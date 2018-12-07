Резолюція громадських слухань щодо проекту міського бюджету на 2019 рік та проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020–2021 роки

За ініціативою міського голови на виконання Статуту територіальної громади м. Суми, підтримку звернень громадських активістів та інститутів громадянського суспільства відбулися громадські слухання, на яких розглядалися проект міського бюджету на 2019 рік, проект Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 – 2021 роки.

Ми, учасники громадських слухань, мешканці міста Суми, заслухавши та обговоривши доповідь директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Липової С.А. «Про проект міського бюджету на 2019 рік» та «Про проект Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 та рік основних напрямів розвитку на 2020 – 2021 роки», а також співдоповіді головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних виконавців завдань та заходів Програми.

Вирішили:

1. Проекти міського бюджету на 2019 рік, Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2019 рік та основних напрямів розвитку на 2020 – 2021 роки взяти до відома та рекомендувати виконавчому комітету міської ради подати їх на розгляд Сумської міської ради.

2. Доручити виконавчим органам Сумської міської ради (головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавцям завдань і заходів Програми економічного та соціального розвитку міста) відповідно до повноважень здійснити опрацювання пропозицій учасників громадських слухань та врахувати їх у разі можливості в межах загального обсягу видатків галузі, визначеного в проекті міського бюджету на 2019 рік, у заходах проекту Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік та основних напрямах розвитку на 2020 – 2021 роки. У разі, коли пропозиції потребують додаткового опрацювання та/або обсягу додаткових коштів з міського бюджету – залишити їх за умови доцільності на контролі для врахування в подальшій роботі, у т.ч. при розподілі додаткового ресурсу з міського бюджету протягом 2019 року:

- департаменту соціального захисту населення щодо встановлення одноразової допомоги інвалідам I та II груп по зору, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; - створення умов для людей з вадами зору: відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг щодо облаштування тролейбусів та автобусів зовнішнім озвученням; департаменту інфраструктури міста щодо облаштування тротуарів тактильною плиткою для зручності пересування осіб з вадами зору, зокрема, перед перехрестями; управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства щодо встановлення звукових світлофорів; - відділу культури та туризму спільно з управлінням архітектури та містобудування щодо можливості створення в перспективі (2020 – 2021 роки) міського культурного центру.

3. Рекомендувати міському голові продовжувати започатковану практику проведення консультацій з громадськістю щодо проектів міського бюджету та Програми економічного і соціального розвитку міста.

4. Доручити виконавчим органам Сумської міської ради (головним розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним виконавцям завдань та заходів Програми) відповідно до повноважень забезпечити у 2019 році:

- завершення розробки та затвердження Стратегії розвитку міста на період до 2027 року; - вжиття заходів з виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року, як за рахунок коштів міського бюджету, так і шляхом реалізації спільних з міжнародними організаціями та донорськими установами проектів; - вжиття подальших кроків зі створення індустріального парку м. Суми (розробка детального плану території, проектної документації з облаштування об’єктів інженерно - транспортної інфраструктури до меж індустріального парку, організація проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку); - своєчасну реалізацію проектів – переможців громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми;

5. Визначити пріоритетним спрямування коштів міського бюджету на:

- безпекові об’єкти (реконструкція та ремонт очисних споруд, інженерних мереж); - завершення будівництва та реконструкції соціально – значущих об»єктів (стадіону «Авангард» з влаштуванням штучного покриття грального поля, будівлі молодіжного центру «Романтика», Театральної площі); - продовження роботи з капітального ремонту тротуарів, вулично – дорожньої мережі та внутрішньо квартальних доріг; - розвиток муніципального транспорту як за рахунок коштів міського бюджету, так і кредитного ресурсу; - виконання міських програм соціального захисту окремих категорій громадян міста.

6. З метою виконання показників доходної частини міського бюджету в 2019 році та забезпечення безперебійного фінансування видатків рекомендувати управлінню у м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області та зобов’язати виконавчі органі міської ради, керівників комунальних підприємств Сумської міської ради вживати протягом року заходи щодо виконання планів по надходженню податків і зборів, обов’язкових платежів, що зараховуються до доходної частини міського бюджету відповідно до закріплення.

7. Зобов’язати департамент інфраструктури міста, управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради регулярно оновлювати на сайті Сумської міської ради інформацію щодо об’єктів, де проводяться будівництво, реконструкція, капітальні ремонти, та стану проведення цих робіт.

8. Оприлюднити цю резолюцію та інформацію за результатами громадських слухань на офіційному сайті Сумської міської ради та у засобах масової інформації.

м. Суми, пл. Незалежності, 2 15.12.2018

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