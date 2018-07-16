В Сумах началась монетизация субсидий Сумчане, которые оформили субсидию на жилищно-коммунальные услуги до января 2019 года, на прошлой неделе начали получать ее в наличной форме

Кто первым получил «живые» деньги на оплату жилищно-коммунальных услуг и когда ждать их остальным субсидиантам, рассказали на брифинге 5 марта заместитель городского головы Алена Дмитриевская, директор департамента социальной защиты населения Сумского горсовета Татьяна Масик, директор Сумской дирекции ПАО «Укрпочта» Игорь Сумарока, первый заместитель начальника Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Сумской области Людмила Гонтаренко и начальник Сумского областного управления АО «Ощадбанк» Ольга Дьяконова.

Как объяснила заместитель председателя горсовета Алена Дмитревская, введенная с 1 марта монетизация субсидий коснется домохозяйств, получающих данный вид помощи с начала отопительного периода 2018-2019 годов. Первыми субсидию «живыми» деньгами получат субсидианты-пенсионеры, а с 12 февраля –остальные.

- Полученными средствами субсидиант должен самостоятельно в полном объеме рассчитаться по платежкам за февраль. А если деньги в конце отопительного сезона останутся, домохозяйство может использовать их на собственные нужды, - напомнила заместитель городского головы.

По данным директора Сумской дирекции ПАО «Укрпочта» Игоря Сумароки, в Сумы уже поступили извещения с разъяснениями монетизации субсидий, и с 4 марта почтальоны разносят их субсидиантам. Рассчитывают доставить все по назначению за три-четыре дня.

По словам первого заместителя начальника Сумского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Сумской области Людмилы Гонтаренко, субсидии «живыми» деньгами уже получили пенсионеры-субсидианты, у которых выплата пенсий приходится на первую неделю месяца. Тем, кто получает пенсию на банковскую карточку, субсидии зачислят туда; тем, кто пользуется услугами почты, - почтальоны принесут одновременно с пенсией.

Субсидианты - не пенсионеры получат первую монетизированную субсидию после 12 марта в отделениях АО «Ощадбанк». Тем, у кого нет текущего счета в этом банке, ее перечислят денежным переводом через систему «Скорая копейка» («Швидка копійка»), с помощью которой можно осуществить перевод без открытия счета за считанные минуты. Тем, у кого текущий счет для выплаты социальной помощи (депозитов или зарплаты) уже есть, деньги автоматически зачислят на этот счет.

Начальник Сумского областного управления АО «Ощадбанк» Ольга Дьяконова посоветовала перед посещением банка пройти предварительную регистрацию на официальном сайте или в Контакт-центре АО «Ощадбанк» по телефону 0800210800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины). Это позволит самостоятельно выбрать ближайшее отделение, удобное время и дату получения субсидии. А лучше всего - уже сейчас получить специальную карточку, на которую будет поступать субсидия. Тогда после 12 марта можно будет не посещать отделения, а оплачивать коммунальные услуги в мобильном или интернет-банкинге «Ощад 24/7». При этом Ольга Дьяконова отметила: снятие наличных в кассах и банкоматах не тарифицируется, также не берется комиссия в случае получения средств через систему «Быстрая копейка».

По данным директора департамента социальной защиты населения Сумского горсовета Татьяны Масик, монетизированную субсидию с марта будут получать 21988 сумчан-пенсионеров и 14823 лиц, которые не являются пенсионерами. Также она сообщила, что департамент социальной защиты населения получил от Государственной фискальной службы данные о доходах за III-IV кварталы 2018 и с 1 марта начал регистрацию заявлений на субсидию, которые поступили в феврале. Также Т.Масик напомнила, что для полного информирования сумчан о процедуре монетизации субсидий работники департамента совместно с поставщиками услуг и АО «Ощадбанк» проводят информационно-разъяснительную работу.