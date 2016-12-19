Сумской бизнес взбунтовался против «Сумыгаза» Сумские предприниматели требуют конкурентного рынка и приемлемых цен при установке приборов дистанционного учета газа, либо отмены их обязательности

Счетчики с модемами, которые должны обеспечить круглосуточную передачу данных в ПАО «Сумыгаз», нужны явно не потребителю. Но именно на него НКРЕКУ возложил плату за проект, оборудование, монтаж и последующее техобслуживание. При этом сумских предпринимателей возмущает не только само новшество за их счет, но и ультимативный тон общения газовиков, отсутствие права выбора и как следствие - высокие цены.

За «разруливание» конфликтной ситуации взялась облгосадминистрация, созвав 12 июля совещание с предпринимателями и газовиками. Областные власти требования бизнеса разделяют, поскольку к бюджетникам такое же отношение и такие же, как считают чиновники, неподъемные цены. На что в ПАО «Сумыгаз» возмущаются: чего ж вы тянули с претензиями до последнего момента?!

Требование по установке этого самого счетчика с модемом на коммерческие узлы учета природного газа содержится в Кодексе газораспределительных сетей, утвержденном Постановлением НКРЕКУ (от 30 сентября 2015 года №2494). Это связано с запланированным на 1 августа этого года переходом внутреннего рынка газа Украины на суточную балансировку. К 28 мая переоборудоваться должны были компании, потребляющие меньше 10 тыс. куб. м в год. Т.е. предприятия малого и среднего бизнеса и коммунальные структуры. Однако в Сумской области, по данным ПАО «Сумыгаз», больше 3,8 тыс. предприятий не установили такого оборудования (почти 90%). Как утверждают потребители этой категории, этому есть, как объективные, так и субъективные причины, связанные с действиями монополиста.

«Сумыгаз»: официальная информация

Как указано на официальном сайте компании, согласно расчетам ПАО «Сумыгаз», если предприятию не требуется замена счетчика, то стоимость оборудования, работ и проектной документации не должна превышать 10 тыс. грн. Для счетчика от типоразмера G16 стоимость модема, проектных и монтажных работ составляет менее 9 тыс. грн. Для счетчиков типоразмером от G1,6 до G16 - не превышает 7,3 тыс. грн. Кроме того, операторы газораспределительной системы (ГРС) предоставляют часть услуг, связанных с установкой приборов дистанционного учета бесплатно. Бесплатными являются техническое задание и установление норм, согласование проекта, а также введение в эксплуатацию модема и его опломбирование. Вместе с тем, установка оборудования для дистанционной передачи данных является рыночной услугой. Предприятие может выбрать монтажную организацию и продавца оборудования по своему усмотрению.

Предприниматели: реально все не так

Как сообщил председатель Совета предпринимателей при Сумской облгосадминистрации Борис Коган, средний и малый бизнес уже получил от ПАО «Сумыгаз» письма «счастья» и с тревогой ждет отопительного сезона, когда будут отключать газ.

- Нас очень сильно поразила стоимость работ – от 21 до 30 тыс. грн! Малый и средний бизнес сегодня такую нагрузку не может понести. Установка этих счетчиков в коммерческих структурах не повлечет полного учета газа, потому что население не охвачено этими счетчиками при довольно-таки большом объеме потребления газа. Это все фикция, придуманная олигархами и подтвержденная НКРЕКУ вместе с нашим правительством и президентом. Потому что влияния на этот процесс мы не можем оказать. Схема полностью коррупционная. Полностью. Счетчики, которые устанавливаются, изготавливаются одним предприятием. Люди, имеющие возможность устанавливать такие счетчики, с трудом пробиваются на ваш рынок. Это говорит о том, что вы получаете откаты за эти работы, - говорит Б.Коган представителям ПАО «Сумыгаз». – Мы это так не оставим. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем контролировать ситуацию. «Сумыгаз» - это такая же частная структура, как и присутствующие здесь предприниматели. Вы хотите въехать на чужом горбу в рай. Так не бывает. Стройте свои инвестиционные программы так, чтобы вы могли в течение какого-то времени перестроиться, а не за деньги бюджета или наши, которые не так легко зарабатываются. Если мы сегодня это нововведение не остановим, то завтра многие предприятия остановятся. Вы должны минимизировать расходы, идти навстречу, тогда возможен какой-то компромисс. Но это не должно стоить 30 тысяч.

- Первоначально мы ориентировались на 5-6 тыс. грн, мы были к этому готовы. Но 30 тысяч, мы не потянем. У нас люди без зарплаты останутся. Своими действиями вы убьете бизнес, который еще трепыхается. Мы предполагаем, что в этой сумме есть какая-то коррупционная составляющая, если надо заказывать в одной фирме, - говорит руководитель страховой компании «Оранта» Наталия Резник и отмечает, что по области у компании семь отделений, где нужно поставить такие модемы.

Предприниматели, установившие модемы год назад, уже получили договора на техническое обслуживание узла учета – 20 тыс. грн. наперед за четыре квартала. Причем техобслуживание навязывается и тем, у кого есть обученный персонал и разрешения на такой вид работ. «Что его там обслуживать и такие суммы! Это покруче, чем установить модем! Если сейчас прожуем, это не кончится никогда», - возмущаются предприниматели.

- Еще присоединится «Стандартметрология», т.к. каналы связи будут проверяться, - напоминает заместитель председателя общественного совета при облгосадминистрации Алексей Пархомчук. - Это будут очень большие текущие расходы.

Где конкуренция?

Заместитель директора сумского ООО «ИСК «Гидросфера» Денис Саенко (специализируется на строительстве, монтаже и техобслуживании систем газоснабжения, в том числе и GSM-диспетчеризации) рассказал, как его предприятие вытесняется с рынка. По области распространяется письмо харьковской компании-производителя «Радмиртех», в котором говориться, что допуск к монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования имеют только лица прошедшие обучение на заводе-изготовителе.

- Мы неоднократно писали обращения на фирму «Радмиртех» о своем желании обучиться, но ни разу нам не ответили. Мы пытаемся выполнять эти работы, зная, что мы правы: у нас есть строительная лицензия и разрешение на выполнение работ повышенной опасности, - говорит Д.Саенко. - Кроме того, мы написали запрос на Гоструда в Харьков: имеет ли «Радмиртех» право проводить обучение третьих лиц? Ответ – нет. Так о каком обучении идет речь? Выходит, это только точка зрения завода. Почему представители «Сумыгаз» считают ее обязательной?

- Этот рынок задекларирован как конкурентный, но на самом деле он так не работает. У нас уже начато дело по обществу «Радмиртех» по заявлению ООО «ИСК «Гидросфера». Есть письма, которые присылаются на ПАО «Сумыгаз», а потом они пересылаются другим потребителям о том, что работы может выполнять только субъект хозяйствования, прошедший авторизацию у этой фирмы. Это очень ограниченный круг. Причем сам «Радмиртех» тоже может работать на этом рынке. Мы начали дело за распространение информации, дискредитирующей других субъектов. Есть ли в этом вина «Сумыгаз», мы сейчас расследуем эту ситуацию, - сообщил глава сумского отделения Антимонопольного комитета Украины Евгений Касьян.

Что делать

Чтобы переоборудование не превышало сумму 5-6 тыс. грн, член Совета предпринимателей при облгосадминистрации Андрей Фролков предлагает отказаться от дополнительных проектов, разработать проект на счетчик стоимостью до 1 тыс. грн, установить модемы уже приобретенные предпринимателями.

– И, безусловно, все работы «Сумыгаз» должен включить в свою инвестиционную программу. Если это не будет сделано, мы будем обращаться к депутатам облсовета, чтобы заблокировать инвестиционную программу. Хватит уже уговоров. Сколько можно, чтобы одна-две компании водили весь бизнес в Сумах хороводом?! Если вы не идете навстречу, мы попытаемся вас наказать финансово – амортизационные деньги вы вынуждены будете возвращать потребителям. Хотите в ультимативной форме? Хорошо! Вы отрезаете нас - мы отрезаем вас, - пригрозил А.Фролков. - Почему один бизнес должен датировать другой? Предлагаю обратиться к правительству через все возможные каналы – облгосадминистрацию, облсовет, АМКУ, совет предпринимателей – с целью до 1 мая 2019 года внести соответствующие изменения. При этом определить: кому не надо устанавливать, а кому надо за счет совместного финансирования (инвестпрограмма монополиста+средства потребителя).

Инициируя изменения в Постановление, чтобы избавить потребителей незначительного количества газа от обязательной дистанционной передачи данных в единую систему, Е.Касьян советует опираться на регламент ЕС 312/2014 о Кодексе балансировки газа в газотранспортной системе и позицию НАК «Нефтегаз Украины». Суть позиции в том, что оборудование приборами учета с дистанционной передачей данных непромышленных потребителей с объемом потребления меньше 10 тыс. куб.м газа в год не является необходимой, а является чрезмерной и слишком обременительной для не бытовых потребителей; расходы на одного потребителя составят около 15 тыс. грн, а суммарные расходы по Украине могут достигать 1,2 млрд. грн. К примеру, в Великобритании норма дистанционной передачи показаний счетчика распространяется на потребителей, превышающих объем 5,5 тыс. куб. м в год (360 потребителей по всей стране), в Дании - 300 тыс. куб. м. и т.д.

- Это чрезмерные требования для бизнеса, - заключил Е.Касьян. – То, что рынок псевдоконкурентный – это местный вопрос. А что касается нормы, регламентирующей установку счетчиков с дистанционной передачей данных, надо ссылаться на документацию ЕС и настаивать на внесение изменений. Голос бизнеса, наверное, будет громче, чем антимонопольного комитета.

Е.Касьян пообещал подготовить соответствующее обращение по линии своего ведомства. Участники совещания решили готовить материалы на ближайшую коллегию облгосадминистрации и с помощью депутатского корпуса инициировать обращение о внесении изменений в Постановление. Руководство облгосадминистрации обещает: если начали, будем доводить дело до логического конца.

- Суточный баланс газа никто отменять не будет, - отметил представитель НКРЕКУ в Сумской области Константин Безносохин и проинформировал собравшихся об уже готовящихся изменениях. Кто не успел переоборудовать узлы учета сейчас, при условии написания гарантированного письма, смогут получить отсрочку до 1 мая 2019 года

- Это всего лишь полумера, - считает А.Пархомчук. - Нам говорят о гарантированном письме, а откуда оно возьмется, если предприниматель не заключит договор с поставщиком услуг по этому оборудованию? Мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда природный монополист – газораспределительная компания в соответствии с требованием определенных документов, которые частично созданы им же самим, скажет: а вы гарантировали, пожалуйста, выполните. Если у нас сорвется отопительный сезон в дошкольных учреждениях на пару дней, кто будет виноват? Тот, кто не заплатил и не установил эту систему. Т.е. отсрочка – это полумера, которая приведет к последствиям, когда часть потребителей все уладит в авральном порядке. Еще и очередь будет. Вот это основной мессидж от власть имущих: мол, давайте посмотрим, что произойдет и как потребители на это среагируют. Поэтому надо выставлять четкие сроки «дорожной карты». Надо четко обозначить, как решить вопрос до августа. У меня три предложения: направить постоянного представителя в комиссию при НКРЕКУ; организовать взаимодействие трех структур – НКРЕКУ, АМКУ и Гоструда, что даст возможность объяснить кто, что будет делать, чтобы избежать вопросов насчет полномочий. Тогда к потребителю не придут и не скажут: мы вас не включим, или выключим. Будет контроль. И третье – нужны четкие сроки.

Бюджетники: 778 тыс. грн. за шесть школ

Как заявил заместитель председателя облгосадминистрации Вадим Акперов по бюджетным структурам подготовка одного объекта к дистанционному учету газа обходится не меньше 30 тыс. грн. Причем чиновник тоже пожаловался, что приходится заказывать работы в определенном месте, что считает недопустимым.

Примечательно, по информации на сайте облгосадминистрации, в Липоводолинском районе шесть учебных учреждений на обустройство коммерческих узлов учета природного газа и средств дистанционной передачи данных потратили в общей сумме 778 тыс. грн. Т.е. почти 130 тыс. грн. на один узел! Теперь данные через радиотерминалы, установленные в школах, передаются на модем в отдел образования, молодежи и спорта райгосадминистрации и службу учета природного газа ОАО «Сумыгаз».

По данным Департамента образования и науки облгосадминистрации, еще надо установить 78 счетчиков с модемами, т.е. половину от того что уже установлено.

В системе здравоохранения области, по данным профильного управления, надо оборудовать около 120 объектов. Учитывая прошлогоднее вхождение в отопительный сезон, когда газовики не давали разрешение на подключение двух котельных без модемов, в областном бюджете на этот год предусмотрели деньги для всех областных объектов здравоохранения (30-15 тыс. грн на один объект).

При этом К.Безносохин отмечает: рекомендованная НКРЕКУ стоимость оборудования на уровне 6 тыс. грн, плюс примерно 1,5 тыс. грн. проектно-сметная документация (с заменой счетчика).

Диалог без ответа

Участникам совещания изначально было очевидным: представители ПАО «Сумыгаз» на местном уровне не смогут дать ответ. Председатель правления в облгосадминистрацию не явился.

При этом заместитель председателя правления, коммерческий директор ПАО «Сумыгаз» Денис Черненко отметил:

- Нам непонятен момент: почему этот вопрос поднимается, когда мы подошли к точке не возврата? Постановлению 2,5 года! О нем все знали, все слышали. Мы писали облгосадминистрации каждый квартал об этих модемах. Чего ждали точки не возврата? Почему сразу, как появилось Постановление, не начали предприниматели бить в колокол?..

- Мы не знали, что так будет.

- Но не знание закона не освобождает…

- Если бы процесс шел в конкурентной среде, можно было устанавливать. Ко мне пришел начальник управления коммунального имущества и сказал: надо устанавливать модемы. Я ему: почему бы и нет. А когда начали отрабатывать, выяснилось, что у определенной компании надо заказать оборудование, в конкретной компании заказать проект и это все выходит в 30 с чем-то тысяч. Поэтому и возник такой вопрос. Если бы все работало в конкурентной среде, и мы имели возможность устанавливать эти модемы по реальной цене, никаких вопросов не было бы, - сказал В.Акперов.