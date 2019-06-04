Чи залежить вартість товару від його якості та безпеки? Купуючи продукти, мешканці Сумщини обирають безпечні для здоров’я харчі та хочуть економно витрачати кошти.

У цьому допомагають магазини галузевого лідера. Зараз у 259 містах України, зокрема й у Сумах, працюють супермаркети «АТБ» – найбільшої торговельної мережі, де питання якості та безпеки завжди у пріоритеті. Лідер галузі ритейлу за понад два десятиріччя роботи на українському ринку запровадив найбільш ефективні європейські механізми зниження ціни без втрати якості.

1015 супермаркетів мережі «АТБ» щодня пропонують більш як трьом з половиною мільйонам клієнтів свіжі продукти за цінами, які нижчі від середньоринкових.

Мережа «АТБ» має декілька власних торгових марок та самостійно завозить до України імпортні товари для продажу в своїх магазинах. Асортимент цих супермаркетів сьогодні перевищує 3,5 тис. найменувань, а понад 900 товарних позицій представлено товарами ВТМ. Вони не поступаються за якістю аналогічній продукції відомих брендів, але коштують до 30% дешевше. Це не маркетингове диво – компанія-виробник не додає до ціни витрати на рекламу та промоакції. У цьому немає потреби – продукція продаватиметься в магазинах «АТБ» у 22 областях України, у тому числі й на Сумщині.

Мережа має власні торгові марки у всіх цінових категоріях. Преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Бюджетну продукцію пропонує ТМ «Розумний вибір».

Усі товари в «АТБ» відповідають міжнародним стандартам якості. З полиць магазинів мережі кожного місяця відбирають понад тисячу одиниць товарів та відправляють на дослідження у лабораторії. Там фахівці вивчають фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, перевіряють дотримання сучасних стандартів безпеки та куштують харчові продукти.

Не менше одного разу на місяць в «АТБ» відбувається перевірка товарів першої групи – швидкопсувних продуктів та дитячого харчування. Це відповідає європейським стандартам. Аналіз усіх інших продуктів (друга товарна група) проводиться щокварталу. Промислові товари (третя група) у мережі магазинів «АТБ» тестують кожного півріччя. Й це ще не все. Раз на рік компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників.

«Особливу увагу приділяємо дотриманню вимог до якості та безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням охорони праці, менеджменту всіх рівнів роботи компанії»,– розповідає керівник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-Маркет» Рита Печериця.

Компанія володіє найбільшою в країні логістичною інфраструктурою: збудувала близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка, має чималий парк вантажівок. Це дозволяє у визначені терміни та з дотриманням належних умов зберігання доставляти гарантовано свіжі продукти до супермаркетів в усі куточки країни.

«Золоте правило» компанії «АТБ-Маркет» – працювати з виробниками лише напряму – дозволяє встановлювати у дискаунтерах мережі найнижчі ціни. Відмова від послуг, що надають посередники, відбивається на вартості товарів. Ми з вами отримуємо так звану першу ціну. Вона не включає в себе надбавки виробників, відсотки ймовірних посередників, витрати на зберігання та перевезення тощо.

Таке вдале поєднання формату дискаунтера із сучасними європейськими принципами ведення бізнесу та ефективним використанням власних потужностей дозволяє компанії «АТБ-Маркет» стабільно бути галузевим лідером за товарообігом, кількістю магазинів, обсягами сплати податків тощо. Та головне – це, звісно, забезпечувати мільйони українців свіжими продуктами за доступними цінами.

Ліза Подкопаєва