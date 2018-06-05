Дефолт боляче «вдарить» по Сумщині Україна нарешті ввійшла в певну економічну стабільність. Зміцнився долар, активніше на ринок почали заходити іноземні інвестори, активізувалася зовнішня торгівля.

Зокрема, на Сумщині за даними Головного управління статистики у січні-квітні цього року експорт товарів становив 276,8 млн.дол. США, імпорт – 215,9 млн. дол. Порівняно із січнем-квітнем 2017 року експорт збільшився на 37% (на 74,8 млн. дол.), імпорт – на 46,2% (на 68,2 млн.д ол.). Позитивне сальдо становило 60,9 млн. дол. (у січні-квітні 2017 р. позитивне – 54,3 млн. дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,28 (у січні-квітні 2017 року – 1,37).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 102 країн світу.

Тобто, як бачимо, зовнішня торгівля пожвавилася, а отже в область почали заходити доларові кошти, що зміцнює економічний потенціал регіону.

Та вже у 2019 році може все змінитися. І хоча економічні тенденції говорять про те, що ці зміни мають бути в кращу сторону, може бути все навпаки, адже саме цього року Україна має розрахуватися з кредиторами. Так, наступного року аби погасити зовнішні кредити, Україна має залучити $18 млрд. Наразі доводиться сплачувати борги минулих урядів, адже за часів прем’єрства Тимошенко і Азарова -заборгованість України виросла на понад 40 млрд $.

Якщо ж держава не зможе знайти грошей на розрахунки, змушена буде оголосити дефолт.

Що це означає? Гривня різко девальвує, долар стрибне до позначки щонайменше 50 грн за долар. Держава змушена буде запровадити валютні обмеження, в тому числі на купівлю валюти. Відповідно слід очкувати різкого розкручування інфляції і, як наслідок, стрімкого здорожчання всіх товарів.

Постраждають так звані «бюджетники» – на них чекатиме заморожування зарплат і пенсій. Зросте безробіття.

Не райдужні перспективи й для виробників. Після оголошення дефолту з Україною і з українськими компаніями миттєво перестають співпрацювати всі кредитори і інвестори. У підприємств з іноземними інвестиціями, які на сьогодні є бюджетоутворюючими для області, таких як АТ «Технологія», ТОВ «Гуала кложерс», ПАТ «Монделіс» можуть виникнути проблеми з притоком валюти. Не варто забувати про те, що закордонні партнери вітчизняних підприємств працюють тільки за передоплатою, тобто в зону ризику потрапляють й інші провідні підприємства області – ПАТ «Сумське НВО», АТ «Насосенергомаш».

Проблеми окремих підприємств трансформуються в загальнообласну проблему, пов’язану з різким зменшенням притоку валюти. Нестача валюти, в свою чергу, спровокує подорожчання товарів, підприємства, які не зможуть закуповувати комплектуючі і сировину для виробництва, змушені будуть скорочувати виробництво. Скорочення ділової активності призведе до зменшення надходжень до бюджету області, країни. Держава змушена буде скоротити соціальні програми.

У разі оголошення дефолту матимемо заморожування економічного зростання України щонайменше на 10 років, чого країна собі не може дозволити.

«Україні на 2018 – 2019 роки знадобляться суттєві обсяги фінансування для обслуговування зовнішніх зобов'язань і покриття фіскального дефіциту. Це потребуватиме залучення близько 18 мільярдів доларів цього й наступного років, зокрема близько 8 мільярдів доларів – на зовнішніх ринках», – повідомив у Києві провідний економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарук Кхан. Тож, для України важливо продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом та іншими кредиторами. Натомість, це не так просто, адже деякі умови нових траншів МВФ є доволі жорсткими для України. Наразі, Міжнародний валютний фонд тисне на Уряд, вимагаючи підвищити ціну на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Чи вдасться нашим урядовцям домовитись про життєво необхідні для України гроші на найбільш вигідних умовах, ми дізнаємось вже незабаром.