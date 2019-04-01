Суми долучилися до надсучасної «зеленої» полімерної технології Вже з поточного місяця у кожному сумському супермаркеті найбільшого українського дискаунтера «АТБ» маємо можливість отримати унікальні «зелені» пакети.

У рамках безпрецедентного за масштабами екологічного проекту (проводиться у 256 містах 22 областей країни) понад 260 тисяч мешканців Сум отримали можливість подбати про довкілля рідного краю. Причому це не потребуватиме особливих зусиль чи фінансових витрат, оскільки про це вже подбав ініціатор проекту – компанія «АТБ-маркет».

В усіх супермаркетах мережі «АТБ» відтепер використовуватимуть безпечні для довкілля «зелені» пакети. Вони відрізняються від звичайних своїм унікальним хімічним складом – під час виробництва до пластику додають біорозкладний компонент d2w. Саме ця запатентована сполука радикально змінює властивості полімеру.

У разі підвищення температури або тиску до певного рівня чи через тривале перебування на відкритому сонці спеціальний компонент активізує надшвидке розщеплення такого екопластику. Пакет згодом розкладається на крихкі дрібні часточки. Головне, що цей полімер не буде загрозою для людини, тварин і рослин.

Для порівняння: звичайний пластик, з якого раніше виробляли пакети, у природних умовах розкладається у середньому 700 років, при цьому ще й виділяє у атмосферу отруйні сполуки.

Зазначимо, що дана екотехнологія у кінці 2018 року пройшла перевірку в деяких магазинах мережі «АТБ». Тестування підтвердило ефективність та безпеку, на які сподівалися розробники. Тому сьогодні компанія «АТБ-маркет» розпочала процес повного переходу на екологічно безпечні пакети в усіх своїх супермаркетах, а наразі їх у країні вже більше тисячі.

Ймовірно, саме зараз хтось із понад 3,5 мільйонів клієнтів «АТБ» вже кладе куплені за вигідною ціною (яка може бути нижчою за ринкову) продукти й товари у такий екопакет.

Настільки масове використання екопластику (з біорозкладною добавкою) є унікальним явищем для нашої країни.

«Впровадження новітніх технологій і практик, що існують на даний момент в галузі роздрібної торгівлі, є одним із основоположних принципів розвитку торговельної мережі «АТБ». Провідним напрямком діяльності «АТБ-маркет» є перехід до енергоощадних та екологічних рішень під час модернізації роздрібного бізнесу», – говорить генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков.

Тож амбіційний проект із впровадження «зеленого» пакета цілком вкладається в загальну стратегію розвитку «АТБ-маркет» – лідера ТОП-10 найбільших платників податків (у галузі оптової та роздрібної торгівлі). Нагадаємо, ґрунтується вона на пріоритетності енергоощадних та екологічних напрямків. Ще з 2014 роду розпочалося обладнання магазинів мережі, у тому числі й у Сумах, системою LED-освітлення. Також розробили та встановили інноваційну мікрокліматичну систему, яка включає в себе рекуперацію тепла.

Це дозволило значно зменшити обсяги викидів у атмосферу, зокрема й нашого міста, й істотно скоротити енерговитрати.

«АТБ-маркет» закликає інших ритейлерів також подбати про екологію країни та долучатися до інноваційних проектів, наприклад, використовувати безпечні для довкілля «зелені» пакети.

Назар Рижик