Прем’єр-міністр України закликав владу на місцях розібратися з тарифами Глава Уряду Володимир Гройсман доручив міським головам розробити й подати чіткий план модернізації й розвитку ЖКГ на 2019-2020 роки та наголосив на важливості інвестицій, які допоможуть оптимізувати виробництво тепла, передусім – у котельні.

На вартість тепла та гарячої води для населення головним чином впливає не ціна газу, а виробництва тепла, чіткого обліку споживання та енергозбереження. Через це і одна гКал тепла коштує у всіх містах по-різному.

«Ціна на газ для теплопостачальних організацій – однакова. Але коли ми дивимося на тарифи на тепло, то у нас є різниця серйозна щодо вартості тепла в одних містах та в інших, - сказав глава Уряду. – Вартість тепла й води залежить від технології виробництва, обліку та заходів енергозбереження».

Минулого року 12,5 млрд грн було виділено на підготовку з модернізації комунальних мереж та опалювального сезону. З них було використано лише 3 млрд. грн. Органи місцевого самоврядування, які за це відповідальні, у 2018 році змогли відремонтувати всього 240 км з 20 тисяч, які цього потребують. Ще 7 тисяч кілометрів мереж країни залишилися аварійними. Із такою ситуацією щодо енергозбереження, при транспортуванні втрачається близько 15% тепла, що впливає на його вартість.

За інформацією прем’єр-міністра, в Івано-Франківську 1 кГал тепла коштує 1312 грн, а, наприклад, у Кропивницькому – 1852 грн, у той час як ціна на газ для всіх міст не відрізняється.

«При однаковій ціні на газ маємо різницю 30-40% на вартість тепла. Я розумію, що різниця може бути. Але через те, що технології виробництва різні. І тут виникає питання: а що зробили місцеві керівники, адже більшість ТКЕ належить муніципалітетам?» - наголосив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

На селекторній нараді щодо тарифоутворення на тепло та гарячу воду для населення Володимир Гройсман надав доручення владі на місцях вирішити це питання.

Сьогодні з 1644 підприємств теплокомуненерго, а це 98%, тільки 26 – ліцензіати НКРЕКП, всі інші підпорядковані органам місцевого самоврядування. Тож формування тарифної політики на послуги з теплопостачання належить до компетенції ОМС (Органів місцевого самоврядування). Тому я ще раз хочу наголосити, що органи місцевого самоврядування несуть повну відповідальність за кожну цифру в затверджених ними тарифах, які мають бути 100% справедливими, - зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк.

Уряд уже зобов’язав НАК «Нафтогаз» та теплопостачальників безкоштовно встановити українцям близько трьох з половиною мільйонів лічильників.

На цей час лише в 5 областях України майже стовідсотковий показник встановлення лічильників. Взагалі по країні він складає 80%. Саме через модернізацію тепломереж та встановленя лічильників можна зменшити ціну на тепло.

«79% в структурі витрат домогосподарств за спожиті житлово-комунальні послуги – це тепло. Суттєво зменшити нарахування можливо за рахунок встановлення 100% обліку теплової енергії, і ця вимога прописана в Законі України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» - заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Едуард Кругляк.

Крім цього, Володимир Гройсман доручив Національній комісії з питань регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, Антимонопольному комітету, Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів перевірити організації, які постачають енергоресурси, та при виявленні порушень – накласти відповідні штрафи. Таким чином можна захистити споживачів від необґрунтованих платіжок. До цього повинна залучитися і місцева влада.