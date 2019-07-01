Не відкладайте придбання дров на осінь Ще декілька років тому основним споживачем дров паливних були приватні домогосподарства. На сьогодні ж ситуація докорінно змінилася: на дров’яне опалення активно переходять підприємства та державні установи.

Тож як організувати доставку дров, аби підготуватися до зими вчасно?

За коментарем з цього питання ми звернулися до головного інженера державного підприємства «Сумське лісове господарство» Сергія Сітала.

«Зазвичай більшість споживачів відкладають придбання палива на осінь. Це спричинює ажіотаж і труднощі з доставкою. Звичайно, виникають незручності і для нас, і для покупців, тому ми радимо подбати про дрова заздалегідь», - говорить Сергій Сергійович.

За його словами, спеціалісти підприємства прагнуть організувати роботу так, щоб постачання дров проводилось оперативно та було зручним для всіх замовників. Відповідальний за реалізацію працівник підприємства завжди телефонує, щоб попередити про доставку та узгодити конкретний час.

Порядок виписки наступний: треба звернутися особисто до держлісгоспу чи лісництва або зробити заявку по телефону, вказавши адресу доставки та номер телефону для зворотного зв’язку, а потім через банк перерахувати кошти на рахунок підприємства. Доставка здійснюється за нормальних погодних умов протягом трьох робочих днів.

Більш детальну інформацію щодо виписки дров можна отримати по тел.: (0542) 61-60-37; 050 888 48 59; 050 307 38 96 з 7.00 до 16.00 у робочі дні.

Варто знати:

Кожна порода дерева має свою характерну щільність, і чим щільніша деревина, тим довше вона буде спочатку горіти, а потім тліти. Однак такі сорти довго загоряються, тому краще запасати і більш легку деревину, яку використовують для розпалювання.

Дубові дрова для опалення - це ідеальний варіант, але подібна деревина є досить дорогим задоволенням.

Соснові дрова, згораючи, дуже часто вистрілюють вуглинками, які можуть потрапити на горючі поверхні і стати причиною загоряння. Саме тому хвойні породи не рекомендовані для застосування у камінах відкритого типу.

Тепловіддача від березових полін є досить високою, що перевищує тепловіддачу сосни та осики на 20-30% у залежності від віку дерева, зрубаного на дрова.

Під час горіння вільха дає мало диму і гарну тепловіддачу. Випаровування дров із вільхи здатні очистити димохідну трубу від сажного нагару.

Властивості осикових дров дуже схожі з уже згаданими особливостями вільхових - вони також здатні пом'якшувати сажні відкладення у димохідній трубі, полегшуючи її прочищення.

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