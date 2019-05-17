Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу Наприкінці весни традиційно підбив перші підсумки року лідер українського ринку ритейлу – компанія «АТБ-Маркет».

Згідно з оновленими даними у першому кварталі в країні з’явилося 25 нових дискаунтерів мережі «АТБ». Також з початку року було проведено капітальну реконструкцію більш ніж десяти супермаркетів.

«Ритейл – це галузь, яка має постійно динамічно розвиватися, її стрімкий розвиток зумовлений мінливим попитом. Кожне нове покоління клієнтів стає більш вимогливим за попереднє, тому в боротьбі за покупця перемагатиме новатор. Торговельна мережа «АТБ» працює у форматі дискаунтера, пріоритет якого – забезпечення населення продуктами й товарами першої необхідності за мінімальними цінами. На наш погляд, сучасний дискаунтер – це магазин із доступними цінами та максимально комфортними умовами. Магазин, де впроваджено новітні технології в галузі будівництва, освітлення, енергозбереження тощо», – говорить Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ».

Найпотужніша (за багатьма показниками) торговельна компанія країни показує найвищі темпи розвитку протягом десяти років поспіль. Товарообіг компанії у першому кварталі 2019 року становив 28,3 мільярда гривень.

Зростання з І кварталу минулого року по нинішній час – 22%, як і було заплановано. Також у супермаркетах мережі «АТБ» відбулося збільшення середнього чека на 13%, а це вважається одним із найбільш об’єктивних показників ефективності продажів. У першому кварталі поточного року підприємства групи компаній «АТБ» поповнили бюджети різних рівнів, у тому числі й нашу сумську скарбницю, на 2,76 мільярда гривень.

Станом на сьогодні у 259 населених пунктах країни, зокрема й у Сумах, цілодобово працюють 1015 дискаунтерів «АТБ». У 189 з них впроваджено інноваційну європейську концепцію, встановлено найсучасніше енергоощадне обладнання.

Супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію за міжнародним стандартом безпеки ISO 22000:2005. Уже декілька років поспіль компанія впевнено тримає лідерство у галузі, щоденно забезпечуючи гарантовано якісними товарами та свіжими продуктами за мінімальними цінами понад три з половиною мільйони постійних клієнтів у 22 областях Україні, у тому числі й на Сумщині.

Як корпорації «АТБ» вдається так багато років тримати найнижчі ціни на ринку (у середньому на 10–15%), та ще й, стрімко зростаючи, роками бути драйвером усієї української торговельної галузі?

Відповідь виявилася простою. Формувати максимально вигідні для покупця цінові пропозиції у супермаркетах мережі «АТБ» дозволяє політика прямої співпраці з виробниками й імпортерами, отже, до вартості товару не додають кошти, які сплачують за послуги посередникам. Зважаючи на величезні обсяги продажів і багаторічну ділову репутацію «АТБ», виробники охоче співпрацюють і часто пропонують особливі умови договорів.

Також компанія має можливість встановлювати мінімальні ціни на продукцію власного виробництва. Так званий ексклюзивний асортимент сьогодні складає майже третину від загального (3 500 найменувань товарів). Немає потреби витрачати кошти на рекламу та просування окремих брендів, завдяки чому покупці отримують значну вигоду.

Ще одна складова багаторічного лідерства «АТБ» на українському ринку – це вдале поєднання формату дискаунтера із сучасними європейськими принципами ведення бізнесу й оптимальним використанням власних потужностей. «АТБ» володіє найбільш розвиненою логістичною мережею країни: збудовано близько десяти сучасних мультитемпературних центрів, а чималий власний вантажний автопарк доставляє продукцію по всій країні.

Не менш важливу роль у динамічному розвитку компанії відіграє й людський фактор. В «АТБ» сьогодні працює більш як 50-тисячна команда професіоналів, зокрема й мешканців Сум. Співробітники мережі щоденно докладають максимум зусиль, щоб ми з вами мали можливість купувати якісні та гарантовано свіжі продукти за доступними цінами.

Дмитро Кошик