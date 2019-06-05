Ціна питання: як супермаркети переходять на європейські стандарти Чи працюватиме в українських умовах сучасна європейська бізнес-модель? Так! Це довела компанія «АТБ-Маркет» – багаторічний лідер галузі роздрібної торгівлі.

Наразі на полицях 1015 супермаркетів мережі «АТБ» у 22 областях України, у тому числі й на Сумщині, завжди можна придбати якісні та свіжі продукти на будь-який смак. Асортимент магазинів «АТБ» вже перевищує 3,5 тисячі найменувань, понад 900 із яких представлено товарами власних торгових марок. Ціни на таку продукцію нижчі за ринкові у середньому на 15%, однак їхня якість не поступається аналогам, що виготовляють відомі бренди. До вартості товару не включено чималі витрати на рекламу та промоакції. У цьому немає потреби – продукцію продаватимуть у супермаркетах «АТБ», а вони є вже у 259 містах країни, зокрема й у Сумах.

Дана мережа має декілька власних торгових марок у всіх цінових категоріях. Так, преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія», бюджетний – ТМ «Розумний вибір». Дуже важливо, що будь-який товар в «АТБ» відповідає найвищим міжнародним вимогам якості та безпеки. У цьому мали змогу переконатися понад 3,5 мільйони постійних клієнтів.

Компанія приділяє значну увагу розширенню власної мережі. Минулого року було відкрито 80 нових супермаркетів, проведено капітальну реконструкцію понад сорока магазинів. Цьогоріч відкрито 25 нових дискаунтерів мережі «АТБ» європейського зразка і проведено реконструкцію 12 дискаунтерів. Мапа «АТБ» була доповнена такими українськими містами, як Ужгород, Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Вінники тощо.

Нову європейську концепцію ефективності (встановлено енергоощадне обладнання, втілено сміливі інновації) реалізовано майже у двох сотнях супермаркетів «АТБ». Постійно вдосконалюють систему управління бізнесом, адже його масштаби постійно збільшуються. Сьогодні в компанії працює понад 50 тисяч українців, серед них є і мешканці Сум. Співробітники не тільки отримують гідну зарплату, але й мають впевненість у майбутньому та перспективи кар’єрного зростання. «АТБ» власним коштом системно проводить навчання своїх кадрів. Для цього у Дніпрі, Києві, Одесі та Львові працюють власні учбові центри компанії.

«Коли чверть століття тому мережа «АТБ» тільки-но з'явилася, вітчизняний ринок торгівлі був суцільним хаосом. Знайти у цьому безладі гарних фахівців було майже неможливо, тому ми створили свій унікальний формат – український дискаунтер – та вибудували власну систему підготовки кадрів. Сьогодні ми пишаємося досягнутим результатом – у нас працює чудова команда лідерів», – каже Оксана Молодцевата, директор служби управління регіонами ТОВ «АТБ-Маркет».

Вже тисячі громадян стали випускниками цих центрів. Усі співробітники компанії, що обіймають адміністративні посади в торговельній мережі «АТБ», неодмінно мають за плечима таку професійну освіту.

Чітка довгострокова стратегія розвитку (системне впровадження інновацій, дотримання найвищих стандартів якості та гарна підготовка кадрів) дозволяє компанії «АТБ-Маркет» понад десятиріччя бути лідером вітчизняного ринку ритейлу. Товарообіг мережі за результатами 2018 року становив 103,9 мільярда гривень, що на 30% більше за показники попереднього.

Стандартизовану для всіх торговельних представництв компанії стратегію динамічного розвитку не менш успішно реалізують і в поточному році. Лише протягом І кварталу 2019-го товарообіг становив 28,3 мільярда гривень (порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання – 22 відсотки, що й було заплановано). Також на 13% збільшився так званий середній чек (розраховується діленням суми отриманих коштів на кількість покупок). Це означає, що з кожним днем усе більше українців вибирають найпотужніший національний дискаунтер, оскільки це комфорт, якість і доступні ціни.

Дмитро Кошик