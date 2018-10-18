Нова ціна на газ: Уряд не залишить українців наодинці з проблемою Вищі тарифи на газ для населення – крок, на який змушена була піти Україна у відповідь на вимоги Міжнародного валютного фонду. Ця тема турбує, а то й лякає сьогодні більшість громадян. У Кабміні ж запевняють: разом зі збільшенням ціни на блакитне паливо Уряд посилює соціальний захист людей та розширює програми утеплення будинків.

За словами Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, держава захистить тих, хто потребує її допомоги - малозабезпечені громадяни отримають субсидію на сплату житлово-комунальних послуг. А вже з січня 2019 року в Україні запрацює монетизація субсидій. Українці отримуватимуть від уряду «живі» гроші для оплати комунальних послуг.

«Усе, що буде заощаджено завдяки розумному споживанню енергоресурсів, залишатиметься людям", - зазначає Прем’єр.

Нагадаємо, головною вимогою МВФ для отримання Україною чергового кредиту було підвищення ціни на газ для населення до рівня промисловості.Уряду вдалося домовитися з Фондом про те, щоб це підвищення було максимально низьким. А саме: підвищення на 23,5% замість 60%, яких вимагав МВФ. Таким чином, з 1 листопада 2018 року ціна на газ становитиме 8,55 тис. грн (а не близько 11 тис. грн.) за 1000 куб. м. Якби не це, середньостатистична сумська родина зіткнулася б з необхідністю щомісяця сплачувати за платіжками з цифрами, більшими на 1000-1500 гривень.

Чому важливо отримати кредит від МВФ? Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса коментує ситуацію так: «У 2005-2008 роках в борг жив український бізнес, за рахунок кредитів купували машини і квартири пересічні українці. У 2011-2013 роках в борг уже жила Україна як держава– за рахунок зовнішніх кредитів, а не відповідно до коштів. Це колись мало закінчитись. За часів Януковича за кілька років державний борг стрімко зріс, а резерви НБУ навпаки – знизилися вдвічі. Результат – падіння ВВП, стрімке падіння гривні. Ми маємо занадто великі борги, які треба віддавати. Це процес болісний, але іншого виходу у нас немає».

Єдиний спосіб віддати зовнішні борги та уникнути дефолту в Україні – новий транш від МВФ, стверджують фахівці.Тож підвищення ціни на блакитне паливо – це вимушений крок, який дасть змогу країні розвиватися далі.Україна підпише нову програму фінансування Stаnd-by, яка надається країнам, що вийшли з переддефолтного стану. У державі продовжаться розпочаті реформи, що мають на меті зробитиїї економічно сильнішою та енергетично самодостатньою.

Разом з підвищенням ціни на газ Уряд працює над тим, щоб посилити соціальний захист громадян. З цією метою Кабмін вніс низку змін до порядку призначення субсидій, що спрощують отримання цієї допомоги.

А саме:

• субсидія призначатиметься на загальних умовах людям, за яких роботодавець не сплачує ЄСВ; • субсидії зможуть отримати безробітні – потрібно лише стати на облік; субсидії будуть нараховуватися родинам, що опинилися у скруті через важку хворобу або важку залежність одного з членів сім’ї; • пенсіонери, інваліди, особи, які втратили годувальника, зможуть отримати субсидію на понаднормову площу (до 30%).

Крім того,якщо фактична вартість спожитих послуг менше обсягу обов’язкового платежу, сплачувати потрібно тільки фактичну вартість.

Субсидії зможуть також отримати родини сотень тисяч заробітчан, якщо людина сплачує ЄСВ у тій країні, де працює, і надасть відповідне підтвердження. І, нарешті, до сукупного доходу не враховуватимуться сплачені аліменти та спеціальна бюджетна дотація на вирощування телят.

Нагадаємо: усі субсидії, які вже були оформлені, перераховуються і переоформлюються автоматично, для цього нікуди не треба йти.

Як повідомив під час апаратної наради директор Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації Михайло Дубровський, кількість домогосподарств в області, які отримують субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг станом на кінець вересня склало майже 165 тисяч.

«Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення протягом двох місяців від початку опалювального сезону розпочинають виплату громадянам суми невикористаної житлової субсидії, – повідомив посадовець. – На Сумщині всі, хто оформив субсидії, будуть ними забезпечені».

Крім того, в Кабміні нагадують, що наступного року буде продовжено дію Програми «теплих кредитів». Також з 1 січня 2019 року запрацює Фонд енергоефективності. Сукупно на заміну котлів, утеплення, встановлення лічильників виділять 2 млрд грн. А практика показує: платіжка енергоефективних домогосподарств в рази менша за платіжки тих, в кого немає лічильника чи не утеплений будинок.

Загалом, фахівці сходяться на тому, що єдина реальна можливість в майбутньому знизити ціни на газ – відмовитися від дорогого імпортного газу. Але це можливо тільки після збільшення видобутку вітчизняного блакитного палива. Нині це пріоритетне завдання, поставлене Урядом перед Нафтогазом та перед Укргазвидобування.