Отрицательный отбор: заметки по поводу 75-летия предприятия В этом году коммунальному предприятию «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета исполняется 75 лет.

27 сентября 1944 года исполнительный комитет Сумского городского Совета депутатов трудящихся принял обязательное постановление №7 «О проведении инвентаризации и оценки строений и сооружений в г. Сумы».

Обязательным постановлением исполком поручил организовать инвентаризационную контору при жилуправлении и обязал «всех владельцев строений, как-то: отдельных граждан, государственных и общественных учреждений, предприятий и организаций провести полную инвентаризацию или переоценку, принадлежащих им строений и сооружений с обмером усадеб».

Виновные в нарушении обязательного постановления привлекались к штрафу до 100 рублей или принудительным работам на срок до двух недель.

Цель всеобщей инвентаризации недвижимого имущества города состояла в создании системы учёта, необходимой для планирования нового строительства, контроля эффективности использования имеющейся недвижимости, защиты прав владельцев строений.

С 1944 по 2012 годы cотрудниками коммунального предприятия «Сумское городское БТИ» была проведена техническая инвентаризация всей недвижимости города, создано более 180 тысяч инвентаризационных дел, содержащих информацию о техническом состоянии строений, документы, подтверждающие права собственности юридических и физических лиц на объекты недвижимости.

В 2000-х годах была разработана и внедрена электронная база данных, содержащая информацию об объектах недвижимости и их собственниках, начаты работы по созданию электронного архива чертежей строений, расположенных в городе.

Коллектив коммунального предприятия постоянно занимался совершенствованием всех сторон своей деятельности, в том числе улучшением качества обслуживания клиентов. Показателем этого стали не только многократные победы коллектива БТИ на республиканских и международных конкурсах, оценивающих качество работы и деловое совершенствование предприятий, но и отсутствие жалоб клиентов на качество предоставляемых услуг, надёжная защита прав собственности физических и юридических лиц.

В конце 2012 года была проведена реформа существовавшей системы технической инвентаризации страны. Суть реформы состояла в приватизации законодательно закреплённых функций органов местного самоуправления по технической инвентаризации объектов недвижимости всех форм собственности на территориях осуществления полномочий. Монополия коммунальных БТИ была разрушена, право проводить инвентаризацию получили субъекты предпринимательской деятельности (СПД), имеющие в штате сертифицированного специалиста.

Как следствие, разрушена система контроля качества и достоверности технической инвентаризации. Из-за грубых нарушений Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимости был утрачен учёт недвижимости, который непрерывно вёлся в Сумах с 1944 года.

Даже спустя пять лет созданный рынок услуг технической инвентаризации несовершенен: участники рынка не владеют полной информацией о субъектах хозяйственной деятельности, предоставляющих инвентаризационные услуги на конкретной территории. Нет информации о ценах и сроках выполнения услуг, опыте и репутации инвентаризаторов. Сам смысл слова «инвентаризация», как учёт недвижимости города, выхолощен.

В 2012 году КП «Сумское городское БТИ» СМР, на котором работало 105 специалистов, заплатило 959,4 тысяч долларов налогов, сборов и обязательных платежей в консолидированный бюджет, что составило 9 тыс. долларов на одного сотрудника. В 2018 году 22 работника коммунального БТИ заплатили чуть более 62,5 тыс. долларов или 2,8 тыс. долларов на одного работника. Падение объёмов вызвано недозагрузкой предприятия: часть работы стали выполнять другие СПД, в большинстве случаев укомплектованные бывшими работниками БТИ.

По данным Сумской налоговой администрации в 2018 году на одного работника субъекта малого предпринимательства в сводный годовой бюджет приходилось по 1,3 тыс. долларов перечислений. Учитывая, что в городе до и после реформы приблизительно работает одно и то же количество инвентаризаторов, потери налоговых поступлений в консолидированный бюджет за год составили около 800 тыс. долларов.

Развитие армии, науки, образования, здравоохранения, социальная защита населения и другие сферы деятельности государства зависят от наполнения бюджета. Имея ограниченное количество работоспособных граждан в стране, общество заинтересовано в создании рабочих мест с высокой производительностью труда, способных приносить высокие доходы не только самому работнику, но через налоги, обеспечивать развитие государства.

За исключением КП «Сумское городское БТИ» СМР, остальные субъекты хозяйственной деятельности, занимающиеся инвентаризацией в городе, относятся к субъектам микропредпринимательства: численность менее 10 человек. Субъектам микропредпринимательства увеличить выработку на одного работника возможно лишь за счёт увеличения длительности и интенсивности труда. Такой подход ведёт к потере здоровья, поэтому не пользуется особой популярностью.

Повышение производительности труда на предприятиях достигается за счёт экономии накладных расходов, использовании современной компьютерной техники, программного обеспечения и специальных электронных баз данных, разделении труда и специализации, постоянного обучения персонала, внедрение современных систем управления. Достигнуть этого возможно только в случае укрупнения СПД, увеличении численности работников, доходов, объёма предоставляемых услуг: внедрение инноваций требует аккумулирования значительных денежных средств. Увеличение численности предприятий с одновременным уменьшением их количества, значительно упрощает администрирование налогов и других обязательных платежей, обязывает собственников и менеджеров соблюдать гражданское, хозяйственное и трудовое законодательство: большему предприятию тяжелей увернуться от контроля.

Из экономической теории известно, что производительность труда зависит от размеров предприятия, именно крупные предприятия, которых в Сумах осталось 14, являются локомотивом экономики любой развитой страны, создают рабочие места с высокой производительностью труда, финансируют науку, внедряют в производство последние достижения в области организации труда, науки и техники.

До реформирования системы технической инвентаризации, коммунальное БТИ по показателю «численность работающих» относилось к средним СПД, которых на сегодня в городе осталось всего 13. По данным налоговой администрации в 2018 году фактические поступления в сводный бюджет на одного работника среднего СПД составили 2,2 тыс. долларов.

Микропредпринимательство, как самозанятость и самодеятельность населения, являются альтернативой безработице, поэтому и имеет льготную систему налогообложения, но значительное количество микропредпринимателей в любой стране свидетельствует о её бедности и кризисном состоянии экономики. По показателю «средняя численность» 30 тысяч субъектов малого предпринимательства нашего города относятся к микро предпринимательству: в среднем 2,5 работника на одно предприятие.

В нашем государстве приняты законы, в соответствии с которыми в выигрышном положении находятся представители микробизнеса с низким уровнем налогообложения: в условиях ценовой конкуренции можно предложить меньшую цену услуг. Этим созданы условия для отрицательного отбора: в конкурентной борьбе побеждают не лучшие производители услуг и добросовестные налогоплательщики, а наоборот.

Адепты такой системы декларируют экономию бюджетных средств в размере 10% от объемов государственных закупок, «забывая» сказать, что недоимка налоговых платежей при этом составляет 60%. Дальнейшая приватизация функций органов местного самоуправления, создание частной системы учёта недвижимости приведёт к ещё большому уменьшению налоговых платежей и увеличению стоимости технической инвентаризации.

Примером тому может служить реформирование системы независимой оценки недвижимости для целей налогообложения. Внедрённая частная система централизованного учёта и контроля отчётов об оценке имущества привела к увеличению стоимости оценки в пять раз.

В последнее время в нашем городе всё больше физических и юридических лиц предпочитают заказывать техническую инвентаризацию в КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета: по итогам 2018 года рост числа заказов и объёмов предоставленных услуг предприятием составил 11%, налоговые платежи возросли на 22%.

Уверен, что в сфере технической инвентаризации, будущее за предприятиями, которые имеют стабильные трудовые коллективы, предоставляющих качественные услуги, социально ответственных, надёжных и порядочных, что особенно важно при создании и хранении информации об объектах недвижимости.

Борис Афанасьев

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