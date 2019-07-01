Экономика

admin
admin
Сегодня 11:08267

Не відкладайте придбання дров на осінь

Ще декілька років тому основним споживачем дров паливних були приватні домогосподарства. На сьогодні ж ситуація докорінно змінилася: на дров’яне опалення активно переходять підприємства та державні установи.

Тож як організувати доставку дров, аби підготуватися до зими вчасно?

За коментарем з цього питання ми звернулися до головного інженера державного підприємства «Сумське лісове господарство» Сергія Сітала.

«Зазвичай більшість споживачів відкладають придбання палива на осінь. Це спричинює ажіотаж і труднощі з доставкою. Звичайно, виникають незручності і для нас, і для покупців, тому ми радимо подбати про дрова заздалегідь», - говорить Сергій Сергійович.

За його словами, спеціалісти підприємства прагнуть організувати роботу так, щоб постачання дров проводилось оперативно та було зручним для всіх замовників. Відповідальний за реалізацію працівник підприємства завжди телефонує, щоб попередити про доставку та узгодити конкретний час. 

Порядок виписки наступний: треба звернутися особисто до держлісгоспу чи лісництва або зробити заявку по телефону, вказавши адресу доставки та номер телефону для зворотного зв’язку, а потім через банк перерахувати кошти на рахунок підприємства. Доставка здійснюється за нормальних погодних умов протягом трьох робочих днів. 

Більш детальну інформацію щодо виписки дров можна отримати по тел.: (0542) 61-60-37; 050 888 48 59; 050 307 38 96 з 7.00 до 16.00 у робочі дні.

Варто знати:

Кожна порода дерева має свою характерну щільність, і чим щільніша деревина, тим довше вона буде спочатку горіти, а потім тліти. Однак такі сорти довго загоряються, тому краще запасати і більш легку деревину, яку використовують для розпалювання.

Дубові дрова для опалення - це ідеальний варіант, але подібна деревина є досить дорогим задоволенням.

Соснові дрова, згораючи, дуже часто вистрілюють вуглинками, які можуть потрапити на горючі поверхні і стати причиною загоряння. Саме тому хвойні породи не рекомендовані для застосування у камінах відкритого типу.

Тепловіддача від березових полін є досить високою, що перевищує тепловіддачу сосни та осики на 20-30% у залежності від віку дерева, зрубаного на дрова.

Під час горіння вільха дає мало диму і гарну тепловіддачу. Випаровування дров із вільхи здатні очистити димохідну трубу від сажного нагару. 

Властивості осикових дров дуже схожі з уже згаданими особливостями вільхових - вони також здатні пом'якшувати сажні відкладення у димохідній трубі, полегшуючи її прочищення. 

®

Экономика
view counter

На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
Сегодня 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
Сегодня 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
Вчера 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
Вчера 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
02.07.2019 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
view counter
view counter
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.