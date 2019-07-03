Экономика

admin
admin
Вчера 17:18333

Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум

Інвестиції – найкращий маркер економічних реформ у державі. Рівень іноземних інвестицій в нашу економіку щороку коливається в районі 2-3 млрд доларів США, що у порівнянні з Ефіопією в 3 рази менше.

Очевидно, що інвестиційна модель росту налаштована невірно і потребує докорінних реформ та змін. Якщо спробувати розібратися по черзі, то для залучення іноземних інвестицій потрібно, по-перше, створити сприятливу площину для запуску бізнесу без бюрократичних перепон та корупційних схем, де в даному випадку прозорість понад усе; по-друге, створити можливість для капіталізації та розвитку бізнесу, оскільки без прибутку та очевидної вигоди ніхто не хоче інвестувати; по-третє, забезпечити можливість вільного входу та виходу інвестицій, тобто інвестор повинен у будь-який момент спокійно вивести свій капітал за кордон; по-четверте, забезпечити з боку держави захист та неприпустимість позбавлення права власності - у даному контексті ми повинні згадати про нашу судову систему, яка не завжди дотримується даного принципу. Саме такі фактори впливають на залучення інвестицій у кінцевому підсумку. 

За словами Максима Березкіна, одним з найголовніших інструментів розвитку Сум, як і України в цілому, є створення сприятливих умов для інвестиційного процесу: «Знаю, що це складний комплекс робіт, який потребує цілої системи заходів. Однак якщо ми хочемо створити нові робочі місця та поповнювати бюджети всіх рівнів податками та зборами, то просто зобов’язані активно працювати в даному напрямку. З власного досвіду знаю, що будь-який бізнес-процес починається зі створення бізнес-плану, який надасть можливість спрогнозувати рівень прибутку або термін окупності проекту. Уявіть собі: іноземний інвестор знає про існування військового конфлікту на території України, корупцію, важкий стан економіки, злочинну і непрозору судову систему та навіть більше і просто не розуміє, яка модель економічного росту буде реалізована органами державної влади у перспективі».

За словами Березкіна, розв’язати проблему дозволить створення регіональних довгострокових інвестиційних планів, які будуть розміщуватися на інвестиційних сайтах регіону. Для прикладу: Сумщина, відповідно до економічно-територіального аналізу, визначає проблемні сектори розвитку регіону і за допомогою економістів розробляє проекти, які потребують нагальних фінансових вкладень. Ці проекти викладаються на створених сайтах-сервісах, де за них у режимі повної прозорості можуть поборотися всі охочі. Крім цього, із сайтом-сервісом має бути створений безперебійний зв’язок 24/7, де потенційний інвестор будь-якої миті зможе отримати всю потрібну йому інформацію як з викладених даних, так і за допомогою онлайн-консультацій.

«Метою створення обов’язкових інвестиційних планів я бачу підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону для чіткого і планового економічного зростання та підвищення якості життя людей. Ми маємо зробити економічний прорив, а інвестиції – саме той потрібний інструмент, який це дозволить. І я не тільки знаю, як це зробити – я це зроблю, адже наші діти заслуговують на гідне майбутнє», – наголошує Максим Березкін.

◊ Передвиборна агітація

Экономика
view counter

Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум
Вчера 17:18
ФК «Альянс» будет играть во второй лиге на «Юбилейном» в Сумах
12.07.2019 12:29
На Сумщині створені госпітальні ради в усіх госпітальних округах
11.07.2019 12:08
Не відкладайте придбання дров на осінь
11.07.2019 11:08
«Мальтси-Лебурбу»: виставка, яку варто побачити
10.07.2019 11:45
Правительство Гройсмана готовит повышение зарплат педагогам
10.07.2019 11:19
Звернення Тетяни Рябухи, кандидата від партії "Слуга народу" до своїх виборців
08.07.2019 17:58
Украинцы не такие богатые, чтобы позволить себе дешевые продукты
08.07.2019 15:53
Максим Березкін: питання ЖКГ дуже болюче для Сум
08.07.2019 13:48
Звернення ТОВ «А-МУССОН» до мешканців міста Суми ®
05.07.2019 17:05
Нові послуги – новий підхід до їх надання
03.07.2019 08:32
Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
03.07.2019 08:10
view counter
view counter

Новости

Сумские хоккеистки разгромили турчанок
Сегодня 19:55
Сообщение о нарушении избирательного законодательства на Конотопщине подтверждения не нашло
Сегодня 19:09
Сумы заливает (фото, видео)
Сегодня 17:58
На Сумщине подорвали 73 боеприпаса
Сегодня 17:04
В Сумах водитель внедорожника из затора выбрался через тротуар и газон (видео)
Сегодня 16:32
18-летнего водителя, сбившего насмерть девушку в Сумах, посадили под домашний арест
Сегодня 16:00
Закон про мову в Україні набрав чинності
Сегодня 15:51
На Сумщине будут судить гастролеров, обокравших квартиры в Конотопе
Сегодня 15:46
Погибший сегодня водитель в прошлом году сбил женщину на пешеходном переходе?
Сегодня 15:44
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 15:32
На Сумщине полиция разыскивает молодую женщину с малолетним ребенком
Сегодня 15:04
На Сумщине работодатель-рецидивист обокрал помощницу
Сегодня 14:54
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
«Али, рули!» Майкл Даус (США, 2019)
Кино Дружба
16-50 - 70 грн.
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
«Приключения Реми» Антуан Блоссье (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 14:45 18:10
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
«Капкан» Александр Ажа (США, 2019)
Кино Космос
20:50—45 грн.
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
«План побега 3» Джон Херцфелд (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:50 21:35
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
«Зоопарк» Колин МакИвор (Ирландия, Великобритания, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 14:00 18:00
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
«Искусство обмана» Мэтт Аселтон (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:50 17:35 19:35 23:30
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
«Гідра » Рам Девинени (Украина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.