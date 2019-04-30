Зупинимо трудову міграцію разом Трудова міграція завжди мала місце в Україні. Але зараз ситуація досягла катастрофічних масштабів, і цьому є пояснення: низький рівень життя в країні, нестабільність економіки, незадоволення низькою зарплатнею, нехватка робочих місць та несправедливість спонукають українців шукати роботу за кордоном.

Якщо у 2014 році перша хвиля трудових мігрантів складалася з переселенців, які тікали від війни, потім приєдналися й інші, адже якість життя постійно знижувалась.

Наслідками відтоку працездатного населення стали значне погіршення ситуації на ринку праці, демографічна проблема та навіть занепад невеликих населених пунктів.

Згідно останніх соціологічних досліджень, рівень бажаючих виїхати за кордон сьогодні значно вищий ніж у 90х роках. За даними другого півріччя 2018 року 1 млн 710 тисяч українців мають бажання виїхати на роботу за кордон, 70% з них – студенти, тобто майбутнє нашої країни. І це безумовно є тривожним сигналом. Адже з такою тенденцією за 30 років в Україні не залишиться молоді, а один працюючий буде утримувати трьох непрацюючих українців.

Для того, щоб запобігти ускладненню ситуації та припинити масовий від’їзд працездатних українців за кордон, на законодавчому рівні нічого не робиться.

Обговорення вкрай важливого для суспільства питання трудової міграції стало головним під час візиту лідера партії «Соціальна справедливість» Алли Шлапак до Сум.

Для вирішення цієї проблеми потрібний системний підхід. І у партії є бачення можливості повернення мігрантів до України та запобігання відтоку молоді за кордон.

Потрібно змінювати систему

- Перелік професій, які здобувають в Україні вже устарів. Сьогодні важливо, щоб система освіти почала обслуговувати ринок, необхідно стратегічно бачити, у якій галузі будуть потрібні спеціалісти. Ми на десятки років відстаємо від світу. Надзвичайно важливо, щоб система освіти почала обслуговувати ринок, в Україні державна система монополізувала систему освіти, систему охорони здоров’я, систему соціального захисту. Ця монополія руйнівна, насамперед для молоді. Щоб створити робочі місця, необхідно провести економічну реформу, визначити пріоритетні галузі розвитку економіки України, і це не може бути для всіх регіонів універсальним.

Для подолання проблеми трудової міграції є два шляхи, - говорить Алла Шлапак. По-перше - це встановлення контакту з тими, хто виїхав за кордон. Українці-трудові мігранти за кордоном часто не почуваються захищеними: мовний бар ’єр, юридична необізнаність, моральні складнощі. На законодавчому рівні жодної підтримки для подолання зазначених проблем не передбачено. Що стосується довгострокової стратегії - це повернення трудових мігрантів до України. Чисте повітря, здорова їжа, можливість відпочити, якщо захворів – можливість отримати фахову медичну допомогу, якщо ти вирішив вчитись – отримати якісну освіту, тощо. Українці в Україні повинні жити так, щоб ніякий «закордон» не здавався альтернативою.

Розвиток малого та середнього бізнесу

- Ще одним важливим кроком є необхідність зосередитись на малому та середньому підприємництві. Досвід інших країн показує, що саме за рахунок малого підприємництва можливо зробити прорив у економіці, - говорить політик.

- Влада зобов’язана створювати умови і сприяти само зайнятості населення. Щоб ті, хто вирішив відкрити власну справу, хотіли б працювати в Україні. На жаль, умови кредитування малого бізнесу в Україні вкрай не вигідні. Досвід Грузії, Чехії, Польщі, Греції, Італії, де було прийнято рішення про зниження відсотків за кредитами, подекуди до 1 відсотку під гарантію держави, а не під гарантію майна, щоб стимулювати заняттям підприємницькою діяльністю. Я впевнена, що в Україні це може бути і має статися.

Що стосується податків

- 50% економіки знаходиться в тіні. Це - якість української економіки. Адже податкова база є неприйнятною та грабіжницькою. Сьогодні ми сплачуємо податки, але не маємо можливості контролювати їх використання та отримувати ці податки у вигляді тих послуг, які держава зобов’язана нам повернути у вигляді освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, доріг, безпеки, можливості залишатися жити в Україні. Сьогодні ця система порушена, завдяки корупції, - зазначає політик, та наголошує, що у країни є можливість перейти з ганебного 122 місця у світовому рейтингу корупції серед країн світу , як мінімум, до 50.

Людяна, справедлива, соціальна

- Коли сьогодні кажуть, що нам потрібна Європа, я переконана, що Україна Європі потрібна значно більше, і не лише з точки зору мігрантів, а з точки зору знань, досвіду, людського потенціалу і вміння створювати і зберегти власну державу. Сьогодні соціальна справедливість для нас, як для політичної партії, ґрунтується на трьох основних засадах: людяна, соціальна та справедлива держава.

Система управління

Лідер партії «Соціальна справедливість» зазначає, що для загального блага українців потрібно змінити виборчу систему. Двопалатний парламент – система управління, яка прийнятна для нашої держави, де частина парламентарів буде представляти інтереси регіонів та врахує їх особливості.

«Соціальна справедливість» готова захищати інтереси українців на законодавчому рівні. Напрямки роботи партії відображені у Маніфесті, який є результатом всеукраїнського туру лідера партії Алли Шлапак з серпня по грудень 2018р. У документі 15 основних пунктів, які є пріоритетними для розвитку та процвітання країни та українців. Партією вже підготовлено низку законопроектів, з якими можна будувати людяну, справедливу та соціальну державу.

- Ми йдемо у парламент, для того щоб створювати нове законодавче поле, для того, щоб змінювати систему, тому що людей можна змінювати скільки завгодно, але якщо не змінити систему, а система змінюється саме законодавством, то ми не досягнемо змін, - наголошує лідер партії «Соціальна справедливість» Алла Шлапак.

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