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Как выбрать семена подсолнечника для посева ®

Почвенно-климатические особенности различных регионов Украины не позволяют производить универсальные гибриды для выращивания в любых природных зонах.

В зависимости от типа почвы, обильности осадков, распространенных заболеваний и паразитов в конкретном регионе зависит сколько урожая получит фермер с конкретного гибрида. На сегодняшний день, купить семена подсолнечника можно под различные условия выращивания и для любых областей. В зависимости от бюджета можно выбрать семена от мировых производителей или украинских компаний.

Технологии выращивания подсолнуха

Если в вашем регионе высокая распространенность заразихи, то необходимо покупать семена под Евро-Лайтнинг, отличающиеся устойчивостью к гербицидам имидазолиноновой группы. С их помощью можно не только легко уничтожить любые расы заразихи, но и большинство двудольных и злаковых сорняков, очищая посевы культуры от растений-конкурентов. Важно не превышать рекомендованных норм внесения гербицидов, чтобы не допустить угнетения роста подсолнечника.

Для облегчения борьбы с сорняками также применяются гербициды на основе трибенурон-метила вкупе со специальными гибридами под технологию ExpressSun. Эти гербициды не уничтожают всю сорную растительность, их действие направлено на двудольные сорняки, уничтожить которые в посевах обычного, классического подсолнуха крайне тяжело.

Классические семена подсолнечника высеваются в нейтральных регионах, где нет особых требований, но они также могут предназначаться для различных условий. Чаще всего, для контроля сорняков в посевах обычного подсолнечника используются почвенные гербициды. Поле обрабатывается до или после посева (до появления всходов подсолнуха), что позволяет уничтожить корневищные, корнеотпрысковые, а также семена однолетних сорняков. В результате, на начальном этапе вегетации культура не конкурирует за влагу и питание с другими растениями.

Источник фото – MakAgro.com.ua

Для засушливых регионов Украины разрабатываются специальные гибриды подсолнечника, способные за короткий срок развивать мощную и разветвленную корневую систему, способную даже в критических условиях поддерживать оптимальные темпы роста, обеспечивая растения питательными веществами и влагой.

Лидером по урожайности в засушливых условиях является посевмат подсолнечника DowSeeds. Американская компания уже давно производит высокоурожайные гибриды под критические условия выращивания.

Эти и другие подсолнечники вы можете купить в интернет-магазине семян и агрохимии. Совет повыбору для конкретных условий и региона сможет дать квалифицированный агроном. 

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