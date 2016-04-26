Кто самый богатый в Сумской мэрии Сумские чиновники подали декларации о доходах за 2018 год.

Единственное, что можно сказать однозначно: сумские чиновники не бедствуют, во всяком случае мэр, его замы и руководители структурных подразделений. Более того, их зарплата стабильно растет, иногда в два раза и больше.

Мэр и его молодая команда

Согласно поданной декларации Сумского городского головы Александра Лысенко, его заработная плата за прошлый год составила 446,5 тыс. гривен. Это на 60 тыс. больше, чем в 2017-м. Не самая большая прибавка (16%) по сравнению с 2017 годом. Вероятно, сказались судебные разбирательства по его премиям в 90265% в 2017 году. Теперь мэр, наверное, не настолько щедр к самому себе…

Первый заммэра Владимир Войтенко заработал 521 тыс. Это почти вдвое больше (97%), чем в 2017 году, когда он декларировал всего 265 тыс. грн.

Секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов получил 448 тыс. грн. Его зарплата по сравнению с 2017 годом увеличилась на 170 тыс. грн, или на 61%.

Управделами исполкома, по совместительству заммэра, Степан Пак, получил 439 тыс. грн (в 2017 году было 286 тыс. грн — прибавка 54%).

Заммэра Алена Дмитревская задекларировала — 427 тыс. грн (что больше 2017 года на 49% — было 287 тыс. грн). Заммэра по ЖКХ Александр Журба получил 370 тыс. грн (было 243 тыс. грн — рост 53%).

Трое относительно новых замов — Ольга Волошина (с 29 марта 2017 года), Вера Мотречко и Максим Галицкий (оба — с 27 сентября 2017 года) — имеют самую большую прибавку в зарплате, так как до этого трудились на должностях директора школы, начальника отдела молодежи и спорта и начальника отдела в управлении архитектуры и градостроительства соответственно:

Ольга Волошина — 344 тыс. грн (было 152 тыс. грн — рост 127%);

Вера Мотречко — 440 тыс. грн (было 240 тыс. грн — рост 83%);

Максим Галицкий — 379 тыс. грн (было 144 тыс. грн — 163%).

Однако доходы главных в городе чиновников не идут ни в какое сравнение с зарплатой главной финансистки Сум — директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая показала 716 тыс. грн зарплаты. Это больше по сравнению с 2017 годом (559 тыс. грн) на 28%. Не много, но, вероятно, на жизнь хватает…

Кстати, согласно данным главного управления статистики, средняя зарплата в 4м квартале 2018 года в Сумах составила 8701 грн. В предыдущих кварталах еще меньше, так что за год выйдет чуть больше 100 тыс. грн.

Все познается в сравнении

Сравнивая зарплату нашего мэра с мэрами других областных центров, можно констатировать, что наш еще не самый ненасытный. Мэр Полтавы Александр Мамай получил в прошлом году 648 тыс. грн зарплаты (в 2017 году — 521 тыс. грн — рост 25%). Мэр Чернигова Владислав Атрошенко — 474 тыс. грн (было 302 тыс. грн — рост 57%). Мэр Харькова Геннадий Кернес — 851 тыс. грн (было 599 тыс. грн — 42%). Ну и мэр Киева Виталий Кличко — в 2018 году получил 367,5 тыс. грн зарплаты, что на 97% больше 2017 года — 187 тыс. грн.

Моя семья — мое богатство

Семья мэра Сум (жена Елена) в прошлом году не заработала ничего. Сам мэр, кроме зарплаты, задекларировал 7367 грн процентов по банковскому вкладу, 12600 грн страховых выплат и 61 грн за донорство. Это чуть больше, чем за 2017 год. Тогда у него были только проценты по трем банковским вкладам — всего 8515 грн.

Доходы членов семьи первого заммэра Владимира Войтенко остались примерно на том же уровне: почти по миллиону жена и сын Войтенко получили от предпринимательской деятельности плюс зарплаты (84,6 и 48,5 тыс грн в ООО «Магазин №218»). Зарплаты выросли, но незначительно. Кроме того, Владимир Войтенко получил 61 грн за донорство, 104 грн процентов по банковскому вкладу и 23 грн бонусов от «ПриватБанка».

Жена секретаря горсовета Андрея Баранова в прошлом году работала в двух банках: «Ощадбанке» и «УкрСибБанке», где заработала чуть меньше 100 тыс. гривен (в 2017 году было 77 тыс. грн в «УкрСибБанке»). Он же, кроме зарплаты в горсовете, получил 722 грн зарплаты по совместительству в СумГУ за рецензирование дипломных работ.

Степан Пак, кроме зарплаты в горсовете, получил 24 тыс. грн зарплаты по совместительству в Областном перинатальном центре (в 2017 году было 15 тыс. грн). У его жены Татьяны 388 тыс. грн зарплаты в АО «Киевский витаминный завод» (было 360 тыс. грн). Наконецто он обогнал ее по зарплате. Также у заммэра 7 грн процентов по вкладу в банке, а у жены 7151 грн страховых выплат. Кроме того, вместе они набрали кредитов почти на 300 тыс. грн. Также жена выплачивает старые кредиты — за 2018 год сумма уменьшилась на 10 тыс. грн, но все еще составляет внушительные 405 тыс. грн.

Алена Дмитревская в прошлом году вышла замуж за члена исполкома Юрия Удовенко, который является руководителем одной из общественных организаций участников АТО. Так что доходы семьи несколько увеличились, но основное бремя доходов несет она. Кроме зар­платы в мэрии, Алена Дмитревская получила 26 тыс. грн социальных выплат (в 2017 году — 60 тыс. грн), а также 8 тыс. грн от «Укрсоцбанка» как дополнительное благо (в 2017 году были другие доходы от «Укрсоцбанка» — 35 тыс. грн). У мужа — 46 тыс. грн зарплаты в ООО «СПМК», 64 тыс. грн от сдачи в аренду земли, 31 тыс. грн социальных выплат и на 120 грн акций Сумского НПО. За прошлый год Алена Дмитревская выплатила 111 тыс. грн кредита.

Жена Александра Журбы Александра Коровицына в прошлом году получила лишь 10320 грн социальных выплат за рождение ребенка (в 2017 году — 30689 грн — тех же выплат) и подарок стоимостью 90 грн от исполкома (в 2017 году подарок был за 100 грн), вероятно, по тому же случаю.

Ольга Волошина, кроме зарплаты, получила еще 35 тыс. грн пенсии (в 2017 году 29 тыс. грн) и подарок от исполкома за 1000 грн.

Кроме зарплаты, у Веры Мотречко еще 1082 грн зарплаты по совместительству от СумГУ (в 2017 году — 801 грн), 22 тыс. грн помощи от БФ «Технология» — на лечение, 10 грн процентов за банковский вклад. У ее мужа Владимира зарплата в АО «Технология» в два раза меньше, чем у жены — всего 228 тыс. грн (в 2017 году — 180 тыс. грн). Также он получил 6 тысяч зарплаты от АО «ГУАЛАПАК УКРАИНА» (в прошлом году 25 тыс. грн) и 30 тыс. грн в ООО «Биотехник» (48 тыс. грн, в прошлом году было еще 235 тыс. грн от ООО «ГУАЛА КЛОЖЕРС УКРАИНА»). Также он задекларировал 20 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

У одинокого отца Максима Галицкого, кроме зарплаты, почти не было доходов — 273 грн от банков.

Денежные активы

Из денежных активов у мэра Сум 190 тыс. грн и 20 тыс. долларов наличкой. В банке — 51,5 тыс. грн и 227 евро. Это меньше, чем в 2017 году — тогда было 56,6 тыс. грн и те же 227 евро.

У Владимира Войтенко на конец прошлого года на банковском счете было почти 107 тыс. гривен (в 2017 году их не было), а его жена продолжает декларировать $113 тыс. наличными.

У секретаря горсовета Андрея Баранова и его семьи денежных активов не задекларировано.

У Степана Пака в кубышке лежит 180 тыс. грн (было 125 тыс. грн), у его жены — 150 тыс. грн (270 тыс. грн).

У Алены Дмитревской и ее мужа на «черный» день ничего не припасено.

У Александра Журбы наличкой есть 30 тыс. долларов. Это на 3 тысячи больше, чем годом ранее.

Ольга Волошина хранит под матрасом 100 тыс. грн, 7 тыс. евро и 3,5 тыс. долларов. В 2017 году эти цифры были скромнее — 50 тыс. грн, 5,5 тыс. евро и 2,5 тыс. долларов.

У Веры Мотречко в банке 6,2 тыс. грн. Раньше она банкам не доверяла.

У Максима Галицкого также пусто «под матрасом».

Четыре колеса

Самым «автомобильным» среди городского руководства продолжает оставаться мэр Сум. У Александра Лысенко попрежнему задекларировано 5 ГАЗелей. Легковыми автомобилями мэр не пользуется, кроме служебного.

У Владимира Войтенко INFINITI FX30D 2013 года выпуска, которую он купил в 2015 году за 581 тыс. грн.

Андрей Баранов продолжает ездить на Chevrolet Aveo 2005 г.в, купленном им в 2007 году за 50 тыс. грн.

У Степана Пака и его жены Татьяны на двоих одно авто — Hyundai Elantra AD 1.6 Classic MT 2017 г.в, тогда же и приобретенное за 440 тыс.грн.

У Алены Дмитревской и ее мужа автомобилей нет.

У Александра Журбы те же два автомобиля, что и в прошлом году — Hyundai Matrix 1.6 2007 г.в., купленный в 2008 году, и грузопассажирский Volkswagen Crafter 35 2008 г.в., приобретенный в 2011 году.

Ольга Волошина является поклонницей автомобильной марки Scoda — у нее сразу два авто: модели А7 2013 г.в., тогда же и приобретенной, и модели Superb B 2014 г.в., тогда же и купленной.

У Веры Мотречко во владении авто Volkswagen Passat 1.8 TSi 2012 года, купленное в 2017 году за 329 тыс. грн.

Максим Галицкий попрежнему ездит на BMW 520 1989 г.в., куплена в 2017 году за 35 тыс. грн.

Недвижимость и земля

У мэра Сум в собственности один земельный участок — 6 соток, 23% жилого дома (107,8 кв.м), 50% квартиры — 39,6 кв. м, 25,5% другого нежилого помещения в 1342,6 кв. м и 50% еще одного помещения 401 кв. м. У его жены — 10 и 4,4 сотки земли и жилой дом 52,6 кв.м. В прошлом году Александр Лысенко владел вместе с родителями еще одной квартирой — 65,25 кв. м. Теперь — нет.

У Владимира Войтенко нет ни земли, ни недвижимости. Его сын Евгений владеет квартирой 118,18 кв. м, в которой проживает вся семья. У его жены Ирины Пономаренко10 соток земли. Изменений нет.

У Андрея Баранова в собственности 25% квартиры 48,35 кв. м, у его жены Ирины — 25% квартиры 29,76 кв. м. Здесь ничего не поменялось.

У Степана Пака 50% жилого дома 30 кв. м, которым он владеет вместе с братом. Всем остальным владеет его жена Татьяна: жилой дом в с. Мутин Кролевецкого района — 53,3 кв.м, два земельных участка — 2017 и 481 кв. м там же. И все. Вероятно, они все ютятся на 30 кв. м вместе с семьей брата…

Муж Алены Дмитревской Юрий Удовенко — настоящий латифундист. За последний год он стал владельцем 4 земельных участков в Басовке Сумского района общей площадью 12,8 га и одного в Сумах — 8 соток. До этого у него уже были 8,4 га земли в той же Басовке. Также у семьи две квартиры — 86,63 кв м у него (купленная в 2017 году за 626 тыс. грн) и 78,26 кв. м у нее.

У Александра Журбы попрежнему в собственности квартира 78,62 кв. м, купленная в 2015 году за 346 тыс. грн. У его жены Александры Коровицыной — 8 соток земли в Сумах.

У Ольги Волошиной попрежнему ни жилья, ни земли нет. Живет она в жилом доме 59,5 кв. м, который принадлежит Надежде Свиногоновой. Ей же принадлежат и 10 соток земли, которыми пользуется заммэра.

У Веры Мотречко с 2007 года жилой дом 159,3 кв.м стоимостью 507 тыс. грн и с 2016 года земельный участок 467 кв. м в Великой Чернетчине Сумского района.

Максим Галицкий владеет 14,3% квартиры 61,38 кв. м, но пользуется квартирой 49,54 кв. м своего отца Олега Гейко.