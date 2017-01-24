Экономика

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:3273

Сумы признали городом прозрачного бюджета

Сумы – лучшие по привлечению горожан к бюджетному процессу и пятые в общем рейтинге бюджетной прозрачности среди украинских городов

Всего в оценке бюджетов 2018 года приняли участие 50 объединенных общин и 37 городов Украины. Номинанты оценивались по 34 критериям. Методология оценки бюджетной прозрачности разработана группой экспертов Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты!».

В разработке методологии оценки бюджетной прозрачности принимали участие ученые Академии государственного управления при президенте Украины, практики из Ассоциации украинских городов и общественные эксперты, занимающиеся исследованиями в бюджетной сфере. Об этом рассказал эксперт общественной организации «Бюро анализа политики» и один из разработчиков методологии определения индекса бюджетной прозрачности Виктор Бобыренко в Сумском пресс-клубе 22 февраля.

Как отметил Виктор Бобыренко, индекс бюджетной прозрачности – это один из инструментов профилактики коррупции. С его помощью никого нельзя посадить, но он должен принуждать органы местного самоуправления улучшать ситуацию. Каждый этап бюджетного процесса рассматривается по трем универсальным параметрам: открытость информации, прозрачность решений, использование инновационных практик. Совершенствуя эти параметры, город приближается к максимальной прозрачности формирования и расходования бюджетных средств, при которой каждый может видеть, на что тратятся его налоги.

- Высокая позиция Сум в рейтинге – это заслуга предыдущих городских властей, которые ввели практику обнародования на сайте горсовета бюджета с актуальными изменениями. И хорошо, что нынешний департамент финансов продолжает эту традицию. Мы – один из немногих городов Украины, где можно увидеть реальный бюджет, - говорит В.Бобыренко. – Оценка открытости бюджетной политики – это лишь заслонка коррупции. А уже дальше - при анализе закупок, размещении договоров и платежек о дотендерных закупках на e-data (Сумской горсовет это игнорирует) и пр. - Сумы проигрывают.

Победителем общего рейтинга стал Дрогобыч (индекс прозрачности -73%). Второе место – Черновцы (65%), третье и четвертое – Краматорск и Хмельник (58%), затем Сумы и Луцк, отставшие на 1%.

В других номинациях, кроме Сум (лучшее привлечение граждан к бюджетному процессу в городе), первое место заняли: Шумская ОТГ (лучший бюджет для граждан), Винница (Самое прозрачное обнародование бюджетных данных в машиночитаемом формате), Луцк (Прозрачные коммунальные предприятия), Львов (Наиболее открытые расходы), Черновцы (За открытость бюджетной информации в городе), Скалатская объединенная громада (Самые инновационные практики бюджетной прозрачности в ОТГ).

- Мы хотим в Сумской области сравнить все бюджеты за 2018 год: Сум, городов областного подчинения, районов и ОТГ, - делится планами В.Бобыренко и рекомендует в Сумах, как в Черновцах, создать отдельный сайт о бюджете с визуализацией доходной и расходной части. – Чтобы люди видели: то, что они платят из своих зарплат, – это основная доля доходной части бюджета. Кликнул, к примеру, на раздел «Образование» и увидел не только, сколько денег идет в целом на систему образования, а и в детсад или школу, куда ходит ваш ребенок. Чтобы каждый родитель мог узнать, что купили в этом учебном заведении и почем. Чтобы можно было увидеть отдельно зарплатный и премиальный фонды. И если у тех, кто в «правильной» партии, премии больше, чтобы это было видно.

С подробными результатами оценки и методологии оценки прозрачности местных
бюджетов можно ознакомиться на сайте https://tlb.in.ua/

Экономика Бюджет Рейтинг прозрачности

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