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Стан та перспективи розвитку автодоріг Сумської області

Усупереч звичці все навкруги критикувати, сумчани з радістю помічають: місцеві дороги з кожним днем стають усе кращими. Замість звичайних латок ямкового ремонту ми бачимо рівне нове покриття. Наш журналіст вирішив поспілкуватися з Володимиром Васильовичем Дудченком, начальником управління інфраструктури Сумської області, та довідатись, як йдуть справи з дорогами загального користування місцевого значення.

- Володимир Васильович, скільки взагалі автодоріг на Сумщині? 

- Мережа автомобільних доріг загального користування у Сумській області складає 7,2 тис. км, з них дороги державного значення – 2,1 тис. км (29,2%), місцевого значення – 5,1 тис. км (70,8%). Протяжність доріг з твердим покриттям становить 6,7 тис. км, або 93% від загальної протяжності (у середньому по Україні – 97%).

- З яких джерел фінансуються місцеві дороги?

- Джерелами фінансування дорожньої галузі області є державний бюджет, обласний бюджет, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (Державний дорожній фонд), кошти місцевих бюджетів усіх рівнів, кошти, отримані в рамках експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування.

- Розкажіть докладніше про цей експеримент.

- Відповідно до Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України», у державному бюджеті щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування. Для цього з 2018 року у складі спеціального фонду державного бюджету створено Державний дорожній фонд.

- Володимире Васильовичу, скільки ж коштів з цього фонду буде витрачено на сумські дороги?

- У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сумської області Державною агенцією автомобільних доріг України передбачається 457,5 млн грн.

- А що вже зроблено протягом  року? Складається враження, що в 2018 році дорожні роботи дуже активно проводяться по всьому місту та області.

- З початку 2018 року виконано робіт з поточного середнього ремонту на 30 об’єктах з 48, передбачених планом ремонтів на 2018 рік. Роботи на 18 об’єктах продовжуються. У 2017 році через обмеженість фінансування роботи з поточного середнього ремонту на автомобільних дорогах місцевого значення не виконувалися.

За рахунок коштів експлуатаційного утримання виконано робіт з ямкового ремонту на суму 60 млн гривень (на 173 тис. м²) з 90 млн грн, передбачених планом на 2018 рік. Для порівняння: у 2017 році на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення виконано ямкового ремонту майже на 60 тис. м².

У рамках митного експерименту в 2018 році виконуються ремонтні роботи на 11 об’єктах на загальну суму 214 млн грн, у тому числі по мостовому переходу на автомобільній дорозі Суми – Полтава в селі Климентове, автомобільній дорозі Суми – Путивль – Глухів, Шостка – Глухів – КПП «Катеринівка», Краснопілля – КПП «Покровка», закінчуються роботи на автомобільній дорозі Шостка – Кролевець.

Підходять до завершення роботи на автомобільній дорозі Харків – Охтирка в межах Сумської області, обсяг фінансування становить 219 млн грн.

- Цікаво. Ви знову згадали про експеримент та назвали його митним. Розкажіть, про що йде мова.

- З 1 січня 2018 року до 1 січня 2019 року Верховною Радою подовжено експеримент фінансового забезпечення реалізації заходів щодо розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях України. Це рішення дозволило збалансувати виділення коштів на ремонт і будівництво доріг. Експеримент фінансування ремонту та реконструкції доріг запроваджено завдяки коштам від перевиконання митних надходжень за рахунок дофінансування коштом Державного дорожнього фонду. Митний експеримент стартував у вересні 2015 року. Згідно з ним, половину суми перевиконання планових щомісячних митних надходжень спрямовують у спеціальні фонди регіональних бюджетів. 

- Наприкінці сумчанам цікаво буде довідатися, що чекає дороги нашої області в найближчому майбутньому?

- У наступні два роки (2019 – 2020) фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування планується збільшувати на 25%.

З метою приведення автомобільних доріг загального користування державного значення до належного стану постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2018 року № 382 затверджено Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 – 2022 роки.

Зазначеною програмою передбачено проведення ремонту автомобільних доріг Суми – Полтава, Київ – Суми – Юнаківка, продовження реконструкції мосту на автомобільній дорозі Суми – Полтава в селі Климентове Охтирського району. 

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України, управлінням інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації розроблено проект Обласної програми розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2018 – 2022 роки.

- А що заплановано по місцевих ремонтах?

- Чинним законодавством визначено, що до 20% суми субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої на рік, може бути спрямовано на фінансове забезпечення ремонту вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах.

Враховуючи вищевикладене, Обласною програмою передбачено проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, вулицях і дорогах комунальної власності в населених пунктах на загальну суму понад 4 млрд грн у всіх районах Сумської області, щороку планується виконання ремонту на 30 – 35 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та 20 – 30 вулицях у містах і селах області.

Крім того, під час реалізації програми будуть виконуватися роботи з дрібного поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Управлінням інфраструктури розроблено проект Обласної програми розвитку автомобільних доріг загального користування у Сумській області буде винесено на розгляд Сумської обласної ради орієнтовно у жовтні 2018 року. 

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