в органы соцзащиты, чтобы вдруг не задолжать государству. Об изменениях в субсидировании рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения Сумского горсовета, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко на брифинге 1 июня. А начальник отдела по вопросам регистрации местожительства управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» Андрей Подус объяснил порядок снятия с регистрации.
Если никаких изменений в домохозяйстве не произошло, субсидия будет начислена в автоматическом режиме. Остальным придется снова подавать заявление и декларацию. Сокрытие фактов, не дающих права на субсидию, чревато возвращением выплаченной государством суммы – либо добровольно, либо принудительно в судебном порядке.
По словам Ирины Лагиренко, в соответствии с новой Программой жилищных субсидий, подать повторное заявление и декларацию должны арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица, не зарегистрированные в жилом помещении, а также:
- домохозяйства, которым субсидия была назначена по решению комиссии на лиц, фактически проживающих в квартире;
- домохозяйства, в которых произошли изменения в составе семьи;
- домохозяйства, в которых была задолженность больше двух месяцев, превышающая 340 грн оплаты обязательной части платежа;
- домохозяйства, в которых члены семьи зарегистрированы отдельно (муж, жена или несовершеннолетний ребенок зарегистрированы по разным адресам) – причем как мужу, так и жене;
- домохозяйства, где у трудоспособных лиц отсутствует доход и имеется справка ВКК (для рассмотрения на комиссии) или доход меньше минимальной заработной платы (3723 грн.);
- нетрудоспособные неработающие граждане на площадь сверх нормы (не больше 30% социального норматива площади) домохозяйства, у которых размер субсидии в течение отопительного периода 2017-2018 годов составлял 0 грн.
Подавать повторно декларацию и заявление необходимо и тем, кто имеет транспортное средство, с даты выпуска которого прошло меньше пяти лет, и тем, кто совершил покупку на сумму свыше 50 тыс. грн (в том числе приобрел право собственности на такую сумму).
Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг будет назначаться с месяца обращения на соответствующий сезон.
При назначении субсидии в мае на неотапливаемый сезон учитываются доходы за III-IV квартал 2017 года. Жилищная субсидия с начала отопительного сезона назначается на основании доходов за I-II квартал текущего года.
Для граждан, которые самостоятельно будут обращаться в июне текущего года, среднемесячный совокупный доход будет учитываться за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года. Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год. Для пенсионеров при автоматическом пересчете доходы в виде пенсии учитываются в размере пенсии, начисленной за апрель 2018 года, остальные доходы - за III-IV квартал 2017 года.
Для физлиц-предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, совокупный ежемесячный доход исчисляется в размерах минимальной заработной платы: для первой группы - одна минимальная зарплата, для второй – две, для третьей – три. Информацию относительно остальных предпринимателей департамент получает из налоговой службы.
- Как и раньше, гражданам, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, необходимо ежемесячно вносить обязательную часть платы независимо от объема потребленных услуг. В противном случае предоставление субсидии будет прекращено по представлению поставщиков услуг, - предупредила Ирина Лагиренко.
Правительство посчитало недопустимым субсидирование граждан, владеющих новыми автомобилями (меньше 5 лет с даты выпуска) или получивших в собственность имущество на сумму больше 50 тыс. грн. При этом сохранено прежнее ограничение – покупка товара или услуги на сумму, превышающую 50 тыс. грн.
Для нетрудоспособных неработающих граждан урезали субсидирование на площадь сверх нормы (не больше 30% социального норматива площади). С 1 мая социальная норма площади одна для всех – 48,87 м кв. Плюс 30 % (14,66 м кв). Получается 63,5 м кв – максимальная площадь субсидирования для одного пенсионера.
Также субсидия не положена, если площадь дома больше 200 кв.м, квартиры - 120 кв. м.
Кроме того, как разъяснила И.Лагиренко, жилищная субсидия не будет назначаться, при наличии в домохозяйстве людей, не живущих там больше 60 дней (исключение составляют учеба, командировка и т.п.) или при наличии трудоспособных людей, которые не имеют доходов в Украине, т.е. нигде официально не работают. Так правительство отсекает от субсидирования семьи работающих «в тени» и т.н. «заробітчан», поскольку информацию о длительном фактическом «непроживании» органы соцзащиты будут получать от Госпогранслужбы.
При этом И.Лагиренко отметила, что в отдельных случаях при исключительных обстоятельствах субсидия по решению комиссии может назначаться людям, осуществившим дорогую покупку, получившим наследство или владеющим новой машиной, а также при наличии сверхнормативной площади жилья. В частности, это касается многодетных семей или имеющих неработающих нетрудоспособных лиц при наличии справки о том, что человек действительно не может работать.
По словам И.Лагеренко, лучше предоставить полную информацию и получить право на субсидию через комиссию, чем потом возвращать необоснованно полученные средства.
Как сообщил начальник отдела по вопросам регистрации местожительства управления «Центр предоставления административных услуг в г.Сумы» Андрей Подус, в связи с нововведениями в назначении жилищной субсидии все больше сумчан стало обращаться в отдел регистрации (ул.Горького,21), чтобы снять с места проживания себя, своих близких и родственников.
По словам чиновника, есть три законных способа снятия с места регистрации:
- по личному обращению;
- по доверенности;
- по решению суда - как не проживающих по месту регистрации больше полугода.
- Если по определенным причинам граждане находятся за границей или за пределами города, то они могут предоставить другому лицу полномочия снять себя с регистрации или по решению суда, - говорит А.Подус.
При этом чиновник отметил: дети до 14 лет должны быть зарегистрированы со своими представителями, т.е. если есть ребенок, то снятие с регистрации не возможно.
Как объяснила И.Лагиренко, субсидии на неотопительный сезон пока не назначены из-за отсутствия программного обеспечения. Этот недостаток собираются устранить в ближайшую неделю.
- В ближайшее время мы сможем назначать субсидии как автоматически, так и по заявлениям, поступившим в мае. В июне платежки придут за май еще без информации о субсидии, а в следующем месяце, надеюсь, субсидия будет учтена. Но не всегда она бывает с плюсом в неотопительный сезон, - отметила чиновница.
Справка: по данным департамента соцзащины населения Сумского горсовета, по состоянию на 30 апреля в Сумах 74 тыс. субсидиантов. Из них примерно 10 тысячам субсидия не будет назначаться автоматически. В мае количество заявителей возросло. Причем люди хлопочут не только о назначении субсидии, а и об отказе от нее. Это связано с тем, что льготникам теперь приходится выбирать – либо субсидия, либо льгота. С началом отопительного сезона, когда получать субсидию снова станет выгодно, они заново должны будут обратиться в органы соцзащиты с заявлением.
Телефоны для консультаций по вопросам субсидирования департамента социальной защиты населения Сумского горсовета – 604-604, 604-501.
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