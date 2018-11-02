Вперше за багато років в Україні почали відновлювати дороги Для послідовного відновлення в регіонах доріг, які раніше не ремонтувалися роками, а то й десятиліттями, віднедавна є всі передумови.

Якщо нинішнього року влада на місцях отримала з держбюджету на вказані цілі 11,5 млрд грн., то наступного має отримати ще більше – 17 млрд., заявив Голова Кабміну Володимир Гройсман.

Тенденції позитивні

Розпочатий урядом процес масштабного ремонту доріг як державного, так і місцевого значення, набуває дедалі більших обертів. Про це свідчить позитивна динаміка: якщо у 2016 році в Україні було відновлено 900 км доріг, то у 2017 – вже понад 2100 км (з 2005 року це найбільша протяжність доріг, відремонтованих за рік). Що стосується 2018-го – передбачається, що цей показник має досягти 4000 км, тобто збільшитися майже удвічі.

Сумщина починає вибиратися з аутсайдерів

У повсякденному житті для кожного з нас важливішими за цифри та показники є, звісно, якість дорожнього покриття під нашими ногами та колесами наших авто. Питання не лише у наявності коштів, а у тому, як ними розпоряджаються. Сьогодні особлива відповідальність за це лягає на плечі місцевої влади, адже починаючи з нинішнього року, Укравтодор відповідає за ремонт і утримання доріг тільки державного значення. Кошти на місцеві дороги через Дорожній фонд передаються у регіони. Відтепер немає потреби випрошувати кошти на ремонт місцевої дороги у держави: кожна область отримує ресурси і сама визначає, де у першу чергу їх використати.

Тим більш прикро відзначати, що протягом поточного року Сумську область неодноразово називали серед аутсайдерів щодо темпів ремонту доріг та освоєння виділених для цього коштів.

Втім, маємо і позитивні результати. Наприкінці вересня на Сумщині офіційно відкрито відремонтовану дорогу «Охтирка-Харків» протяжністю 103 км. Вперше з 80-х років минулого століття її якісно відновлено. На ремонт витрачено майже 1 млрд 400 млн гривень з державного бюджету. За словами голови Сумської облдержадміністрації Миколи Клочка, жителі області вже давно чекали на ремонт цієї дороги, нею щодня рухається близько 20 тисяч автівок.

Загалом, за підсумками 2017 року, на Сумщині виконано ремонтно-будівельних робіт на дорогах протяжністю 33,3 км (загальний обсяг фінансування 493,1 млн грн.). Зокрема, здійснено поточний середній ремонт окремих ділянок на трасах Т-19-07 Шостка-Кролевець, Н-12 Суми-Полтава та Р-44 Суми – Путивль-Глухів.

Нинішнього року проводиться поточний середній ремонт доріг сполученням Р-65 КПП «Миколаївка» - Семенівка-Новгород-Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка»; Р-44 Суми – Путивль – Глухів та Р-46 Харків – Охтирка. А також капітальний ремонт дороги Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

Обсяги ремонтів зростатимуть

Нагадаємо, що у 2018 році Уряд виділив на дороги рекордні у порівнянні з усіма попередніми роками 46 млрд грн. і запустив роботу Дорожнього фонду, завдання якого забезпечувати гарантоване безперебійне фінансування відповідних робіт.

До речі, обсяги фінансування зростатимуть і надалі: у проекті бюджету на 2019 рік передбачено виділення на ремонт та відновлення автошляхів уже 55 млрд грн. Зокрема, планується протягом 5 років з’єднати якісними дорогами усі обласні центри. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, наголосивши: «Це частина реалізації нашої стратегії. Наголошую: українці мають право їздити по добрих дорогах і будуть по них їздити».

Якість – у пріоритеті

Частиною стратегії, за словами керівника Уряду, є і поступова відмова від ямкових ремонтів. Адже насправді це не ремонт, а аварійна ліквідація ямковості для забезпечення проїзду. Тобто, тимчасові, крайні заходи.

Сьогодні ідеться про забезпечення якості ремонтів і будівництва як про пріоритет. Укравтодор зробив жорсткішими вимоги до підрядників – тепер за всіма контрактами гарантія на середній ремонт має бути не менше 5 років, на капітальний – не менше 10 років. Якість ремонтів суворо контролюється. Якщо експертиза встановить, що він виконаний неякісно – платити за це українці не будуть. Що стосується будівництва доріг, то воно здійснюватиметься за новими стандартами.

За офіційною інформацією, наразі проведено два масштабних обстеження технічного стану доріг, збудованих і відремонтованих у 2017 році. Перевірено 222 об’єкти. Загалом ремонти, середні і капітальні, виконані на хорошому рівні.

Урядом передбачено прозорість як обов’язкову умову використання виділених коштів – тендери проходять винятково у системі ProZorro. Водночас відповідальність місцевої влади за стан доріг зростає. Кошти на ремонти на місцях уже є, отже, громада має право розраховувати на те, що вони будуть використані за призначенням.