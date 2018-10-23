“Укрлендфармінг” - руйнівник ТОП-6 міфів щодо агро-галузі на Сумщині Ми побували на підприємствах групи компаній “Укрлендфармінг” в Північному кластері і зібрали для вас ТОП найрозповсюдженіших міфів про діяльність агросектору в регіоні. І серед них - навіть про те, що «мармурову» яловичину виробляють за кордоном, а французькі корови - рекордсменки із надоїв молока.

Міф 1. Переважна більшість агро-компаній у регіоні - це невеликі підприємства

Агросектор в Україні складається із великих компаній, які хазяйнують на орендованих зернах і невеликих фермерських господарств. Загалом сільське господарство (разом із лісовим) - в ТОПі індустрій, що генерують найбільшу долю ВВП. Приріст в аграрному секторі за останні 4 роки - на 39%. Група компаній «Укрлендфармінг» працює в 21 області України, на землі в 570 тисяч гектарів. Північний кластер, який розташований у Сумській, Чернігівській та частині Харківської області - це більше 2 тисяч робочих місць і територія для обробки в 64 тис. гектарів. Це одне із найбільших підприємств регіону і найбільше в агросекторі Сумщини.

Міф 2. «Мармурову» яловичину виробляють тільки за кордоном

Почнемо з того, що справді ще 20 років тому поголів’я м’ясної породи великої рогатої худоби (ВРХ) складало в Україні 25 млн, а сьогодні - до 4,5 млн. “Укрлендфармінг” вирощує 40 тисяч голів ВРХ, з них 7 тисяч – м’ясної породи. І вирощують їх в с. Головеньки Борзнянського району Чернігівської області - українську м’ясну породу, яка покращується генетичною породою Шароле. Застосовують канадську технологію утримання тварин - на вільному випасі круглий рік; це і дозволяє отримати те саме «мармурове» м’ясо. Генетика, якісний корм та відмінні умови утримання дають близько 1,5 кг приросту ваги щодобово. За 15 місяців бугай досягає ваги 600 кг. За останні п’ять років поголів’я м’ясного напрямку зросло більше ніж у 2 рази. Перспектива росту - величезна. Адже наразі більшість «мармурового» м’яса українські ресторани імпортують з Бразилії, Аргентини, Канади, а українські підприємства не можуть виробити достатні обсяги для забезпечення внутрішнього ринку в повній мірі. Тому ми збуваємо м’ясо країнам Близького Сходу та Північної Африки.

“Жодна країна світу не веде тваринництво без допомоги держави. Там існують дотації на умовну голову, на вирощування кормових культур, силос та сінаж, - ділиться думками директор із виробництва групи компаній “Укрлендфармінг” Василь Лобода. - Наразі ми розвиваємо цей напрямок самотужки. Тваринництво в Україні матиме стрімкий розвиток, якщо до цього долучиться держава, і ми сподіваємось, що це станеться найближчим часом».

Міф 3. Українські корови дають менше молока, ніж французькі

Розвінчання міфу - в статистиці Північного кластеру “Укрлендфармінг”. Середній надій по Україні - 6,7 тис. кг, по Франції - 8,2, очікуваний річний надій на фермі в с. Підліснівка Сумського району - 9, 3 кг, і це винятковий результат в країні. За голою статистикою стоять справжні живі 260 корів породи «чорноряба голштинська». Секрет - в генетиці, високоенергетичних кормах з вітамінами та мінералами, технології догляду, контролю якості виробництва на всіх етапах. Фермери “Укрлендфармінгу” самотужки вийшли на рівень світових лідерів.

Міф 4. Пшениця - основне зерно, що вирощується в Україні

У Північному кластері “Укрлендфармінг” на 64 тис. га землі вирощує озиму пшеницю, кукурудзу на зерно, озимий ріпак, соняшник, сою, кормові культури, ячмінь. І найбільше площ відведено під кукурудзу, яка цього року вродила добре завдяки погоднім умовам - 9 тонн з гектару. Директор Підліснівського відділення Олександр Тимохін розповів, що в основному зерно кукурудзи продають на експорт.

Міф 5. Сучасні потужні елеватори - це прерогатива Європи

Степанівський елеватор групи компаній “Укрлендфармінг” - ТОВ «Агротермінал Констракшн» - найбільший не тільки в Європі, але й в Євразії. Потужність цього елеватора 480 тис. тонн, зараз сюди надходить 11 тис. тонн зерна щодобово. Одночасно він може приймати три культури та відправляти до 70 вагонів зернових за добу. Лабораторія агротерміналу має найсучасніше обладнання в області, що забезпечує контроль якості зернових на всіх етапах – від приймання до відвантаження. Потужностей елеватора достатньо, аби приймати не тільки продукцію підприємств холдингу, але й сторонніх замовників.

Міф 6. Агробізнес заробляє, використовуючи землю і людей як ресурси

Для агрогалузі земля і люди є не ресурсом, а капіталом. Саме в турботу про землю і розвиток людей агропідприємства інвестують свій час і кошти. “Укрлендфармінг” активно розвиває технології точного землеробства, які дозволяють ефективно використовувати засоби захисту та живлення рослин і турбуватись про землю. Підприємства “Укрлендфармінгу” в деяких регіонах - єдина можливість селян отримати роботу. В Північному кластері компанії працює більше 1200 співробітників, 850 з них - у рослинництві. Підприємства холдингу турбуються про добробут людей, взаємодіючи із територіальними громадами, на території яких працюють. Допомагають у ремонті закладів культури, лікарень, дитячих садочків, доріг. Беруть участь в організації спортивних та культурних заходів. А також співпрацюють із навчальними закладами і навчають молоде покоління новим технологіям в агрогалузі.