Субсидии с марта начнут выдавать наличными С марта сумчане, которые с пришлого года пользуются субсидией на жилищно-коммунальные услуги, получат ее наличными

Как это будет происходить, рассказала директор департамента социальной защиты населения Сумского горсовета Татьяна Масик на брифинге 22 февраля.

Как объяснила Татьяна Масик, с марта будут паралельно функционировать две системы монетизации субсидий.

Наличные на доверии

Первая система, которая стартует в марте, предусматривает выплату суммы субсидии за февраль наличными деньгами. Касается она всех людей, которым субсидия была назначена до 1 января 2019 года, т. е. для «старых» субсидиантов.

Этот механизм запускается в экспериментальном порядке, чтобы посмотреть, как это будет работать – заплатят ли субсидианты за комуналку или потратят деньги на другие нужды.

Пенсионерам субсидийные деньги выплатит Пенсионный фонд. Первый заместитель начальника Сумского объединенного управления Пенсионного фондаУкраины в Сумской области Людмила Гонтаренко сообщила, что монетизированные субсидии пенсионерам выплатят одновременно с выплатой пенсий и это никак не должно повлиять на сроки проведения пенсионных выплат. Тем, кто получает пенсию через банк, деньги поступят на имеющуюся банковскую пенсионную карточку, независимо от того, в каком банке она оформлена. А тем, кто пользуется услугами «Укрпочты», их принесут почтальоны.

Остальным субсидии перечислят денежным переводом через «Ощадбанк».

По данным департамента социальной защиты населения Сумского горсовета, 20 февраля сформированы реестры получателей жилищной субсидии – отдельно пенсионеров и тех, кто не получает пенсию (21988 и 14823 человека соответственно) и направлены в Министерство социальной политикиУкраины. Каждому получателю субсидии в 2018 году почта доставит сообщение о том, сколько и каким способом поступят субсидийные средства для оплаты коммунальных платежей. Директор Сумской дирекции ПАО «Укрпочта» Игорь Сумарока обещает: как только получат данные извещения из Киева, сразу же разнесут сумчанам. При этом он не исключает варианта, когда деньги поступят сумчанам раньше, чем извещения.

Татьяна Масик обращает внимание на отмену такого понятия, как «обязательный платеж». Домохозяйство получит субсидию наличными и должно будет самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию. Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет не уплачена больше месяца задолженность за услуги свыше 340 грн, субсидию на новый период 2019-2020 годы не назначат.

Безналичные: расчет через банк

Вторая система, запущенная в январе 2019 года, предусматривает выплату субсидии безналичным переводом на специальный счет в «Ощадбанке». Эта система предназначена для тех, кто подал документы для назначения субсидии после 1 января 2019 года. То есть для всех новых субсидиантов. По ним «Ощадбанк» будет самостоятельно рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг и сразу информировать граждан SMS-сообщением о том, сколько им осталось доплатить за квартплату.

Эти две системы будут функционировать параллельно три месяца: март, апрель и май. В мае 2019 года состоится переназначение субсидии на следующий год и будет окончательно решено, какую из двух систем монетизации оставить.

Директор департамента социальной защиты населения Татьяна Масик напомнила: по вопросам потребленных услуг, начисленных сумм за услуги, размера задолженности (переплаты) получатели субсидии должны обращаться к поставщикам коммунальных услуг; по операциям, осуществленным по аккаунту получателя жилищной субсидии, о перечислении средств поставщикам услуг – в «Ощадбанк»; по вопросам, связанным с назначением жилищной субсидии, - в департамент социальной защиты населения.

В общественной приемной при департаменте соцзащиты ведут прием представители КП «Горводоканал», ООО «ЭнераСумы», ООО «Сумытеплоэнерго», АО «Ощадбанк», ООО «Городской единый информационно-расчетный центр».

По данным Т.Масик, 40,5 тыс. семей города получали субсидию по состоянию на 1 января этого года – в общей сумме почти 400 млн грн. за год. С начала этого года департамент принял 2378 заявлений на назначение жилищной субсидии, из них в феврале - 939. Но пока регистрация заявлений, которые сумчане подают с февраля (598 дел), не проводится, поскольку в Государственной фискальной службе отсутствуют данные о доходах за III-IV кварталы 2018 года. Поэтому зарегистрируют такие заявления в марте.

По данным Минсоцполитики, всего в Украине 4 млн получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн. Т.е. 6 миллиардов гривен в месяц будет выдаваться наличными.