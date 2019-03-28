Децентралізація – шлях до успіху громад Кожне українське село має бути багатим і комфортним - усі можливості для цього сьогодні є. Їх дає децентралізація, що являє собою масштабну та глибинну реформу, яка якісно перебудовує систему управління країною.

Суть децентралізації у тому, щоб передати в руки людей важелі впливу на місцеву владу. Ініціатором та головним “мотором” реформи децентралізації 5 років тому став Володимир Гройсман, ще на посаді віце-прем’єра. Тоді він наголошував, що розвиток країни не може відбуватися у владних кабінетах у Києві, обласній, районній державній адміністрації. У конкретній громаді мають бути створені усі необхідні інструменти, щоб люди відчули, що вони впливають на життя, що вони можуть його змінювати, а держава створює такі умови, за яких громади отримують і повноваження, і ресурси.

«У 2014 році нам пропонували федералізацію, яка б розшматовувала Україну. А ми запропонували те, що з’єднає державу, – реформу децентралізації. За 4 роки ми провели реформу, яка дозволила втричі збільшити бюджети громад. І зараз треба ефективно використовувати ресурси – для досягнення цілей. Які у нас завдання? Дати нову якість освіти, медицини, інфраструктури. Двигуном розвитку є національна економіка», - зазначає Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Основні характеристики децентралізації в Україні: передача повноважень на місця, передача грошей на місця, передача володіння ОТГ, землі, передача відповідальності, можливість для людей контролювати владу, яка стає до них ближче, зміна якості послуг, швидша реакція на проблеми та потреби людей.

Що насправді так і є підтверджують і голови об’єднаних територіальних громад, які вже відчули переваги децентралізації. Серед таких і Юрій Яремчук, голова Краснопільської ОТГ. «Одним із шляхів подальшого розвитку своєї території, а вона у нас складається в основному із сіл, ми бачили саме децентралізацію, яка дає можливість скористатися державною підтримкою і дає певні повноваження. Саме це й підштовхнуло нас до створення ОТГ», – розповідає він.

«Переконати людей обєднуватися було не просто, - згадує Юрій Яремчук. - Роботу розпочали ще у 2015 році. У кожному селі побували, розповідали про переваги децентралізації. Планували створити одну Краснопільську громаду. У результаті у нас у 2016 році утворилась Миропільська ОТГ, а вже у квітні 2017 року відбулися вибори і в Краснопільській ОТГ і через два місяці громада запрацювала повноцінно. До складу громади ввійшли дві селищні ради – Краснопльська і Угроїдська та чотири сільські: Осоївська, Чернеччинськаа, Самотоївська і Хмелівська. Спочатку було багато непорозумінь і міфів. Люди боялися, що в селах закриються школи, лікарні».

Питання, яке непокоїло всіх перед об’єднанням – як буде здійснюватися розподіл бюджетних коштів, і чи не отримає адміністративний центр - все, а периферія – нічого. Це була недовіра не самої децентралізації, а до реформ, які впроваджувалися до цього і які не мали позитивного результату для людей. Отож, перші кроки діяльності громади були спрямовані на те, щоб показати, що розвиватиметься не тільки «центральна садиба», а й старостинські округи. До речі, в стратегії розвитку ОТГ одним із пунктів є саме розвиток старостинських округів.

Юрій Яремчук говорить: «Ми ще в 2016 році започаткували ряд проектів, подальша реалізація яких була можливою тільки в рамках ОТГ. Отож, цей фактор теж став поштовхом для створення громади. Зокрема мова йде про проекти «Нова українська школа» - створення опорної школи за підтримки Державного фонду регіонального розвитку, реконструкцію Центру надання адміністративних послуг, яку ми почали спільно з U-Lead та ряд інших проектів. Сучасний ЦНАП з можливістю надавати послуги мобільно у віддалених населених пунктах ОТГ, ми відкрили. За проектом «Нова українська школа» роботи продовжуються, вже зробили повну термомодернізацію школи. Крім того, вже як ОТГ, ми змогли взяти участь у інших державних програмах. У рамках програми «Доступна медицина» розпочинаємо будівництво амбулаторії в Угроїдах. Розпочинаємо будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям у Осоївці, до цього побудували такий у Краснопіллі».

Серед інших програм, які почали працювати В Краснопільській ОТГ в результаті децентралізації і завдяки яким громада отримала кошти - програма дорожнього будівництва, у рамках якої близько 40 млн грн пішло на будівництво ділянки дороги до Угроїдів. Також громада бере участь в «Угоді мерів» – ініціативі, започаткованій Європейським Союзом. Мова йде про заходи з енергозбереження в рамках плану сталого енергетичного розвитку, прийнятого ОТГ. Зараз розробляється план сталого економічного розвитку, який передбачає створення карти інвестиційної привабливості ОТГ і розвиток в середині громади малого і середнього бізнесу.

«Намагаємося приєднатися до програми ЮНІСЕФ «Громада дружня до дитини» Ми же почали над цим роботу - відкрили в січні інклюзивний центр. Є окрема програма з розвитку молодіжного простору. Також хочемо на базі нашого Будинку культури спільно з Центром розвитку місцевого самоврядування створити громадсько-комунікативний центр. Облаштовуємо новий бібліотечний простір, який би відповідав потребам часу і був цікавим і для молоді, і для людей старшого віку. Вже розробляємо проектно-кошторисну документацію. Плюс до цього робимо багато поточної дрібної роботи з озелененння, освітлення, благоустрою території», – ділиться голова Краснопільської ОТГ.

Реформа децентралізації дозволила збільшити фінансову спроможність громад. «Хочу зазначити, що доходи Краснопільської ОТГ у 2018 році в порівнянні з сумарним бюджетом 2017 року 6 місцевих рад громади, зросли в 3,6 рази. На сьогодні наш бюджет складає 120 млн грн. Це значні кошти, але у нас зросли й видатки. Ми тільки 70 млн витрачаємо на освіту. Також взяли на свій баланс районний будинок культури, музичну школу, три бібліотеки, первинку. Бюджет розвитку складає більше 15 млн грн. Завдяки участі в державних, міжнародних, обласних програмах, ми постійно працюємо, щоб його частка збільшувалася», - розповідає Юрій Яремчук.

Переваги децентралізації для громад оцінили не тільки на Сумщині. В Україні вже створено 876 об’єднаних громад, які отримали повноваження, ресурси, землю у комунальну власність від держави.

646 ОТГ отримали у власність від держави 1,5 млн га земель за межами населених пунктів. Власні доходи місцевих бюджетів виросли з 68,6 млрд грн у 2014 році до 234 млрд у 2018 році, а підтримка розвитку регіонів 2018 року склала рекордні 37,8 млрд грн – а це нові і відремонтовані школи і садочки, лікарні, місцеві дороги, водогони, енергоефективні котельні і зони відпочинку в громадах. Держава фінансує інфраструктурні проекти в регіонах, розвиток сільської медицини, підтримку агровиробників. Кількість побудованих за кошти держбюджету об’єктів в регіонах за 4 роки перевищила 5000.

Адміністративні послуги в Україні також стають доступнішими поруч з місцем проживання - по всій країні створені 775 ЦНАПів, де кожен може отримати послуги в комфортних умовах.

Успіх реформи децентралізації, ініційованої Володимиром Гройсманом, Юрій Яремчук пояснює тим, що все, що обіцяла держава, на рівні Уряду виконується і це головне, адже вселяє віру в реформу. Державні програми фінансуються, що дає поштовх до розвитку територій.

«Ми зараз відчуваємо повну підтримку. Можливо таким регіонам як наш, прикордонним, потрібні окремі програми, розроблені на державному рівні. На сьогодні саме фактор близькості до кордону з Росією не сприяє залученню інвестицій. І звичайно, потрібна підтримка у плані дорожнього будівництва, бо вартість цих робіт для ОТГ ще є непідйомною сумою. А загалом, можна сказати, що реформа децентралізації вдалась», - резюмує Юрій Яремчук».

«За 5 років ми пройшли перший етап реформи децентралізації. Потрібно почати новий етап, який буде базуватися на нових рішеннях, завершення завдань, які стояли перед нами, і головне – забезпечити незворотність реформи», – наголошує Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.