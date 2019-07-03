Максим Березкін: Інвестиції – це один з найголовніших інструментів розвитку Сум Інвестиції – найкращий маркер економічних реформ у державі. Рівень іноземних інвестицій в нашу економіку щороку коливається в районі 2-3 млрд доларів США, що у порівнянні з Ефіопією в 3 рази менше.

Очевидно, що інвестиційна модель росту налаштована невірно і потребує докорінних реформ та змін. Якщо спробувати розібратися по черзі, то для залучення іноземних інвестицій потрібно, по-перше, створити сприятливу площину для запуску бізнесу без бюрократичних перепон та корупційних схем, де в даному випадку прозорість понад усе; по-друге, створити можливість для капіталізації та розвитку бізнесу, оскільки без прибутку та очевидної вигоди ніхто не хоче інвестувати; по-третє, забезпечити можливість вільного входу та виходу інвестицій, тобто інвестор повинен у будь-який момент спокійно вивести свій капітал за кордон; по-четверте, забезпечити з боку держави захист та неприпустимість позбавлення права власності - у даному контексті ми повинні згадати про нашу судову систему, яка не завжди дотримується даного принципу. Саме такі фактори впливають на залучення інвестицій у кінцевому підсумку.

За словами Максима Березкіна, одним з найголовніших інструментів розвитку Сум, як і України в цілому, є створення сприятливих умов для інвестиційного процесу: «Знаю, що це складний комплекс робіт, який потребує цілої системи заходів. Однак якщо ми хочемо створити нові робочі місця та поповнювати бюджети всіх рівнів податками та зборами, то просто зобов’язані активно працювати в даному напрямку. З власного досвіду знаю, що будь-який бізнес-процес починається зі створення бізнес-плану, який надасть можливість спрогнозувати рівень прибутку або термін окупності проекту. Уявіть собі: іноземний інвестор знає про існування військового конфлікту на території України, корупцію, важкий стан економіки, злочинну і непрозору судову систему та навіть більше і просто не розуміє, яка модель економічного росту буде реалізована органами державної влади у перспективі».

За словами Березкіна, розв’язати проблему дозволить створення регіональних довгострокових інвестиційних планів, які будуть розміщуватися на інвестиційних сайтах регіону. Для прикладу: Сумщина, відповідно до економічно-територіального аналізу, визначає проблемні сектори розвитку регіону і за допомогою економістів розробляє проекти, які потребують нагальних фінансових вкладень. Ці проекти викладаються на створених сайтах-сервісах, де за них у режимі повної прозорості можуть поборотися всі охочі. Крім цього, із сайтом-сервісом має бути створений безперебійний зв’язок 24/7, де потенційний інвестор будь-якої миті зможе отримати всю потрібну йому інформацію як з викладених даних, так і за допомогою онлайн-консультацій.

«Метою створення обов’язкових інвестиційних планів я бачу підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону для чіткого і планового економічного зростання та підвищення якості життя людей. Ми маємо зробити економічний прорив, а інвестиції – саме той потрібний інструмент, який це дозволить. І я не тільки знаю, як це зробити – я це зроблю, адже наші діти заслуговують на гідне майбутнє», – наголошує Максим Березкін.

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