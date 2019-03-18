Імпортні товари в «АТБ»: у чому секрет низьких цін? Популярна мережа спонукає своїх покупців до кулінарних експериментів, пропонуючи якісні та доступні закордонні інгредієнти для найрізноманітніших страв.

Маючи зо три десятки працюючих «АТБ» на своїй території, Сумщина за показниками споживчої активності щороку демонструє значний приріст. Цієї весни можливостей для закупівель навіть екзотичних товарів стає більше. Адже вже згадана мережа продовжує нарощувати власний імпорт. Причому продукція пропонується за доступними цінами.

«Конкурентна перевага досягається за рахунок мінімізації витрат, оптимізації бізнес-процесів, упровадження інноваційних технологій, удосконалення технологічних процесів», – розповідає Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

Вона наголошує на тому, що частина закордонних товарів реалізується під так званими власними торговими марками (ВТМ). Покупець легко упізнає їх за маркуванням «De Luxe Foods&Goods Selected». Ідеться, зокрема, про оливкову олію, рибні консерви, розчинну каву, екзотичні сорти чаю, макаронні вироби та деякі крупи. Такі товари виготовляють спеціально для «АТБ», але роблять це на іноземних підприємствах: спагеті, відповідно, в Італії, чаї – в азіатських країнах, олію – в Іспанії тощо. Якість цих продуктів беззаперечна, оскільки мережа ретельно слідкує за дотриманням усіх правил та норм. Це ціла система – від взаємодії з виробниками – до власних розподільчих центрів, наявності транспорту з необхідним температурним обладнанням, власних відділів контролю тощо. У мережі втілені всі найпрогресивніші технології дотримання стандартів якості: від моделі співпраці з провідними лабораторіями – до роботи таємних покупців, від використання сучасного обладнання – до залучення відвідувачів до перевірки термінів реалізації продукції.

Окрім «De Luxe Foods&Goods Selected», імпортна продукція представлена також і відомими європейськими й іншими брендами. Проте й тут мережі вдається оптимізувати цінову політику за рахунок оптових закупівель.

Закордонні харчові підприємства зацікавлені у співпраці з таким великим клієнтом. І саме йому можуть надавати пільгові умови для закупівель. Ба більше. Виробники нерідко йдуть навіть на проведення спільних маркетингових активностей: акцій, знижок, додаткових бонусів тощо. Нагадуємо, що «АТБ» – найпотужніший гравець вітчизняної торговельної галузі. Мережа нараховує 1004 магазини у 256 населених пунктах України. За рахунок своєї розгалуженості компанія має можливість додатково мінімізувати витрати на логістику і рекламу, відповідно, вартість продукції значно нижча середньоринкової.

«Продукція ВТМ і товари власного імпорту формують ексклюзивний асортимент торгової мережі. Покупці набувають якісну продукцію за цінами, які можуть бути до 30 % нижчими за аналогічні брендовані товари або товари іноземних виробників в інших торговельних компаніях», – наголошує Наталія Шаповалова.

Для мешканців Сумщини така політика компанії означає доступність інгредієнтів для приготування найрізноманітніших страв для себе та своїх близьких. Завдяки «АТБ» кулінарний світ стає більш відкритим для кожного українця. Це гарна можливість експериментувати на кухні, наслідуючи досвід із численних телевізійних шоу, блогів у мережі Інтернет тощо. Тож гайда готувати!

Ольга Пархомець