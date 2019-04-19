Як у Сумах працює справжня європейська модель бізнесу Щоб розвинути торговельний бізнес до національних масштабів, роками утримувати лідерство, зокрема й на Сумщині, потрібно ні на крок не відступати від європейської моделі динамічного розвитку та дотримуватись найвищих стандартів якості.

Наприклад, історія найбільшої за товарообігом, кількістю магазинів та клієнтів, логістичною інфраструктурою й іншими параметрами торговельної компанії країни «АТБ-Маркет» почалося у перші роки після здобуття Україною незалежності з шести невеличких гастрономів у Дніпрі. Та керівництво компанії свідомо поставило зразком собі за мету створити в нашій країні сучасну мережу супермаркетів європейського зразка, забезпечити громадян якісними продуктами та товарами за доступними цінами.

Невдовзі «АТБ» вдалася до рішучого кроку, запустивши першу в країні мережу дискаунтерів (магазинів самообслуговування з широким асортиментом).

Наразі вже 1011 таких супермаркетів працюють у 259 містах країни і щодня швидко та зручно обслуговують понад 3,5 млн постійних клієнтів.

Разом з цим компанія побудувала потужну мережу власних виробників й імпортерів. Це дозволило встановлювати ціни на 10-15% нижче ринкових. Але, незважаючи на низькі ціни, продукти та товари власних виробників «АТБ» не поступаються якістю аналогам від інших брендів. Магазини мережі «АТБ» проходять сертифікацію за загальновизнаним у світі стандартом якості ISO 22000: 2005.

Незалежно від фінансової спроможності, у тому числі й у Сумах, в асортименті супермаркетів «АТБ» кожен знайде дійсно якісні товари та гарантовано свіжі продукти. Адже на полицях дискаунтерів найбільшої української торговельної мережі наразі присутні більш ніж 3,5 тис. найменувань товарів. Чималу частину цього асортименту забезпечено власними виробниками.

Постійне зростання товарообігу свідчить про довіру мільйонів клієнтів. Лише минулого року товарообіг мережі «АТБ» збільшився на 23% і склав 103,9 млрд грн.

«АТБ» більше десяти років входить до ТОП-10 найбільших платників податків країни (у сфері роздрібної торгівлі). За підсумками 2018 року платежі «АТБ» до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й до нашої міської скарбниці, склали 9,4 млрд грн.

«Ми розуміємо, що сплачені нами податки та збори – це зарплати та пенсії, забезпечення української армії та підтримка вітчизняної медицини, дитячі посібники та студентські стипендії. Наша відповідальність полягає в тому, щоб своєчасно й у повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед державою та місцевими громадами тих регіонів, в яких працює наша компанія», – говорить заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.

Слід зазначити, що компанія «АТБ-Маркет» є одним з найбільших роботодавців країни – забезпечує стабільною роботою понад 50 тис. громадян України.

Такий європейський підхід (постійно розвивати мережу, розширювати асортимент, знижувати ціни при дотриманні загальновизнаних стандартів якості) дозволяє стрімко нарощувати оберти. У 2018 році в Україні було відкрито 80 нових дискаунтерів. Зараз торговельна мережа «АТБ» присутня у 22 областях країни.

Також минулого року було відкрито перший магазин «АТБ» формату Express. У ньому впроваджені експериментальні зразки найсучаснішого енергозберігаючго обладнання, зокрема система рекуперації тепла. Воно утворюється від роботи холодильного і морозильного обладнання та спрямовується до подальшого використання, скажімо, для опалення чи підтримки мікроклімату приміщень. І це лише один з багатьох прикладів тестування та подальшого впровадження у супермаркетах мережі «АТБ» найпередовіших інноваційних рішень. Потужна динаміка розвитку компанії тримається роками, тому «АТБ-Маркет» і вважається драйвером торгівої галузі країни.

Анастасія Будник