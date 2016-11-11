Новый порядок субсидирования обещают пересмотреть К началу отопительного сезона Министерство социальной политики обещает пересмотреть пункт нового Постановления, касающийся разведенных семей, где есть общие дети

Постановление Кабмина № 329 от 27 апреля этого года крайне затруднило получение субсидий домохозяйствами, где есть разница между зарегистрированными и фактически проживающими людьми. В связи с этим большое количество семей, реально нуждающихся в государственной поддержке, лишается субсидий. Пока послабление обещают только одной категории – разведенным супругам с общими детьми. О трудностях практической реализации недоработанного Постановления и обещаниях внести изменения рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения Сумского горсовета, начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко на брифинге 13 июля.

Хотим или не хотим, но выполняем

Несмотря на ожидающиеся перемены (будем надеяться, что к лучшему), по информации Ирины Лагиренко, департамент социальной защиты населения продолжает прием заявлений от сумчан в соответствии с Порядком назначения жилищных субсидий, вступившим в действие с 1 мая.

- Когда мы начали работать по новому Положению, возник ряд практических вопросов, - говорит чиновница. - С мая этого года люди должны указывать в декларации тех членов семьи, которые не зарегистрированы. В соответствии со ст.3 Семейного кодекса, членами семьи являются муж, жена (независимо от того совместно они проживают или нет), дети до 18 лет (тоже независимо от совместного проживания с родителями). Поэтому хотим мы этого или не хотим, есть Постановление Кабинета Министров, все должны его выполнять. Заявители должны понимать: когда потом придет информация, где кто зарегистрирован, возникнет вопрос возврата денег.

Также И.Лагиренко остановилась на вопросе, который с начала принятия постановления вызывал дискуссии на разных уровнях.

- Это касается разведенной семейной пары, когда мама обращается за назначением субсидии, а отец зарегистрирован в другом месте (возможно, платит алименты, а может быть, и нет), но не поддерживает связей. С 16 по 18 мая я лично была в Министерстве социальной политики, где обсуждался каждый пункт Постановления с представителями министерства, начальниками отделов, заместителями на предмет того, как мы – практики - видим реализацию Положения о предоставлении жилищных субсидий. И уже тогда было отмечено, что Постановление недоработано относительно того момента, когда родители разведены и их связывают несовершеннолетние дети. Еще в мае представитель министерства отметила, что обязательно до начала отопительного сезона именно в этой части Постановления о назначении субсидий будут изменения, которыми приведут в норму на уровне государства (на уровне нормативного документа) предоставление жилищной субсидии в данном случае. С представителями высшего уровня в министерстве поднимался этот вопрос. На уровне области еще в начале июня от имени Сумской облгосадминистрации направлено письмо в Министерство социальной политики с целью внести изменения, касающиеся этого пункта Постановления, когда родители разведены и есть общий ребенок. Сейчас на сессию подготовлено обращение от имени городских депутатов. Между тем мы каждый месяц звоним в министерство, и там нам говорят (последний раз звонили две недели назад): изменения уже готовятся. Это дело не одного дня, но нас уверили, что с 1 октября изменения в этом направлении будут.

Наряду с вышеупомянутой категорией семей, в обращении в Кабмин нардепа Олега Медуницы и ряда его коллег из других областей отмечается, что пересмотра требует и ситуация с семьями, в которых есть люди, долгое время проживающие за рубежом.

Напомним: по новому Порядку, когда член домохозяйства (или член семьи лица из состава домохозяйства) трудоспособного возраста на территории Украины не платит ЕСВ, не имеет официальных доходов и одновременно с этим находится за границей государства больше 60 дней, то субсидия не может быть назначена даже по решению комиссии. В этот срок – 60 дней - не входит период служебной командировки, учебы или лечения за рубежом, что должно быть подтверждено документально.

По данным департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации, в соответствии с новым Постановлением 145,6 тыс. семей в Сумской области должны подать новое заявление и декларацию для назначения субсидии. Больше 109 тыс. семьям в июне отказано в субсидировании. Аналогичная ситуация и в других областях.

Под личную ответственность

В связи с изменениями, при подаче заявления на субсидию возникают вопросы, кого включать в декларацию, а кого нет.

Ирина Лагиренко подчеркнула: гражданин, заполняющий бланки заявления и декларации, несет персональную ответственность за представленные сведения о доходах и имуществе, которые повлияли или могли повлиять на установление права на назначение жилищной субсидии и на определение ее размера.

- Только домохозяйство знает полную информацию о тех, кто зарегистрирован, и тех, кто не проживает, и доходы, которые они получают. Есть такие доходы, которые мы не видим через налоговую. К примеру, о паях, т.к. организации не всегда своевременно отчитываются. Поэтому, если человек сообщил нам о дополнительном источнике дохода, мы делаем персональный запрос, чтобы потом не пришлось возвращать переплаченную субсидию, - объясняет И.Лагиренко. - Граждане, которые лично обращаются на консультацию и сдают документы, при заполнении заявления общаются со специалистом департамента. И если мы видим, что где-то что-то недописано, мы об этом говорим. При этом заявитель имеет право самостоятельно решать – дописывать эту информацию или нет. Даже если человек решил подать данные, которые являются некорректными, все равно документы принимаются и разъясняются последствия. Со времени вступления в действие упрощенного механизма, когда кроме заявления и декларации мы не имеем права брать никаких документов, началась т.н. верификация. Это проверка достоверности информации, предоставляемой заявителями. Верификация идет на уровне министерства с помощью реестров имущественных и вещественных прав, базы МВД и пр. Т.е. информация о доходах открывается, и потом мы работаем с заявителями по вопросу возврата средств переплаченной субсидии. В этом и заключается персональная ответственность заявителей. Поэтому надо подавать полную правдивую информацию, которая может повлиять как на право семьи на субсидию, так и на ее размер.

Семьям, где есть члены семьи или члены домохозяйства, которые зарегистрированы, но не проживают (не подлежат автоматическому перерасчету), И.Лагиренко советует:

- Пункт 9 Постановления говорит, что субсидия назначается для тех, кто зарегистрирован в жилищном домохозяйстве, и на тех, на кого насчитываются социальные нормы и плата за жилищно-коммунальные услуги. Необходимо всех включить в первый раздел декларации. А дальше в примечаниях, которые предусмотрены на бланках, разработанных Минсоцполитики, указать, что человек не проживает. Т.о. будет внесена вся правдивая информация, и вопрос о назначении субсидии в таком случае решается на комиссии. После позитивного решения комиссии департамент направляет организациям-поставщикам услуг выписки из протоколов для того, что эта норма начисления на жилищно-коммунальные услуги была учтена, и начисления проводились на фактически проживающих лиц. Поэтому еще раз подчеркиваю: вопрос в тех домохозяйствах, где кто-то фактически не проживает, решается через решение комиссии. Для этого заявитель обращается, указывает соответствующую информацию, и дело идет к социальному инспектору, который составляет акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и передает его на комиссию.

Учитывая слова чиновницы, надо отдавать себе отчет: добровольно включая в декларацию зарегистрированных, но не проживающих людей, которые имеют большой официальный доход или не имеют его вовсе, заявитель, скорее всего, останется без субсидии, если его случай не исключительный.

И в других исключительных случаях…

Как сообщила И.Лагиренко, если семья пребывает в исключительных условиях, можно пробовать получить субсидию по решению комиссии. Обычно комиссия собирается еженедельно, но возможно, понадобится увеличить количество заседаний. С начала действия нового Положения уже состоялось четыре заседания комиссии Сумского горсовета, на которых рассмотрено около 4000 дел. Это и прекращение жилищных субсидий по собственному желанию заявителей, и вопрос чрезмерной площади, и фактически проживающих лиц, и арендаторов, которым заново надо подать документы, и семей, где один из членов осуществил покупку или приобрел право собственности на что-либо на сумму, превышающую 50 тыс. грн за 12 месяцев перед месяцем обращения, и пр.

- Есть и обращения, где люди просят назначить субсидию исходя из фактического размера дохода. К примеру, когда человек ухаживает за больным или инвалидом I-II группы, в соответствии с постановлениями, согласно которым назначаются эти виды помощи, не имеет возможности работать, то размеры социальных выплат небольшие. Постановлением предусмотрено, что такие случаи мы можем рассмотреть на комиссии, чтобы учесть не минимальный размер заработной платы, а фактические размеры дохода, - объясняет И.Лагиренко. - Кстати, с мая на общих основаниях мы не можем назначать субсидию, когда домохозяйство или члены семьи лица из состава домохозяйства владеют новым транспортным средством (меньше пяти лет с момента выпуска). Но этот вопрос тоже в полномочиях комиссии.

Буквально на встрече подошла женщина. У нее взрослый сын, который не имеет группы инвалидности, но почти год болеет. Пока что по медицинским показаниям ему не дают группу инвалидности, но у него есть много выписок, он лечится. Поэтому такой человек может обратиться на комиссию. Положением предусмотрено: мы можем предоставить субсидию тем домохозяйствам, в которых лица трудоспособного возраста официально не работают, если они находятся в сложных жизненных обстоятельствах и имеют справку ВКК, связанную с долгосрочным лечением.

Также люди, которые раньше не работали официально, могут обратиться в комиссию и им может быть назначена субсидия, если они на протяжении двух месяцев перед месяцем обращения начали получать официальный доход, хотя бы в минимальном размере, и платить взносы. Если мы сейчас с октября будем брать период для назначения субсидии первое полугодие 2018 года и в этом периоде человек не работал по разным причинам, то сегодня семья приходит, получает информацию и понимает: для того чтобы получить право на субсидию и получить ее с октября-ноября текущего года, надо два месяца перед месяцем обращения официально трудоустроиться. И уже тогда можно обратиться в комиссию.

И.Лагиренко напомнила: обращаясь за назначением субсидии в департамент социальной защиты населения, сумчане могут подать документы лично или прислать по почте (бланки-образцы заявления и декларации можно найти на сайте Минсоцполитики).

Напомним: отказ в субсидировании можно оспаривать в суде.