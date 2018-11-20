«Нафтогаз» vs «Сумыгаз сбыт»: как быть сумчанам «Нафтогаз» призывает всех потребителей не платить лишние деньги, которые насчитывает «Сумыгазсбыт», а подавать жалобы в соответствующие органы.

Соответствующая информация размещена на официальном сайте НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины» обеспокоена сообщениями из нескольких регионов о том, что облгазы и газсбыты группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей о своих негативных решениях, перекладывая ответственность за них на «Нафтогаз».

Такие действия со стороны облгазов и газсбытов активизировались в последние недели. Это может указывать на реализацию скоординированного плана, целью которого является создание искусственных неудобств для потребителей, дискредитация реформы украинского рынка газа и защиту незаконной монополии газсбытов.

В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты указали «приведения объема газа к эталонным условиям измерениям», как будто по требованию «Нафтогаза».

Кроме того, компания получила информацию, что руководство облгазов и газсбытов проводит встречи с представителями местных громад, в ходе которых пытается переложить ответственность за свои грабительские решения на «Нафтогаз».

Подчеркиваем, что «Нафтогаз» не имеет никакого отношения к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы уже компенсируются родственным структурам газсбытов - облгазам через механизм производственно-технологических потерь.

Доначисления ведут к двойной оплате тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.

НКРЭКУ отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября и запретила такие доначисления.

Специалисты «Нафтогаза» подготовили для потребителей алгоритм действий и шаблоны документов, которые позволят избавиться виртуальных долгов и сохранить свободу выбора поставщика газа.

Образец письма и форма жалобы (ссылка).