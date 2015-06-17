Эх, дороги… Итоги ремонтного сезона На прошлой неделе в Сумах завершился сезон ремонта дорог

Уже с 11 ноября температура опустилась до минусовых отметок – асфальт класть нельзя. За пару дней до похолодания мэр Сум Александр Лысенко и директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера отчитались об отремонтированных в этом году дорогах и рассказали о планах на следующий сезон.

КП «Дорремстрой» в этом году отремонтировало почти 150 тыс. м кв городских дорог, потратив больше 130 млн грн, из которых 42 млн грн выделил Сумам государственный Дорожный фонд, 80 млн грн – городской бюджет.

В последние дни дорожники работали на улице Гамалея. Именно этот объект показали журналистам на выездном брифинге 8 ноября. Потом поехали на улицы Троицкую и Супруна.

На ул.Гамалея работы шли полным ходом. За пару дней до прогнозируемого похолодания надо было успеть положить асфальт от ул.Г.Кондратьева до места разворота маршруток. На Троицкой ремонт дороги завершен, но осталась нерешенной проблема с «гремящими» люками. Ул.Супруна тоже отремонтирована. В тот день работники КП «Дорремстрой» делали съезды с Роменской на примыкающие улицы. Здесь ремонт был начат еще в прошлом году. В этом - положили финишный слой дорожного покрытия. Кроме того, за выходные успели заасфальтировать мост на ул.Горького.

Улица Гамалея: дорога без тротуара

На момент приезда журналистов на ул.Гамалея укладывали финишный слой дорожного покрытия.

- Мы сегодня специально начали в 11 часов, когда температура поднялась до 8 градусов. При меньшей мы не работаем. Если применяется эмульсия, допускается до 5 градусов. Если чистый битум для подгрунтовки – до 8-10 градусов. В весенний период разрешается класть асфальт и при плюс пяти. Но мы уже ушли от чистого битума – перед тем как класть асфальт, грунтуем основание эмульсией, - рассказывает директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера, акцентировав внимание на соблюдении технологии. - Тротуар – вопрос отдельный. Инфраструктура будет планировать на это следующий год.

Мэр А.Лысенко пообещал жителям ул.Гамалея (которые вышли благодарить его за дорогу, где чуть ли не полвека не было ремонта) сказать дорожникам, чтобы при установке бордюров подсыпали землю, чтобы можно было ходить.

– А на следующий год будет тротуар. Понятно, что он будет узенький…- заверил мэр.

По данным А.Вегеры, ремонт по ул. Гамалея обошелся в 2,5 млн грн (нижний и верхний слой, бордюры и сопутствующие работы).

- Улица Гамалея – это финишная прямая. Она первоначально не планировалась, но ее состояние было настолько убитое, что мэр принял решение. Поэтому мы изменили немного план финансирования и включили эту улицу. Потому что район все-таки густонаселенный и сюда ходит общественный транспорт. Сделаем все, чтобы закончить ее до разворотного кольца маршрутного транспорта. Ширина ул. Гамалея - 6 м, - рассказал А.Вегера.

Улица «гремящих» люков

В прошлом году ремонт дороги на ул.Троицкая дошел до Сумского областного спецдиспансера радиологической защиты населения (бывшего ЛСУ). В этом году сделали следующий участок.

- Здесь сделан средний ремонт. Ширина проезжей части – 12 м. Общая стоимость этого участка – от заезда в ЛСУ до 8-ой школы и гимназии – 7 млн грн. Еще осталось навести порядок на тротуарах, потому что при установке бордюров некоторые тротуары пришлось разрывать. Будем поправлять. Думаю, что за неделю наведем порядок, - сказал А.Вегера.

На вопрос о гремящих люках А.Вегера сначала возмутился: мол, почему его об этом спрашивают? За люки должны отвечать собственники сетей. Однако все-таки объяснил:

- Последний участок – начиная от пер. Пионерский (переименован в Сухановский. – Ред.) – 200 м. На нем - 30 люков. Эти люки изготавливались в лучшем случае после войны. Они делятся на категории. На магистральных улицах ставятся тяжелые люки, а на тротуарах легкие. Здесь, на проезжей части, были установлены легкие люки, - сказал А.Вегера. - Сама проезжая часть выровнена, имеет хороший профиль асфальтового покрытия, но многие люки хлопают. Мы со своей стороны сделали бы все возможное и заменили эти люки. Тяжелый люк сегодня стоит около 10 тыс. грн. Но и это не вопрос. Вопрос в том, что мы не являемся собственником люков. При проведении среднего ремонта менять полностью люк мы не имеем права. Это право собственника. А собственником является тот, кто обслуживает сеть – либо канализационную, либо тепловую, либо связи. Хотя связи на проезжей части практически нет. Поэтому есть определенное неудобство. Александр Николаевич (Лысенко. – Ред.) поставил задачу мне и собственникам люков исправить эту ситуацию. Мы постараемся за счет того, что они будут закупать люки как собственники, а мы будем устанавливать новые тяжелые люки, которые хлопать уже не будут.

Примечательно, что на Троицкой, ставшей после закрытия ул.Горького оживленной улицей, отсутствует дорожная разметка.

- Если даже нанести штрихпунктирную линию, она не спасет, если водитель непорядочный. А сплошную разметку здесь наносить просто нет смысла, кроме двух-трех перекрестков, - считает А.Вегера. - Пешеходные переходы постараемся нанести в этом году, лишь бы позволил температурный режим. Хотя не скажу, что это будут качественные пешеходные переходы, т.к. в такое время наносится только временная разметка. А уже в следующем году нанесем их полноценно и качественно.

По словам А.Вегеры, при наличии знака «Пешеходный переход» разметка не обязательна, но для наших людей она все же нужна. Он сообщил о ближайших планах установить современные светоотражающие знаки пешеходного перехода (такие, как на ул.Прокофьева) в нескольких местах города, в частности на ул. 20 лет Победы, у школы №3.

О «лежачем полицейском» на ул.Троицкая возле классической гимназии и школы №8, который в последнее время из-за деформации малоэффективен, А. Вегера сказал, что то был дешевый китайский «лежачий полицейский», который, в отличие от немецкого, полупустой внутри и поэтому «сам по себе проваливается в асфальт». Появится ли против учебных заведений на Троицкой новый «лежачий полицейский» - пока неизвестно. На старый деньги собирали родители учеников.

Роменская и 20 лет Победы: гарантия 20 лет

- Деньги, выделенные из государственного и местного бюджетов, мы осваиваем в полном объеме, - отметил А.Вегера. - На средний ремонт дорог по городу нам было выделено 42,5 млн грн из государственного бюджета, из городского бюджета сначала выделили 70 млн грн, потом добавили еще 10. Итого 130 млн грн, из которых 90 процентов средств было направлено на средний, капитальный ремонт и реконструкцию дорог. Текущий ямочный ремонт (вручную из машины) практически не производился.

Кроме дорог, напомнил А.Вегера, «Дорремстрой» выиграл два тендера на укладку тротуаров – по 20 лет Победы и Набережной реки Стрелки (от Ильинской до Первомайской правая сторона). Работы выполнены и, если претензий не будет, в следующем году «Дорремстрой» готов заняться тротуарами.

Окончание проезжей части по ул.Роменская, и 20 лет Победы А.Вегера назвал основными дорогами этого сезона по капитальному и среднему ремонту.

- Если на ул. Гамалея мы укладываем обычный асфальтобетон (правда, уже с нового завода и более качественный), то на Роменской и 20 лет Победы уложен более жесткий асфальтобетон, способный выдержать большую нагрузку, т.к. там интенсивность движения очень большая. Там качество асфальтобетона намного лучше. Я уверен: он простоит не менее 20 лет, - сказал А.Вегера. - Кроме Роменской и 20 лет Победы мы сделали средний ремонт некоторых других улиц. Я не скажу, что мы в полном объеме выполнили. Выполняли по участкам, т.к. денежные средства выделялись средне.

При новом заводе мы можем выполнять работ намного больше. Делалась и Троицкая, и Супруна, и Марко Вовчок… Список на три листа. Ни один район города не остался без внимания. Постарались охватить самые плохие участки дорог средним ремонтом. Хотя сумчане говорят, что это ямочный ремонт, но это текущий ремонт.

Многие говорили, что завод не будет пущен, но сделать дорогу на Роменской и 20 лет Победы со старым заводом просто невозможно. Потому что вводятся специальные химические добавки, позволяющие покрытию нести большие нагрузки.

По данным А.Вегеры, КП «Дорремстрой» за сезон уложило больше 45 тыс. т асфальтобетона как на верхние слои, так и на нижние; на 40 тыс. кв. м сделано больше дорог, чем в прошлом году.

- По объему примерно на 5 тыс. тонн больше, но мы уменьшили стоимость асфальта за счет того, что пустили новый завод, - отметил А.Вегера. - Вы скажите: а почему так мало? Во-первых, сезон начался довольно-таки поздно. Во-вторых, подготовка самих объектов в черте города усложнена. К примеру, на Троицкой только люков поднималось 30 штук. Т.е. на старых улицах, где лежат водопроводные и канализационные сети, больше времени приходилось поднимать люки и класть бордюр, чем укладывать асфальтобетон.

А.Вегера обратил внимание: на ул.Троицкая крышки люков находятся вровень с дорожным покрытием, а не в углублениях, как было раньше, что доставляло большие неудобства транспорту.

Улицы будущего ремонта

По оценке А.Лысенко, все плановые задания этого года сумскими дорожниками выполнены вовремя, все выделенные на ремонт дорог деньги освоены.

- В следующем году финансирование не будет меньше, - заверил мэр. – Будем планировать с тротуарными объектами. Потому что наши люди должны ходить по ровным тротуарам, должны ездить, в том числе и в коммунальном транспорте, по ровным дорогам. Сумы должны сталь городом ровных дорог и ровных тротуаров. Тротуары будут одним из направлений нашей стратегической работы, и над этим мы будем работать.

Как сообщил А.Лысенко, в план заложены самые широкие дороги (24 м.) – ул. Харьковская, пр. Лушпы, пр. Курский, ул. Прокофьева.

- На протяжении двух недель формирования бюджета, когда поступят все предложения, мы будем вместе с депутатским корпусом нарабатывать предложения на следующий год. Но эти дороги обязательно войдут в план следующего года. И я думаю, что на 2020 год также, потому что за один год можно не уложиться, - говорит мэр. - Как всегда, в планах 20 процентов ремонта дорог в частном секторе. Действительно, в этом году некоторые объекты не были сделаны. Планировалось свыше 20%. Но в сравнении с прошлым годом у нас растет количество объектов в частном секторе, которые мы ремонтируем. Частный сектор – это и ул. Римского-Корсакова, и ул. Владимирская, и Вторая Продольная. Улица Декабристов в планах есть. Не стану говорить сейчас, будет ли она выполнена полностью, но 40 % по текущему ремонту она будет сделана.

Также А.Лысенко пообещал в следующем году продолжать ремонт соседних с Троицкой улиц – Лучанской и Псельской.

- Мы дошли по ул.Псельская до художественной школы, установили бордюры и в следующем году обязательно пойдем дальше. Будет сделан частичный ремонт на ул.Лучанская. Я хочу заверить, что они будут сделаны так же качественно, как и улица Троицкая, - сказал мэр.

Он отметил, что в следующем году намерены перейти к ремонту дорог с обязательной заменой люков.

А вот улица Косовщинская, на которой живет мэр и жители которой жалуются на трещины в домах из-за разрушенного дорожного покрытия, ремонта в следующем году, судя по планам, так и не дождется.

- Там пока нельзя делать дорогу, т.к. некуда девать воду. В этом году мы уже делали проектную документацию, она будет готова в следующем году. Мы будем отводить воду с улицы Нахимова, переулка Гетманского в сторону автовокзала. Также на ул. Косовщинская всегда затапливает и тротуары, и обочины дороги. На следующий год мы уже запланировали частично сделать тротуар с одной стороны. После того как сделаем водоотвод, будем делать дорогу, - сказал А.Лысенко.

О дорожном фонде

В этом году впервые Сумы получили государственное финансирование через Дорожный фонд, который наполняется с помощью акциза, заложенного в стоимость бензина. А.Вегера отметил, что это распространенная мировая практика. В прошлом году город вообще не видел государственных денег на дороги. Раньше могли выделяться целевые средства из государственного бюджета на конкретный объект. К примеру, на дорогу по ул.20 лет Победы. Однако на вопрос: «Появление Дорожного фонда для Сум – это плюс или минус?» - директор КП «Дорремстрой» ответил цифрами:

- Скажу так: если Виннице выделили 600 млн, то нам 42.