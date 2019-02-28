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Євро Гроші - займы онлайн мгновенно на карту ®

Финансовая компания Євро Гроші предлагает выгодные условия для заемщиков, без скрытых комиссий и огромных штрафов.

В случае непредвиденных расходов, обратиться за помощью к организации, которая зарекомендовала себя как надежный кредитор, - лучшее решение. На сайте вы можете оформить заявку в течение 15 минут и получить деньги на карту. При первом обращении максимальная сумма займа - 4000 гривен, если вы погасите кредит в срок, то сумма будет увеличена до 10 000 гривен под низкий процент 1,9%.

Требования и условия займа

МФО Євро Гроші не выдвигает особенных требований для оформления займа: возраст от 21 до 65 лет, вы должны иметь паспорт гражданина Украины и ИНН, а также карту любого банка. Сервис доступен на всей территории Украины круглосуточно, без выходных и праздников. Вам понадобится свободный доступ к Интернету и немного свободного времени, чтобы заполнить анкету и дождаться одобрения заявки. Это не займет много времени, всего 15 минут, при следующем обращении формальности будут не нужны, и вы сможете взять займ за пару минут. Сервис предлагает низкий процент - 1,9% (с каждых 100 гривен - 1,9 гривен в день). Максимальный срок кредита - 30 дней.

Оформление заявки

Чтобы подать заявку, вам необходимо:

  1. Зайти на сайт и воспользоваться кредитным калькулятором (введите нужную сумму и срок), нажмите “Получить кредит”.

  2. Внимательно заполните анкету, корректно вводите данные: ФИО, номер и серия паспорта, адрес, номер телефона, номер карты и др. Также вы автоматически регистрируетесь в системе, чтобы иметь доступ в личный кабинет.

  3. Пройдите верификацию карты (на ней блокируется небольшая сумма, тем самым вы подтверждаете, что являетесь владельцем).

  4. Дождитесь обработки заявки и просмотрите статус кредита в личном кабинете (если кредит одобрен, необходимая сумма будет зачислена на карту).

Личный кабинет

Вход в личный кабинет вы можете осуществлять круглосуточно. Здесь хранятся ваши персональные данные, а также сведения по кредиту. Если снова возникнет необходимость, можете оформить повторный займ через личный кабинет. Если зарплата задерживается, а срок пользования кредитом истекает, воспользуйтесь функцией пролонгации (погасите проценты).

Чтобы сравнить условия, которые предлагают другие украинские финансовые компании и выбрать наиболее лояльные, просмотрите список МФО (https://fastcredit24.com/region/ukraine/), также вы можете подать несколько заявок, чтобы было больше шансов на положительный ответ. 

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