Экономика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
20.11.2018 15:18462

КЮТ наш, газ ваш

Мэр Сум Александр Лысенко рассказал, как покупали Клуб юных техников и получали газ для Котельной Северного промузла

Клуб юных техников переходит в городскую собственность

фото Олега Демьяненко

Мэр сам завел разговор о «нашем КЮТе» на выездном брифинге 8 ноября, поинтересовавшись у журналистов, почему они не спрашивают его об этом.

- Поехал вчера посмотрел: два крыла по четыре этажа, гаражи, участок. КЮТ уже наш, - удовлетворенно сказал мэр. - Мы ж разбили платежи. У нас был резерв, и этим резервом мы рассчитались. Они просили 10 млн, а мы им дали только 5. И до конца февраля должны с ними рассчитаться. КЮТ, гаражи, бетонный бассейн нам обходятся в 14,5 млн грн. - без НДС, это около 17 млн грн - с НДС.

В прошлом году ситуация была такая: они сначала хотели 10 млн грн потом 7 - за Дворец. Он оказался в залоге, и акционеры были против его продажи. А КЮТ был 20 млн. Один! Без гаражей и всего остального. Мы сказали «спасибо». И в этом году полтора месяца назад акционеры провели собрание и выставили некоторые из объектов. Мы сразу зафиксировали КЮТ. Они выставили его, по-моему, без земельного участка. И сейчас мы с ними договаривались, чтобы у них появилась финансовая возможность закупить газ.

Некоторые говорили: дайте им 10 млн или хотя бы 5…Если бы я хотя бы копейку дал, сейчас был бы в прокуратуре – сидел и писал объяснительные. А так мы прошли всю процедуру. У нас есть оценка с рецензией, есть решение сессии – согласие на приобретение, есть изменения в бюджет, и у нас есть решение о выделении денег. Все! Мы подписали акты приема-передачи. Деньги ушли четко по назначению. Некоторые боялись: мол, деньги пойдут не для расчета за газ. Они пошли на компенсацию именно той организации. Путем подписания двух договоров о взаимных расчетах эти деньги ушли именно на компенсацию долга за газ (19 млн грн) газотрейдеру. Газотрейдер не шел ни на какие переговоры. Сработали личные гарантии, что все будет сделано.

- Каковы перспективы для Котельной Северного промузла? Все переживают, что через месяц могут возникнуть те же проблемы с газом.

- Все должны понимать. Есть государственная компания «Нефтегаз Украины» - государственная (!), которая дает гарантию того, что газ будет. В Законе о теплоснабжении четко написано: «местная власть» (а не органы местного самоуправления, не государственная власть - не знаю почему). Это может быть и область. В прошлом году они согласовывали график реструктуризации. В этом году они нам сказали: подпишите вы. Мы сказали: ребята, не вопрос. Цымбал (гендиректор СНПО, которому принадлежит Котельная Северного промузла. – Ред.) подписал, а я поставил визу «Погоджено» - 3,750 в месяц до 2020 года включительно. Это их задолженность перед НАК за газ, который идет на социальную и жилую сферы. Он идет с НДС в 5,5. А газ, за который они были должны газотрейдеру, покупали в феврале этого года для того, чтобы запустить не жилой фонд, а предприятие.

Сейчас то же самое. Мы разблокировали процедуру перед газотрейдером, газотрейдер разблокировал перед НАК, и НАК им дал газ на жилой фонд и социальную сферу. А подача в цеха и на производство у них заблокирована. Чтобы получить, они должны дорассчитаться за коммерческий газ, т.е. дать какую-то гарантию. Они планируют сейчас получить заказ от «Заря»-«Машпроект» и начать производство. И тогда этими деньгами, которые им дадут 30 процентов предоплаты, они разблокируют свой коммерческий газ и начнут работу.

В следующем месяце котельная будет работать. Они собирают 20 млн грн в месяц. На зарплаты я не знаю, сколько у них идет. Все остальное – расчет с НАКом. Плюс у них есть генерация. Вот генерацию они тоже должны отдавать НАКу. Но это уже их договоренность с НАК «Нефтегаз». Генерация – это заработок акционеров, и это тоже очень внушительная сумма, и они всегда на ней зарабатывали деньги.

Все грамотные люди должны понимать: если котельную пустили, то остановить ее, во-первых, это большой риск, это безответственность. И не для того НАК давал согласование графика реструктуризации, чтобы потом останавливать. Это государство! Государство не допустит этого.

Экономика Власть и бизнес Газ КЮТ СМНПО Тепло Фрунзе

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