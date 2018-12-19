Головний кошторис країни 2019: який бюджет на новий рік підготував Уряд Гройсмана? Державний бюджет-2019 після обговорення і доопрацювання прийнятий, отже у новий рік країна піде з головним фінансовим документом, що вже є підґрунтям для стабільності і розвитку.

«Бюджетом розбудови країни» називає бюджет-2019 Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман. За його словами, головний фінансовий документ забезпечить курс на стале економічне зростання України.

Бюджет звичайного українця

Мінімальна зарплатня з 1 січня 2019 року має зрости до 4173 гривень, що на 450 грн більше «мінімалки» на кінець поточного року.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2019 року становитиме 1853 гривень, а наприкінці року зросте до 2027 гривні.

Вперше запроваджується практика автоматичного перерахунку пенсій: з 1 березня вони будуть проіндексовані в залежності від зростання інфляції і середньої заробітної плати. Зростуть і військові пенсії – у середньому на 738 грн. Зарплати діючих військових зростуть майже на третину і будуть не менше 10 тисяч гривень.

Уряд передбачив у 2019 році збільшення до 63 млрд грн розміру субвенції місцевим бюджетам на виплату соціальних допомог, в тому числі кошти на «пакунок малюка» і муніципальну няню – нові урядові ініціативи допомоги українським родинам з дітьми.

З наступного року також буде проведено монетизацію субсидій на ЖКП. Це означає, що субсидіанти отримуватимуть «живі гроші».

Ремонт і будівництво доріг

В наступному році Уряд продовжить масштабний ремонт і будівництво доріг, а розвиток дорожньої інфраструктури залишиться одним із пріоритетів бюджетного фінансування.

У 2019 р на дороги буде виділено 55,1 млрд грн. що на 7,4 млрд. грн. більше, ніж цього року. І частина цих коштів надійде на Сумщину, зокрема, для виконання ремонтів автодоріг Н-07 Київ-Суми-Юнаківка, Н-12 Суми-Полтава, Р-65 КПП «Миколаївка»-Семенівка-Н.Сіверський-Глухів - КПП «Катеринівка».

Охорона здоров’я: безкоштовна діагностика і «Доступні ліки»

Уряд подовжив дію програми «Доступні ліки» на наступний рік і передбачив на її фінансування 1 млрд грн. Завдяки їй люди мають можливість отримати безкоштовно чи з незначною доплатою понад 260 препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

На програму «Безкоштовна діагностика» уряд виділив 2 млрд. грн. Вже з другої половини 2019 року за направленням сімейного лікаря його пацієнти зможуть пройти безкоштовну діагностику – рентген, УЗД, ЕХО серця, мамографію.

З наступного року уряд розпочинає реформу екстреної медичної допомоги, на що передбачено 1 млрд. грн. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю нових «швидких» з новим обладнанням, створення сучасних диспетчерських, підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги

Розвиток територій

Уряд продовжить процес децентралізації, який сприяє фінансовому зміцненню територіальних громад. Обсяг фінансового ресурсу місцевих бюджетів у 2019 році складе 588,9 млрд. грн., що на 35,6 млрд. грн більше, ніж в цьому році.

Аби збільшити ресурс місцевих бюджетів, на місцях залишаються надходження від:

- податку на доходи фізичних осіб від доходів за здавання в оренду земельних ділянок; - 5 % рентної плати за видобуток вуглеводнів; - земельний податок за лісові землі; - 13,44% акцизного податку з пального.

За оцінкою Міністерства фінансів, доходи місцевих бюджетів у 2019 році зростуть у порівнянні з 2018 роком на 41,4 млрд. грн до 291,1 млрд. грн.

Загалом, аналіз головного кошторису країни показує, що Уряд збалансувавши бюджет зробив з нього фундамент для подальшої розбудови країни.

«Ми зробили все, аби продумано закрити якщо не всі «дірки», то максимум. І результат помітний… З прийняттям збалансованого бюджету я можу гарантувати, що все буде вчасно і максимально системно будуть відбуватись зміни. Зміни потребують часу. Я вважаю, що у 2019 році нам вдасться зробити все для того, щоб ситуація була максимально стабільною», – зазначив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.