Как тратятся сумские миллионы и миллиарды Компьютерные программы, охрана, мебель, призы, цветы, освещение своей деятельности в СМИ - Сумской исполком закупил товаров и услуг на сумму почти 55 млн грн.

Всего городские структуры в прошлом году сделали закупок почти на 1,7 миллиарда грн! Как городские власти тратили деньги сумских налогоплательщиков, отчитались заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак и начальник отдела конкурсных торгов Роман Трепалин на брифинге 24 января. При этом общественный активист Максим Корниенко уличил чиновников в попытке повысить реальную - почти нулевую - степень прозрачности закупок.

Сколько потратили

Как сообщил Степан Пак, в прошлом году отдел конкурсных торгов осуществил для исполкома через электронную систему ProZorro 81 тендерную процедуру на 41,8 млн грн и 261 допороговую закупку на 14,2 млн грн. Общая сумма составила почти 55 млн. При этом удалось сэкономить 2,1 млн грн. бюджетных средств.

Всего распорядителями бюджетных средств Сумского горсовета в течение прошлого года через электронную систему ProZorro было осуществлено 4390 закупок почти на 1,7 млрд грн. При этом экономия от тендерных процедур составила почти 39 мл. грн.

- Это вполне удовлетворительный результат, поскольку эти средства пошли на приобретение других товаров, работ и услуг, необходимых для работы Сумского горсовета и коммунальных предприятий, - считает С.Пак.

По его данным, больше всего товаров, работ и услуг в 2018 году закупил департамент инфраструктуры города (1559 закупок), управление образования и науки (1552 закупки), отдел здравоохранения (590 закупок), исполнительный комитет (342 закупки), управление капитального строительства и дорожного хозяйства (178 закупок). Наименьшее количество – департамент финансового управления, управление градостроительства и архитектуры и департамент социальной защиты населения.

Что купили

Примечательно: на вопрос журналистов, что же такого значимого для города и его жителей приобретено в прошлом году, чиновники не нашли что ответить. Начальник отдела конкурсных торгов Роман Трепалин сказал, что у него на этот счет особое мнение, которое он озвучивать не будет. А Степан Пак акцентировал внимание на том, что речь идет о закупках, необходимых для текущей деятельности горсовета и исполкома, поэтому ничего значимого в этом перечне не может быть и в этом году тоже не планируется.

Так, почти 55 млн грн пошло на закупку компьютерных программ, охрану горсовета, мебель, призы для участников спортивных мероприятий и поощрения детей, цветы для торжеств, ГСМ, энергоносители, хознужды и пр. Как наиболее полезное для горожан чиновники отметили оборудование Центра административных услуг.

- Кстати информация на информационных ресурсах, интернет-ресурсах, в печатных СМИ – это все закупается через исполком, - напомнил журналистам Роман Трепалин.

- Закупки проводились разными способами – через систему ProZorro и по процедуре допороговых закупок, если стоимость товара не превышала 200 тыс. грн, а капитальных работ – 1,5 млн грн. Но даже при том, что мы можем заключать договоры с поставщиками услуг до 200 тысяч, в большинстве случаев мы все равно выходим на конкурсные торги. Поскольку это гарантия, во-первых, конкуренции. И мы можем таким способом сэкономить средства - это второй момент. И третий момент – мы можем снять ответственность с лиц, заключающих договоры, - отметил С.Пак.

Рекорд прозрачности – 18 %

Фраза чиновника «в большинстве случаев мы все равно выходим на конкурсные торги» возмутила общественного активиста Максима Корниенко, представляющего «Сумскую платформу реформ». На своем нотбуке он продемонстрировал диаграммы из сайта ProZorro, свидетельствующие об обратном.

– Все могут зайти и посмотреть, - сказал он. - Закупки самого исполкома 2018 года – конкурентных только 18 %, 82 % - неконкурентных. Управление капитального строительства – только 0,1 % конкурентных, 99,1 – неконкурентных. Т.е. 96 млн грн налогоплательщиков распределены в кабинетах непрозрачно. Закупки департамента инфраструктуры города – 100 % неконкурентных закупок, 111 млн грн распределены непрозрачно. Закупки КП «Сумыэлектроавтотранс» - 18,6 млн грн – все 100 % непрозрачно. Закупки КП «Горводоканал» - 7 процентов прозрачно, 93 – неконкурентно, на сумму 24 млн грн.

- В чем состоит вопрос? – прервала модератор брифинга.

- Вопрос в следующем: зачем вводить в заблуждение громаду города, говоря, что большинство закупок прозрачные? Причем есть решение госсовета от 2016 года, где рекомендовано всем распорядителям бюджетных средств проводить закупки с использованием системы электронных торгов. Конечно, это не требование, а рекомендации. Но важно, какое распорядитель принимает решение. Вопрос: зачем вы сказали неправду? – обратился М.Корниенко к управляющему делами исполкома.

- Я сказал правду. Не надо переворачивать мои слова. Дело в том, что есть товары, по которым не так много предложений. И, поверьте мне, все то, что покупается и прямыми договорами, определяется наименьшая цена и после этого покупается. Не подумайте, что здесь есть кто-то такой, кто будет покупать дороже при наличии одинакового качества продукта по более низкой цене, - заверил С.Пак. – Я никогда никого в заблуждение не ввожу.

При этом Р.Трепалин отметил, что из перечисленных организаций в исполкоме все-таки наивысший процент конкурентных закупок – 18 %. И это, как считает чиновник, очень большой процент. Он принялся объяснять специфику исполкомовских закупок – к примеру цветы к определенным мероприятиям, которые через ProZorro закупать долго и нецелесообразно.

М.Корниенко призвал чиновников признать правду: большинство закупок непрозрачны, решение горсовета не выполняется. Но работница информационного отдела объявила: «Брифинг окончен!»