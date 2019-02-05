Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч» Уже более 8 лет ТМ «Чарівна ніч» радует своих потребителей качественной продукцией собственного производства, постоянно расширяя ассортимент и для бизнес-группы, и для конечного потребителя.

Качество нашего сна напрямую зависит от материалов, на которых мы спим. Технологи текстильной компании знают, что нужно нашему организму для комфортного отдыха.

Сумская камвольная фабрика предлагает своим покупателям изделия из натуральных и экологичных материалов. Одеяла, подушки, топперы и наматрасники с конопляным наполнителем пользуются популярностью у тех, кто заботится о комфорте и здоровье своих близких.

Конопляные изделия экологически чистые, так как эта культура не подвержена инфекциям и в ней не заводятся вредители, при ее выращивании нет необходимости в химической обработке для защиты растения. Преимущества данного материала перед другими очевидны и впечатляют: этот натуральный экологический наполнитель является природным антисептиком, он не вызывает раздражений, не электризуется, не накапливает в себе пыль, он гипоаллергенен. Этот материал превосходный терморегулятор - в холодную пору он отлично согреет, а в жару охладит. Изделия с конопляным наполнителем имеют хорошую воздухопроницаемость, а так же отличные свойства не накапливать влагу. Они легки в уходе, износоустойчивы и долговечны.

Изделия с конопляным наполнителем

Не менее комфортными будут изделия ТМ «Чарівна ніч» из натуральной шерсти – это стеганые одеяла, подушки и наматрасники. Наполнитель для них производят здесь же. Для пошива покрытия изделий используются только натуральные ткани, что позволяет сохранить все полезные свойства шерсти. Производитель побеспокоился, чтобы с одеялами ТМ «Чарівна ніч» было комфортно и зимой, и летом. Благодаря разной плотности наполнителя, оно может быть утепленное или легкое - на любой сезон. Изделия с шерстью не создают парниковый эффект, материал «дышит» и пропускает излишки влаги наружу.

Шерстяные одеяла

В ассортименте из экологических материалов ТМ «Чарівна ніч» представлены льняные наматрасники. Они послужат хорошей защитой для вашего матраса от загрязнений, сделают его мягче, ничуть не уменьшив его ортопедические свойства. Наполнитель изо льна благотворно влияет на иммунитет, защищает от воздействия электростатики, что очень важно для нашей сердечно - сосудистой системы, способствует улучшению кровообращения, регулирует теплообмен, облегчает болевые ощущения в суставах и позвоночнике, обладает бактерицидными свойствами.

Компания делает наполнители не только для собственного производства. Одним из направлений ТК «Чарівна ніч» является изготовление нетканых материалов разных составов и плотностей – шерстепона, коноплепона, синтепона, которые находят широкое применение в текстильной промышленности, при изготовлении мебели, пошиве одежды и др.

Шерстепон – это нетканое термоскрепленное полотно нового поколения, сделанное из натуральной овечьей шерсти и полиэфирных волокон. Состав наполнителя: 80% шерсть и 20% полиэстер. Данный утеплитель широко используется при изготовлении верхней одежды, одеял, подушек, покрывал, наматрасников, спортивного снаряжения.

Шерстепон

Также хорошо зарекомендовал себя коноплепон (80% - волокно конопляное 20% - полиэстер). Это натуральное термоскрепленное полотно, которое нашло широкое применение в производстве топеров, наматрасников, одеял, подкладок на стулья, скамейки и тд. Материал обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Коноплепон

Самым популярным наполнителем можно считать синтепон. Производится он разной плотности - от 80 до 500 г/м2, что дает широкие возможности для его применения - как фильтровальный и строительный материал, в пошиве одежды, изготовлении мебели и т.д. Он легок, имеет высокий уровень теплоизоляции, антибактериальный. В процессе изготовления наполнителя компания использует нетоксичные, безопасные, высококачественные волокна. В производстве синтепона не применяется клей. Материал хорошо держит первоначальную форму, выдерживает машинную стирку и глажку.

Синтепон

Наполнители компания производит на своих мощностях, что дает возможность контролировать процесс. Очень важно, что качество продукции текстильной компании подтверждено гигиеническими сертификатами, сертификатами соответствия и ветеринарными свидетельствами.

Готовые изделия производителя можно купить в фирменном магазине ТМ «Чарівна ніч» или на сайте. Консультанты компании помогут в выборе наполнителя и ткани для пошива изделий по индивидуальным размерам.

С ассортиментом магазина и ценами (розничными и оптовыми) можно ознакомиться на наших сайтах

Адрес магазина ТМ «Чарівна ніч»: г. Сумы, пр-кт Курский, 147 (камвольная фабрика)

График работы: пн -пт 9.00 – 18.00, сб 10.00 – 15.00, вс – выходной.

Заказы и консультации по тел: 050 880 66 77, 093 212 76 67, 096 461 66 77.

Отдел оптовой торговли: 066 690 61 15

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