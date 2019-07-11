Экономика

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Сегодня 09:01195

Сервис вызова авто OnTaxi начинает работу в Сумах ®

Уже с 1 августа этого года жители нашего города смогут вызвать авто через еще одно приложение. Это уже 8-й город, в котором компания предоставляет свои услуги.

Кроме Сум, авто через приложение OnTaxi можно заказать в Виннице, Киеве, Полтаве, Одессе, Харькове, Запорожья и Днепре. Создан сервис был в Харькове 3 года назад как стартап. 

“Мы намерены сделать так, чтобы заказать такси в Сумах стало проще, выгоднее и быстрее. Мы уже имеем трехлетний опыт, который позволяет выделить основные потребности клиентов и предусмотреть механизм их удовлетворения. Главное, чему мы уделяем особое внимание - простота и понятность приложения для клиентов,” - говорят в OnTaxi.

Еще до вызова автомобиля в приложении, клиент может выбрать до 5 адресов, увидит маршрут между ними, предполагаемое время в пути и конечную стоимость. Также при заказе можно указать дополнительные услуги вроде перевозки животного, кондиционера, пустого багажника и т.п. Автомобиль можно заказать как на сейчас, так и на определенное время. 

Клиент может видеть передвижение автомобиля, который взял его заказ на карте в приложении. Эта особенность дает понимание, где находится водитель и сколько осталось времени на выход. 

Оплачивать поездки можно как наличными, так и картой любого банка мира (кроме платежных систем типа Webmoney). Также за поездки в классе “Стандарт” и выше за заказы начисляются бонусы по системе “кешбек” в размере 5% от стоимости поездки по тарифу. Если количество этих бонусов покрывает стоимость заказа, ими можно расплатиться. 

Для тех, кто хочет попробовать себя в качестве водителя OnTaxi предлагает сотрудничество. Для этого необходимо иметь исправный автомобиль с работающими ремнями безопасности и смартфон на системе Android. После прохождения регистрации вы сможете видеть заказы в эфире. 

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